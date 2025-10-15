ไวรัล ผู้ประกาศสาวญี่ปุ่นสุดงง รูปในใบขับขี่เก่ากลายเป็นเงามืด เหมือนภาพจากหนังสยองขวัญ
กลายเป็นไวรัลดังในญี่ปุ่น เมื่อผู้ประกาศสาวสวยโพสต์สาเหตุที่ต้องทำใบขับขี่ใหม่ เพราะเมื่อเอาใบขับขี่เก่าไปถ่ายเอกสาร ภาพที่ออกมาชวนหลอนทุกครั้งไป
เรื่องราวสุดแปลกและชวนขนหัวลุกกลายเป็นไวรัลในญี่ปุ่น เมื่อ Kanon (華音) ผู้ประกาศข่าวและยูทูบเบอร์สาว ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบใบขับขี่เก่ากับใบใหม่ลงในโซเชียลมีเดีย ซึ่งเผยให้เห็นความผิดปกติของรูปถ่ายบนใบขับขี่ใบเก่าที่ดูไม่ปกติเอาเสียเลย
ขณะที่รูปในใบขับขี่ใหม่ยังคงดูปกติดีตามสไตล์ผู้ประกาศสาว แต่รูปในใบขับขี่ใบเก่ากลับมีใบหน้าของเธอหายไปเกือบหมด เหลือเพียงแค่เงาดำมืดที่ชวนให้ตกใจไม่น้อย
Kanon โพสต์แคปชันว่า “ได้ใบขับขี่ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่พอเอาใบเก่าไปถ่ายเอกสารทีไร มันจะกลายเป็นสีดำสนิททุกที…”
ในตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดจากหมึกซีดหรือภาพเลอะตามการใช้งาน แต่หลังจากโพสต์ลงไป ก็มีคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นนับหมื่นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “นี่มันใบขับขี่ต้องสาปชัดๆ”
เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในวันที่ Kanon ไปทำใบขับขี่ใหม่ที่ศูนย์ออกใบอนุญาตในเขตคันดะ เนื่องจากเธอย้ายมาอยู่ใกล้โตเกียว ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนปกติจนกระทั่งเธอหยิบใบขับขี่ใบเก่าออกมาถ่ายเอกสารเก็บไว้ดู
ตอนนั้นเองที่เธอเห็นว่า ภาพในใบขับขี่เก่ามัน “มืดสนิท” เหมือนถูกกลืนหายไปทั้งหน้า ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นแค่ความผิดพลาดของเครื่องถ่ายเอกสาร แต่หลังจากโพสต์ลงโซเชียลและได้รับปฏิกิริยาที่หวาดกลัวจากผู้คนมากมาย เธอจึงรู้ว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรูปภาพของเธอนั้น ไม่ใช่แค่ปัญหาจากเครื่องพิมพ์อย่างแน่นอน
ちなみにちゃんと免許取得できました。 https://t.co/nxrowqeH53 pic.twitter.com/QIZKqStNjM
— 華音🐠 (@kanon_act) October 8, 2025
อ้างอิง : X @kanon_act
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- งามไส้! คนญี่ปุ่นใจดีเลี้ยงกาแฟแท็กซี่ แต่กลับโดนฉกมือถือ วอนล่าตัว มีข้อมูลสำคัญ
- ทั่วโลกร่วมมือ สหรัฐฯ-อังกฤษ คว่ำบาตร “อาณาจักรสแกมเมอร์กัมพูชา” อายัดคฤหาสน์หรู 500 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: