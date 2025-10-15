รวบชายอิตาลีสูงวัย “แกล้งตาบอด” นานกว่า 50 ปี หลอกรับเงินสวัสดิการกว่า 38 ล้าน
ตำรวจขับกุมชายอิตาลีวัย 70 ปี “แกล้งตาบอด” นานถึง 50 ปี เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลร่วม 1 ล้านยูโร ถูกจับได้เพราะไปทำงานสวน
เกิดคดีอื้อฉาวที่สร้างความประหลาดใจไปทั่วอิตาลี เมื่อชายวัย 70 ปีคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าแกล้งทำเป็นตาบอดสนิทมานานกว่า 50 ปี เพื่อรับเงินสวัสดิการความพิการจากรัฐบาล รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1 ล้านยูโร (ประมาณ 38 ล้านบาท)
ชายสูงวัยรายนี้ ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ ได้ถูกประกาศว่าเป็นผู้ที่ตาบอดสนิทเมื่อกว่าห้าทศวรรษที่แล้ว หลังจากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้รับเงินช่วยเหลือมาโดยตลอด แต่เมื่อตำรวจการเงินของเมืองวิเชนซาตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ก็พบสิ่งผิดปกติบางอย่าง จึงตัดสินใจสะกดรอยตามและบันทึกวิดีโอเขา
จากการสะกดรอยตามนานกว่าสองเดือน เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานว่าชายคนนี้ไม่ได้ตาบอดจริง โดยเขาถูกบันทึกภาพขณะทำงานสวนด้วยเครื่องมืออันตราย เดินไปทั่วเมืองแบบไม่มีข้อพบพร่อง แถมเลือกสินค้าในตลาดและชำระเงินด้วยตัวเอง โดยที่ไม่มีการช่วยเหลือจากคนรอบข้าง
หลังจากการสอบสวน ตำรวจการเงินได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือทางสังคมทั้งหมดทันที นอกจากนี้ยังมีการสั่งตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ซึ่งส่งผลให้มีการประเมินภาษีจากรายได้ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายกว่า 200,000 ยูโร (ราว 7.6 ล้านบาท) ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ขณะนี้สำนักงานอัยการวิเชนซาได้สั่งฟ้องชายที่แกล้งตาบอดคนนี้ในข้อหาฉ้อโกงรัฐ ซึ่งกรณีนี้ได้เน้นย้ำถึงปัญหาของกลไกการตรวจสอบสวัสดิการและความพิการของประเทศอิตาลีอีกครั้ง
อ้างอิง : www.odditycentral.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด
- กองทัพมาดากัสการ์ เข้ายึดอำนาจ หลัง “ปธน.” หนีม็อบออกนอกประเทศ
- นาทีระทึก! พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: