ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก! พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 13:34 น.
64
นาทีระทึก! พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่

คลิปไวรัล พี่ชายวัย 12 ปี พุ่งตัวเข้าช่วยชีวิต น้องสาววัย 8 ขวบ รอดตายจากเหตุฝ้าเพดานถล่ม สติดีถอดปลั๊กก่อนออกจากห้อง ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่

กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกโซเชียล ด้วยยอดเข้าชมกว่า 16 ล้านครั้ง กับภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญที่พี่ชายวัยเพียง 12 ปี ได้แสดงสัญชาตญาณฮีโร่ พุ่งตัวเข้าช่วยเหลือน้องสาววัย 8 ขวบ ขณะที่ฝ้าเพดานห้องพังถล่มลงมาแบบไม่ทันตั้งตัว

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยกล้องวงจรปิดภายในบ้านได้บันทึกภาพวินาทีที่แผ่นฝ้าเพดานขนาดใหญ่ร่วงลงมา ขณะที่น้องสาวกำลังนั่งทำการบ้าน ส่วนพี่ชายที่นอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟา ทันทีที่ได้ยินเสียงและเห็นเหตุการณ์ พี่ชายได้ทิ้งโทรศัพท์มือถือในทันที และวิ่งเข้าไปหาน้องสาวเพื่อตรวจสอบว่าปลอดภัยหรือไม่ ก่อนจะตัดสินใจให้น้องสาวขี่หลัง และพาวิ่งหนีออกจากห้องไปอย่างรวดเร็ว

นาทีระทึก พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่-1

ทว่าสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตทั่วโลกถึงกับทึ่งในความรอบคอบเกินวัยของเขา คือจังหวะก่อนที่จะออกจากห้อง พี่ชายฮีโร่คนนี้ยังไม่ลืมที่จะ หันกลับไปดึงปลั๊กพัดลมออกก่อนจะหนีเอาชีวิตรอด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นซ้ำ

คุณแม่ของเด็กทั้งสองเปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุเธอและสามีอยู่นอกบ้าน และต้องดูภาพเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันกล้องวงจรปิดบนมือถือขณะกำลังขับรถกลับบ้าน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจอย่างที่สุด

“ตอนนั้นทั้งสงสารทั้งภูมิใจในตัวลูกชายเป็นอย่างมาก แม้เขาจะเพิ่งอายุเพียง 12 ปีแต่ก็ยังรู้จักตั้งสติ เป็นห่วงน้องและยังคำนึงถึงความปลอดภัย เธอจึงตัดสินใจนำคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ครอบครัวอื่นหมั่นตรวจเช็กความแข็งแรงของฝ้าเพดานเพียงเท่านั้น ไม่ได้คาดคิดว่าจะกลายเป็นไวรัลที่สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลกเช่นนี้”

ชมคลิป

นาทีระทึก พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่

นาทีระทึก พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : soha.vn

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย ร้านค้าแฟรนไชส์ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม เช็กคุณสมบัติที่นี่

1 นาที ที่แล้ว
รับไม่ได้! ลูกสาววัย 5 ขวบ ถูกลากไปรุมทำร้าย จนเสียโฉม แม่วอนทวงความยุติธรรม ข่าวต่างประเทศ

รับไม่ได้! ลูกสาววัย 5 ขวบ ถูกแก๊งรุ่นพี่ ลากไปรุมทำร้าย จนเสียโฉม แม่วอนทวงความยุติธรรม

31 นาที ที่แล้ว
นาทีระทึก! พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่ ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก! พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัสเซียนรูเล็ต ซินซินเนติ ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียนรูเล็ต คร่าชีวิต “สาววัย 23” เพื่อนหนุ่มยิงดับกลางบ้าน ปมเล่นเกมมรณะยังปริศนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอนเทนต์เสี่ยงตาย! หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สด ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกตามถ่ายรูป ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มเกาหลี บุกไลฟ์สดประท้วง ถึงถิ่นแก๊งคอลฯ ในกัมพูชา จนถูกชายปริศนาตามถ่ายรูป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว ข่าว

มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

“บิ๊กเต่า” ขยายผลสอบเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” โยง 20 บัญชี ยันคดีอาญา ยอมความไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ร้านค้าเช็กด่วน คุณสมบัติสมัคร “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้รับ SME ขนาดเล็กด้วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉลามจัส เปิดตัวแฟนใหม่? เจ้าตัวยืนยันไม่โสดแล้ว เพจดังเปิดวาร์ปโมเมนต์หวาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เจนนี่ รัชนก ยกระดับไลฟ์ขายของสู่ ‘เทศกาลเจนนี่’ เปิดไลน์อัปซุปตาร์แน่นจอ นำโดย อั้ม พัชราภา แฟนคลับเตรียม F ของกันสนั่น บันเทิง

ห้ามพลาด! ‘เจนนี่’ คอนเฟิร์ม ‘อั้ม พัชราภา’ นำทัพดาราบุกไลฟ์สดคืนนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาตามนัด! เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี งวด 16/10/68 เปิดเลขลุ้นรวย ก่อนหมดแผง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาก่อนใคร! เลขเด็ด “แม่จำเนียร” 16/10/68 เผย 10 เลขดังขายดี สรุปครบจบทุกตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มติครม.ตั้ง 5 ขรก.การเมือง “อัยรินทร์-ลลิดา” ฉลุยนั่งรองโฆษกรัฐบาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ เผย พลเมืองสูญหาย ในกัมพูชา 80 คน ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ เผย พลเมืองติดในกัมพูชา 80 คน ยังไม่รู้ชะตากรรม พร้อมจ่อยกระดับ เตือนภัยเดินทาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เคลื่อนไหว เหรียญหลวงปู่ทวดของแท้ พยัพ คำพันธุ์ เอ่ยปากเช่าต่อ 6 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 15 ต.ค. - 19 ธ.ค. 68 ร้านค้าเดิมกดยืนยันในแอปถุงเงินได้เลย ส่วนร้านใหม่เช็กขั้นตอนที่นี่ เศรษฐกิจ

ร้านค้า คนละครึ่งพลัส สมัครพรุ่งนี้ วันแรก 15 ต.ค. 68 เปิดวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กันจอมพลังควรเป็นนายกไหม ข่าว

อกอีแป้นจะแตก ! ศร.ปวิน ช็อกคนทำโพลล์ถาม “กันจอมพลัง” สมควรเป็นนายกไหม ?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ำคืนแห่งดาวมิชลิน Blue by Alain Ducasse x บ้านเทพา รังสรรค์ดินเนอร์สุดพิเศษ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ไลฟ์สดมาราธอน กวาดกว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน &quot;เมย์ วาสนา&quot; ร่วมวงช่วยเพิ่ม บันเทิง

“เจนนี่” กวาดรายได้ ไลฟ์มาราธอน กว่า 400 ล้าน เตรียมบริจาครถฉุกเฉิน “เมย์ วาสนา” ร่วมวงช่วยเพิ่ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์กลางพายุ นัคครี อยู่ไกลไม่กระทบไทยโดยตรง แต่ร่องมรสุมทำพิษ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ เจอฝนหนัก คลื่นสูงกว่า 2 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ข่าว

พายุลูกใหม่ “นัคครี” ก่อตัว ยัน ไม่กระทบไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 13:34 น.
64
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไขข้อสงสัย ร้านค้าแฟรนไชส์ ลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม เช็กคุณสมบัติที่นี่

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

บิชอปเปรู ลาออกจากตำแหน่ง คบชู้มากถึง 17 คน โป๊ะเพราะส่งข้อความผิด

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว

มาแล้ว เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์-เลขธูปฤาษีเณร 16/10/68 คอหวยซูมแนวทาง 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

“บิ๊กเต่า” ขยายผลสอบเส้นทางเงิน “วัดนาป่าพง” โยง 20 บัญชี ยันคดีอาญา ยอมความไม่ได้

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button