ไวรัล ผู้ประกาศสาวญี่ปุ่นสุดงง รูปในใบขับขี่เก่ากลายเป็นเงามืด เหมือนภาพจากหนังสยองขวัญ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 17:14 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 17:14 น.
69

กลายเป็นไวรัลดังในญี่ปุ่น เมื่อผู้ประกาศสาวสวยโพสต์สาเหตุที่ต้องทำใบขับขี่ใหม่ เพราะเมื่อเอาใบขับขี่เก่าไปถ่ายเอกสาร ภาพที่ออกมาชวนหลอนทุกครั้งไป

เรื่องราวสุดแปลกและชวนขนหัวลุกกลายเป็นไวรัลในญี่ปุ่น เมื่อ Kanon (華音) ผู้ประกาศข่าวและยูทูบเบอร์สาว ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบใบขับขี่เก่ากับใบใหม่ลงในโซเชียลมีเดีย ซึ่งเผยให้เห็นความผิดปกติของรูปถ่ายบนใบขับขี่ใบเก่าที่ดูไม่ปกติเอาเสียเลย

ขณะที่รูปในใบขับขี่ใหม่ยังคงดูปกติดีตามสไตล์ผู้ประกาศสาว แต่รูปในใบขับขี่ใบเก่ากลับมีใบหน้าของเธอหายไปเกือบหมด เหลือเพียงแค่เงาดำมืดที่ชวนให้ตกใจไม่น้อย

Kanon โพสต์แคปชันว่า “ได้ใบขับขี่ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่พอเอาใบเก่าไปถ่ายเอกสารทีไร มันจะกลายเป็นสีดำสนิททุกที…”

ในตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดจากหมึกซีดหรือภาพเลอะตามการใช้งาน แต่หลังจากโพสต์ลงไป ก็มีคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นนับหมื่นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “นี่มันใบขับขี่ต้องสาปชัดๆ”

เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในวันที่ Kanon ไปทำใบขับขี่ใหม่ที่ศูนย์ออกใบอนุญาตในเขตคันดะ เนื่องจากเธอย้ายมาอยู่ใกล้โตเกียว ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนปกติจนกระทั่งเธอหยิบใบขับขี่ใบเก่าออกมาถ่ายเอกสารเก็บไว้ดู

ตอนนั้นเองที่เธอเห็นว่า ภาพในใบขับขี่เก่ามัน “มืดสนิท” เหมือนถูกกลืนหายไปทั้งหน้า ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นแค่ความผิดพลาดของเครื่องถ่ายเอกสาร แต่หลังจากโพสต์ลงโซเชียลและได้รับปฏิกิริยาที่หวาดกลัวจากผู้คนมากมาย เธอจึงรู้ว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรูปภาพของเธอนั้น ไม่ใช่แค่ปัญหาจากเครื่องพิมพ์อย่างแน่นอน

อ้างอิง : X @kanon_act

 

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

