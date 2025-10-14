นาทีระทึก! พี่ชายวัย 12 พุ่งเข้าช่วยชีวิตน้องสาว จากฝ้าถล่ม ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่
คลิปไวรัล พี่ชายวัย 12 ปี พุ่งตัวเข้าช่วยชีวิต น้องสาววัย 8 ขวบ รอดตายจากเหตุฝ้าเพดานถล่ม สติดีถอดปลั๊กก่อนออกจากห้อง ชาวเน็ตยกให้เป็นฮีโร่
กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกโซเชียล ด้วยยอดเข้าชมกว่า 16 ล้านครั้ง กับภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญที่พี่ชายวัยเพียง 12 ปี ได้แสดงสัญชาตญาณฮีโร่ พุ่งตัวเข้าช่วยเหลือน้องสาววัย 8 ขวบ ขณะที่ฝ้าเพดานห้องพังถล่มลงมาแบบไม่ทันตั้งตัว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยกล้องวงจรปิดภายในบ้านได้บันทึกภาพวินาทีที่แผ่นฝ้าเพดานขนาดใหญ่ร่วงลงมา ขณะที่น้องสาวกำลังนั่งทำการบ้าน ส่วนพี่ชายที่นอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟา ทันทีที่ได้ยินเสียงและเห็นเหตุการณ์ พี่ชายได้ทิ้งโทรศัพท์มือถือในทันที และวิ่งเข้าไปหาน้องสาวเพื่อตรวจสอบว่าปลอดภัยหรือไม่ ก่อนจะตัดสินใจให้น้องสาวขี่หลัง และพาวิ่งหนีออกจากห้องไปอย่างรวดเร็ว
ทว่าสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตทั่วโลกถึงกับทึ่งในความรอบคอบเกินวัยของเขา คือจังหวะก่อนที่จะออกจากห้อง พี่ชายฮีโร่คนนี้ยังไม่ลืมที่จะ หันกลับไปดึงปลั๊กพัดลมออกก่อนจะหนีเอาชีวิตรอด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นซ้ำ
คุณแม่ของเด็กทั้งสองเปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุเธอและสามีอยู่นอกบ้าน และต้องดูภาพเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันกล้องวงจรปิดบนมือถือขณะกำลังขับรถกลับบ้าน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจอย่างที่สุด
“ตอนนั้นทั้งสงสารทั้งภูมิใจในตัวลูกชายเป็นอย่างมาก แม้เขาจะเพิ่งอายุเพียง 12 ปีแต่ก็ยังรู้จักตั้งสติ เป็นห่วงน้องและยังคำนึงถึงความปลอดภัย เธอจึงตัดสินใจนำคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ครอบครัวอื่นหมั่นตรวจเช็กความแข็งแรงของฝ้าเพดานเพียงเท่านั้น ไม่ได้คาดคิดว่าจะกลายเป็นไวรัลที่สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลกเช่นนี้”
อ้างอิงจาก : soha.vn
