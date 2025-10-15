ข่าว

เงินเดือน นักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เท่าไหร่ อึ้ง! ค่าตำแหน่ง-เงินพิเศษ รวมแล้วเป็นแสน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 17:34 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 17:35 น.
67

เปิดเงินเดือน นักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมค่าตำแหน่ง-เงินพิเศษ มากที่สุดถึงหลักแสน เห็นตัวเลขแล้วมีถึงกับอึ้ง!

เคยสงสัยหรือไม่ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนั้น ได้รับค่าตอบแทนเดือนละเท่าไหร่? วันนี้เราจะพาไปเปิดดูตัวเลขตามที่กฎหมายกำหนดกันแบบชัด ๆ โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติเงินเดือนฯ ขององค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ กสม. ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  • เงินเดือน 81,920 บาท
  • เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
  • รวมรับต่อเดือน 131,920 บาท

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  • เงินเดือน 80,540 บาท
  • เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท
  • รวมรับต่อเดือน 123,040 บาท

รู้แล้วอึ้ง นักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เงินเดือนเท่าไหร่ รวมค่าตำแหน่ง-เงินพิเศษ-1

ไม่เพียงเท่านั้น ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังจะได้รับ “เงินค่าตอบแทนพิเศษ” เพิ่มเติมจากเงินเดือนปกติอีกด้วย ตามระเบียบที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี 2566 โดยอัตราเงินพิเศษนี้จะแตกต่างกันไปตามระดับตำแหน่ง ตั้งแต่ 6,000 บาท ไปจนถึง 33,000 บาท ซึ่งถือเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ

ตำแหน่งประเภททั่วไป

  • ระดับปฏิบัติงาน ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 6,000 บาท
  • ระดับปฏิบัติงานครบ 2 ปี ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 7,000 บาท
  • ระดับปฏิบัติงานครบ 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 8,000 บาทฃ
  • ระดับชำนาญงาน ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 12,000 บาท
  • ระดับอาวุโส ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 16,000 บาท

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

  • ระดับปฏิบัติการ ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 8,000 บาท
  • ระดับปฏิบัติการครบ 3 ปี ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 10,000 บาท
  • ระดับชำนาญการ ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 14,000 บาท
  • ระดับชำนาญการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 16,000 บาท
  • ระดับเชี่ยวชาญ ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 18,000 บาท
  • ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 13,000 บาท ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 22,000 บาท
  • ระดับทรงคุณวุฒิที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 15,600 บาท ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 25,000 บาท

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

  • ระดับต้น ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 16,000 บาท
  • ระดับสูง ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 20,000 บาท

ตำแหน่งประเภทบริหาร

  • ระดับต้น ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 16,000 บาท
  • ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 14,500 บาท ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 20,000 บาท
  • ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 21,000 บาท ได้รับค่าตอบแทนอัตรา 33,000 บาท

รู้แล้วอึ้ง นักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เงินเดือนเท่าไหร่ รวมค่าตำแหน่ง-เงินพิเศษ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ratchakitcha

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบชายอิตาลีสูงวัย “แกล้งตาบอด” นานกว่า 50 ปี หลอกรับเงินสวัสดิการกว่า 38 ล้าน

2 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! อาหารสุดโปรด เค็มแค่ไหน เปิดลิสต์เมนูเสี่ยงเค็มเกิน บอกเลยคาดไม่ถึง สุขภาพและการแพทย์

เช็กเลย! อาหารสุดโปรด เค็มแค่ไหน เปิดลิสต์เมนูเสี่ยงเค็มเกิน บอกเลยคาดไม่ถึง

32 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส รถเมล์ การเงิน

ชวนขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ ร่วม “คนละครึ่งพลัส” เปิดลงทะเบียนร้านค้าถุงเงินถึงวันไหน ? ไปเช็ก

35 นาที ที่แล้ว
แบมแบม แจกเลขเด็ด 3 ตัวตรงกลางรายการ อากาเซ่ รีบจดก่อนหวยออก 16/10/68 เลขเด็ด

แบมแบม แจกเลขเด็ด 3 ตัวตรงกลางรายการ อากาเซ่ รีบจดก่อนหวยออก 16/10/68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดด่วน! เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/10/68 เด่น 0 มาแรงมาก น่าลุ้นสุดๆ Line News

จดด่วน! เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/10/68 เด่น 0 มาแรงมาก น่าลุ้นสุดๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 15/10/68 งวดวันพุธ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 15/10/68 งวดวันพุธ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เงินเดือน นักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เท่าไหร่ อึ้ง! ค่าตำแหน่ง-เงินพิเศษ รวมแล้วเป็นแสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉินจื้อ ฮุนเซน ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ตั้งข้อหาหนัก “เฉิน จื้อ” เจ้าของ Prince Group ยึดบิตคอยน์ครั้งประวัติศาสตร์ 5 แสนล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

ส่องเลย! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/10/68 ให้เลขเด่นครบชุด บน-ล่าง แบบจัดเต็ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล ผู้ประกาศสาวญี่ปุ่นสุดงง รูปในใบขับขี่เก่ากลายเป็นเงามืด เหมือนภาพจากหนังสยองขวัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 16/10/68 เลขนี้มาแรง คอหวยรีบเก็ง ก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้าย Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 16/10/68 เลขนี้มาแรง คอหวยรีบเก็ง ก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิธีแก้แอปฯ ถุงเงิน ไม่ขึ้นแบนเนอร์ คนละครึ่งพลัส ร้านค้าเก่าเคยลงทะเบียน เช็กด่วน!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุผู้ไม่หวังดีแก้ไขหน้าวิกิพีเดียของ สว.อังคณา ล่าสุดอาสาสมัครแก้ไขกลับคืนพร้อมล็อกหน้าเพจแล้ว ชี้การกระทำอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ข่าว

มือบอนป่วน! แก้ประวัติ สว.อังคณา ใส่ข้อมูลเท็จ “เกิดที่เขมร” ล่าสุด กลับเป็นปกติแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทั่วโลกร่วมมือ สหรัฐฯ-อังกฤษ คว่ำบาตร “อาณาจักรสแกมเมอร์กัมพูชา” อายัดคฤหาสน์หรู 500 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตศรัทธา กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ ปม “นรกสแกมเมอร์กัมพูชา” สถิติลักพาตัวพุ่ง 330 ชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เจนนี่” ผุดโปรเจคยักษ์ “Live Market Festival” ตั้งบูธไลฟ์สด ทั่วประเทศ เริ่มปีหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด พญาบึ้ง 16/10/68 ส่องเลข 3 ตัวจากปากรู 8-2-7

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สแกมเมอร์กัมพูชา หลอกคนเกาหลี ข่าวอาชญากรรม

เกาหลีใต้ แฉกลลวงใหม่ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา” ส่ง SMS ล่าเหยื่อทันทีที่เหยียบสนามบิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจไทย ตามฟิกเกอร์มูลค่านับแสนได้คืน คนเก็บของเข้าใจผิดนึกว่าทิ้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วรา&quot; อัด โหนกระแส ไม่แฟร์ให้ &quot;กัน จอมพลัง&quot; พูดฝ่ายเดียว จี้เชิญ &quot;อังคณา&quot; ออกรายการ ข่าว

“วรา” อัด โหนกระแส ไม่แฟร์ให้ “กัน จอมพลัง” พูดฝ่ายเดียว จี้เชิญ “อังคณา” ออกรายการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเสียหลาน 8 ขวบ ข่าว

ของขึ้น! กลางโหนกระแส ซัดเดือดกลุ่มนักสิทธิฯ กันจอมพลัง ถามรู้ไหมสะเก็ดทะลุแก้มพ่อ เจาะกะโหลกลูก 8 ขวบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาทีชีวิต! นาเดีย เล่าระทึก รถสิบล้ออัดท้ายรถตู้ ลูกสาวลุกจากคาร์ซีท รอดหวุดหวิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; สวน &quot;อังคณา&quot; ไม่รู้หน้างาน ยันรับฟังความเห็น แต่อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว ข่าว

“กัน จอมพลัง” ฟาด “อังคณา” ไม่รู้หน้างาน ยันรับฟังความเห็น แต่อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จบดราม่า 6 ปี ศาลจีนตัดสินให้สาวจีนหย่าขาดกับสามี หลังถูกผลักตกหน้าผาในไทย หวังฮุบมรดก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าบุรีรัมย์ แห่ลงทะเบียน &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; วันแรก เชื่อกระตุ้นยอดขายปลายปี ข่าว

ร้านค้าบุรีรัมย์ แห่ลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันแรก เชื่อกระตุ้นยอดขายปลายปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 17:34 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 17:35 น.
67
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบชายอิตาลีสูงวัย “แกล้งตาบอด” นานกว่า 50 ปี หลอกรับเงินสวัสดิการกว่า 38 ล้าน

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
เช็กเลย! อาหารสุดโปรด เค็มแค่ไหน เปิดลิสต์เมนูเสี่ยงเค็มเกิน บอกเลยคาดไม่ถึง

เช็กเลย! อาหารสุดโปรด เค็มแค่ไหน เปิดลิสต์เมนูเสี่ยงเค็มเกิน บอกเลยคาดไม่ถึง

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
คนละครึ่งพลัส รถเมล์

ชวนขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ ร่วม “คนละครึ่งพลัส” เปิดลงทะเบียนร้านค้าถุงเงินถึงวันไหน ? ไปเช็ก

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
แบมแบม แจกเลขเด็ด 3 ตัวตรงกลางรายการ อากาเซ่ รีบจดก่อนหวยออก 16/10/68

แบมแบม แจกเลขเด็ด 3 ตัวตรงกลางรายการ อากาเซ่ รีบจดก่อนหวยออก 16/10/68

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
Back to top button