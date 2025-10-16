ถ่ายทอดสดหวย ธ.ก.ส. 16/10/68 ตรวจผลสลากออมทรัพย์ ทุกรางวัล

ตรวจหวย

ธ.ก.ส. เริ่มถ่ายทอดสด การออกรางวัล สลากออมทรัพย์ งวด 16 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่ 09.30 น. เป็นต้นไป เช็กช่องทางดูสดและลิงก์ตรวจหวยที่นี่

วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ผู้ที่ถือ สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมติดตามการลุ้นผลรางวัลประจำงวดเดือนกันยายน 2568 โดยล่าสุด ธ.ก.ส. ได้เริ่มกระบวนการถ่ายทอดสดการออกรางวัลแล้วในเช้าวันนี้

การออกรางวัลสลาก ธ.ก.ส. ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ได้เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาประมาณ 09.30 น. ถึง 11.00 น. โดยประชาชนสามารถรับชมการออกรางวัลได้ผ่านช่องทางดังนี้

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (16/10/68)

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ชุดมรกต รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

รางวัลพิเศษ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมังกรหยก รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 600 บาท สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมังกรหยก รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 3,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 1,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท

