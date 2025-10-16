พ่อแม่ใจยักษ์! โกหกลูกสาวหายไปนาน 27 ปี สุดท้ายความแตก ตำรวจบุกเจอถึงกับผงะ
พ่อแม่ชาวโปแลนด์ โกหกว่าลูกสาวหายไป 27 ปี สุดท้ายความแตก พบหญิงวัย 42 ในสภาพผอมโซถูกกักขังอยู่ในบ้านตัวเอง
หญิงวัย 42 ปี จากเมืองชฟีแยนตอควอวิตแซ ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ สื่อท้องถิ่นระบุชื่อว่า “มิเรลลา” ถูกพบในสภาพผอมแห้งและร่างกายทรุดโทรม หลังถูกพ่อแม่ของตนเองกักขังไว้ในบ้านนานถึง 27 ปี ทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา พ่อแม่กลับโกหกเพื่อนบ้านและทุกคนว่าเธอหายตัวไป
แม้ว่าเธอจะได้รับการช่วยเหลือออกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วก็ตาม แต่เรื่องราวอันน่าสลดใจนี้เพิ่งจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในเดือนนี้ และได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศ
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นโดยบังเอิญ หลังจากเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังออกมาจากอพาร์ตเมนต์ของพ่อแม่เธอในตอนดึกจึงโทรแจ้งตำรวจ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึง แม้ว่าทั้งมิเรลลาและแม่ของเธอจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไร แต่สภาพร่างกายของมิเรลลาที่ดูผอมโซและหลังค่อมเหมือนหญิงชรา ทำให้ตำรวจไม่ไว้วางใจและตัดสินใจนำเธอส่งโรงพยาบาลทันที ซึ่งเป็นการยุติการถูกกักขังที่ยาวนานถึง 27 ปี
เพื่อนบ้านและผู้ใจบุญที่กำลังระดมทุนเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาของมิเรลลา ได้เปิดเผยรายละเอียดชีวิตที่น่าสลดใจว่า ตลอดเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา เธอถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆ และไม่สามารถเข้าถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานได้ แม้กระทั่งชุดชั้นในหรือผ้าอนามัย
สภาพร่างกายของเธอทรุดโทรมอย่างหนัก โดยเฉพาะขาที่ลีบลงจนแม้แต่ลมพัดก็ทำให้เธอเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับภาพในวัยเด็กที่เพื่อนจดจำได้
เพื่อนของมิเรลลากำลังพยายามสร้างความทรงจำใหม่ๆ ให้กับเธอ โดยเล่าว่าตั้งแต่ได้รับการช่วยเหลือ เธอได้ลองดื่มเอสเปรสโซเป็นครั้งแรกในชีวิตและชอบมันมาก ข้อความในหน้าเพจระดมทุนระบุว่า “ไม่มีใครคืนช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตให้เธอได้ แต่เราสามารถสร้างความทรงจำที่สวยงามของชีวิตที่ยังรออยู่ข้างหน้าให้เธอได้”
ด้านคดีความ ขณะนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหากับพ่อแม่ของมิเรลลา แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนคดีนี้ในฐานะคดีทารุณกรรมที่อาจเกิดขึ้น
ที่มา: People
