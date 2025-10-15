คลิปดราม่า หญิงแคนาดาเหลืออด ชี้หน้าด่าครอบครัวมุสลิม เหตุโดนห้ามจูงหมาในสวน
คลิปดราม่า หญิงแคนาดาชี้หน้าด่าครอบครัวชาวมุสลิม เหตุเพราะจูงหมามาเดินสวนสาธารณะ ก่อนถูกอีกฝ่ายเรียกว่าเธอเป็น “พวกเหยียดผิว”
คลิปดังกล่าวได้รับการเผยแพร่จากเพจเฟซบุ๊ก Suvipan Jampa โดยเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่ประเทศแคนาดา เมื่อจู่ๆ มีครอบครัวผู้อพยพชาวมุสลิมบอกให้หญิงชาวแคนาดาไม่ให้จูงสุนัขมาเดินเล่นในสวนสาธารณะ เพราะทำให้ภรรยาชาวมุสลิมของเขากลัว
แต่ดูเหมือนว่าการกระทำดังกล่าวของเขาจะทำให้หญิงรายนี้หัวเสียไม่น้อย จนถึงขั้นชี้หน้าด่าว่าเป็น “ผู้อพยพที่เกาะกินคนขาว” และไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามเธอจูงสุนัขเดินในที่สาธารณะ
หลังจากนั้นฝ่ายชายได้เรียกเธอว่า “พวกเหยียดผิว” ก่อนจะไล่เธอไปที่อื่น ทว่าหญิงรายนี้กลับสวนว่า “แกจะไล่ฉันไปไหนล่ะ ฉันเกิดที่นี่นะ พวกแกสิควรไสหัวกลับบ้านไป”
คลิปดังกล่าวกลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เพราะเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในแคนาดาเป็นครั้งแรก เพราะไม่นานมานี้มีคลิปไวรัลที่โรงเรียนในแคนาดาส่งอีเมล์ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ไม่จัดอาหารกลางวันที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู เช่น แฮม หรือ เบคอน มาที่โรงเรียนอีกต่อไป เพราะเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจและขัดต่อความเชื่อทางศาสนาของเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นมุสลิม
ทั้งนี้ ในทางศาสนาอิสลาม สุนัข ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีสถานะเป็น นะญิส (Najis) หรือ สิ่งสกปรกตามศาสบัญญัติ ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น น้ำลายของสุนัขถือเป็นนะญิสที่ต้องทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด หากภาชนะหรือเสื้อผ้าสัมผัสน้ำลายสุนัข จะต้องชำระล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ 7 ครั้ง โดยมีครั้งหนึ่งที่ต้องผสมกับดิน (หรือผงซักฟอกในปัจจุบัน)
รวมไปถึงการมีสุนัขอยู่ในบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใช้ในการละหมาด (การบูชา) อาจทำให้สถานที่นั้นไม่บริสุทธิ์สำหรับการทำอิบาดะห์ (การนมัสการพระเจ้า)
อ้างอิง : worldstarhiphop.com
