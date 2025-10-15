เงินเดือน นักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เท่าไหร่ อึ้ง! ค่าตำแหน่ง-เงินพิเศษ รวมแล้วเป็นแสน
เปิดเงินเดือน นักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมค่าตำแหน่ง-เงินพิเศษ มากที่สุดถึงหลักแสน เห็นตัวเลขแล้วมีถึงกับอึ้ง!
เคยสงสัยหรือไม่ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนั้น ได้รับค่าตอบแทนเดือนละเท่าไหร่? วันนี้เราจะพาไปเปิดดูตัวเลขตามที่กฎหมายกำหนดกันแบบชัด ๆ โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติเงินเดือนฯ ขององค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ กสม. ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- เงินเดือน 81,920 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
- รวมรับต่อเดือน 131,920 บาท
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- เงินเดือน 80,540 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
- รวมรับต่อเดือน 123,040 บาท
ไม่เพียงเท่านั้น ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังจะได้รับ “เงินค่าตอบแทนพิเศษ” เพิ่มเติมจากเงินเดือนปกติอีกด้วย ตามระเบียบที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี 2566 โดยอัตราเงินพิเศษนี้จะแตกต่างกันไปตามระดับตำแหน่ง ตั้งแต่ 6,000 บาท ไปจนถึง 33,000 บาท ซึ่งถือเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ตำแหน่งประเภททั่วไป
- ระดับปฏิบัติงาน ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 6,000 บาท
- ระดับปฏิบัติงานครบ 2 ปี ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 7,000 บาท
- ระดับปฏิบัติงานครบ 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 8,000 บาทฃ
- ระดับชำนาญงาน ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 12,000 บาท
- ระดับอาวุโส ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 16,000 บาท
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
- ระดับปฏิบัติการ ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 8,000 บาท
- ระดับปฏิบัติการครบ 3 ปี ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 10,000 บาท
- ระดับชำนาญการ ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 14,000 บาท
- ระดับชำนาญการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 16,000 บาท
- ระดับเชี่ยวชาญ ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 18,000 บาท
- ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 13,000 บาท ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 22,000 บาท
- ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 15,600 บาท ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 25,000 บาท
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
- ระดับต้น ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 16,000 บาท
- ระดับสูง ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 20,000 บาท
ตำแหน่งประเภทบริหาร
- ระดับต้น ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 16,000 บาท
- ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 14,500 บาท ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 20,000 บาท
- ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 21,000 บาท ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 33,000 บาท
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ของขึ้น! กลางโหนกระแส ซัดเดือดกลุ่มนักสิทธิฯ กันจอมพลัง ถามรู้ไหมสะเก็ดทะลุแก้มพ่อ เจาะกะโหลกลูก 8 ขวบ
อ้างอิงจาก : ratchakitcha
ติดตาม The Thaiger บน Google News: