วิธีดูพระแท้สไตล์ “โอ๊ต บางแพ” โชว์ซื้อ 2 พันปล่อย 1 ล้าน ก่อนเล่าอภินิหารรถตู้ชนกระเด็นไม่เป็นไร !
ย้อนดู โอ๊ต บางแพ ประธานชมรมพระเครื่องภาคตะวันตก เล่าวิธีสังเกตพระแท้ ตรวจสอบพระเครื่อง วัตถุมงคลปลอม ชี้สังเกตง่าย เหมือนมือถือปุ่มกด VS ทัชสกรีน หล่นวลี “คนไม่รู้ ไม่รู้หรอก คนรู้จะเป็นลม” ก่อนเปิดใจมรสุมชีวิตหนี้ 45 ล้าน ก่อนลุยวงการพระเครื่องไล่ซื้อตั้งแต่ 7 หลัก ยันเคยปล่อยได้ 100 ล้าน รถชนตรงถนน 4 เลน รถตู้ยุบ ตัวเองมีแค่ลอยถลอกทั้งที่ร่างลอยไปถึงเกาะกลาง !
ถูกพูดถึงหนาหูทันที ตั้งแต่เปิดฉากท้าตรวสอบพระเครื่องวัตถุมงคล “เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08” บล็อกไม่ผ่าปาก เนื้อทองคำ โดย โอ๊ต บางแพ ยืนยันว่าไม่มีการสร้างเนื้อทองคำ แถมชี้มีพิรุธทำจากบล็อกถอด ถ้าผิดจากที่พูดของออกจากวงการและจะสละที่ส่องพระตัวโปรดด้วย
ขณะที่ บอย ท่าพระจันทร์ สวนกลับด้วยแรงทันควัน พร้อมท้าพนันด้วยเงินสด 5 ล้านบาท พากันทำเอาทั้งวงการพระเครื่องบูชาต้องจับตา ใครคือผู้ทำลายมาตรฐาน
อย่างไรก็ดี ด้วยประวัติความเป็นมาของโอ๊ต บางแพ ประกอบกับสไตล์การเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิธีเช็กพระเครื่องแท้-ปลอม จนหลายคนต้องพลิกตำราเก่าในไล่เช็กข้อมูลเชิงลึกไปพร้อมๆ กันนั้น
เวลาต่อมาโลกออนไลน์ก็พากันกล่าวถึงเทปรายการแฉเมื่อปีก่อน ซึ่งเซียนพระคู่กรณีเบอร์ล่าสุดของ “บอย ท่าพระจันทร์” ไปให้สัมภาษณ์เปิดใจรายการ “แฉ” ของมดดำ คชาภา ตันเจริญ และมีการแนะขั้นตอนการดูพระแท้จริงๆ แล้วไม่ยากอย่างที่คิด อีกทั้งไม่พลาดเปิดใจมรสุมชีวิตที่เคยเป็นหนี้ก้อนโตกว่า 45 ล้านบาท
โอ๊ต บางแพ กล่าวผ่านรายการดังเมื่อ 15 ก.ค.67 ช่วงหนึ่งตอบข้อสงสัยที่ถามเกี่ยวกับเคยซื้อระเครื่อง-วัตถุมงคล ในเรตสูงสุด คือเท่าไหร่ ? ซึ่งเจ้าตัวระบุชัดเจนสูงสุดบ้านหนึ่งเลย เคยจ่ายไปให้ 7 หลักหรือเกินล้านบาทขึ้นไป ส่วนที่อยู่ในวงการมากว่า 20 ปี เคยซื้อมาถูกและปล่อยได้ราคาสูงนั้น เป็นการซื้อมาในราคา 2,500 บ. แต่ตอนจำหน่ายต่อหรือปล่อยเช่า ได้ตัวเลขกลับมาที่กว่า 1 ล้านบาท !
จุดเริ่มต้นทำ “โอ๊ต บางแพ” สนใจวงการพระเครื่อง ?
ข้อมูลจากรายการแฉของมดดำ พิธีกรฝีปากกล้าสายมู ซึ่งช่วงหนึ่งสอบถามเซียนโอ๊ต บางแพ ถึงจุดเริ่มต้นบนเส้นทางเซียนพระเครื่อง-พระบูชาไปจนวัตถุมงคลต่างๆ โดยอีกฝ่ายก็เคลียร์ชัดว่า เริ่มจากตนเองเคยเจออภินิหารจากพระเครื่องที่มีเหตุการณ์หนึ่ง ตัวเองถูกรถตู้ชนเข้าอย่างจังแต่ปรากฏไม่เป็นอะไร
“พระกลิ่นหลวงปู่โต๊ะ” หลังจากเฉลยชื่อเสียงเรียงนามของพระที่ห้อยคอวันเกิดอุบัติเหตุ ที่ต่อมาทราบว่าเจ้าตัว เดินข้ามถนนหน้ารามคำแหง 4 เลน แต่จู่ๆ เกิดชะล่าใจคิดว่าไม่มีรถแล้วจึงวิ่งข้ามถนนไปได้ 3 เลน ก่อนเจอรถตู้ชนกระเด็นไม่ได้เบรก ตัวลอยไปเกาะกลาง หน้ารถตู้ยุบเป็นร่องรอยชัดเจน แต่พอรู้สึกตัวอีกทีมาเช็กร่างกาย-กระดูกไม่มีอะไรหักและเป็นอะไรเลย จากนั้นพลเมืองดีช่วยกันส่งตัวไปรพ.รามคำแหง
“ดูหนังเกาะเพชรเจ็ดสี กลัวผีก็ต้องแขวนพระ แต่ที่มาอยู่วงการพระเครื่องนานกว่า 20 ปี ซื้อหลักพันขายเป็นล้าน ซื้อ 2,500 ปล่อยร้อยล้าน เมื่ออยู่มานานและได้อะไรกลับมาพอสมควร มาสังเกตเรตซื้อพระเครื่องที่ผ่านมา ซื้อ 5 หมื่นปล่อย 5 แสน มาย้อนนึกแล้วคนที่เคล่อยพระบูชาให้ถูกๆ จึงอยากตอบแทนอะไรกลับไปสู่วงการพระด้วยการเปิดรับตรวจเช็กพระเครื่อง วัตถุมงคลฟรี”
“บางคนเดินเข้ามาหา บอกไม่ได้อยากนำพระเครื่องมาแลกเงินล้านอะไร แค่อยากมาหาค่าเทอมให้ลูก” เรื่องพวกนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ โอ๊ต เซียนพระบางแพเดินเส้นทางนี้มาจวบจนปัจจุบัน โดยช่วงหนึ่งเจ้าตัวยังเล่าถึงมรสุมชีวิตเมื่อ 5-6 ปีก่อนหน้า ตัวเองเป็นหนี้กว่า 45 ล้าน แต่พอมาบูชา “หลวงพ่อวัดถ้ำขุนแผน” ปี 2463 หลวงพ่อองค์นี้ยังมีชีวิตอยู่ ท่านไม่อยากดัง และท่านจะไม่สร้างรูปเหมือนตัวเอง ถ้าไม่อยากให้ใครมาหาท่านมากก็จะแจ้งให้ทราบทันที โดยท่านอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี เป็นถ้ำเดียวกับที่หลวงปู่ศุข หลวงพ่อท้าววัดพะเนียงแตก ก็เคยมาร่ำเรียนที่นี่ด้วย
จะทราบได้ไงพระมีมูลค่าเท่าไหร่ ?
เซียนพระที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในนาทีนี้ เคยเผยทริคง่ายๆ เกี่ยวกับวิธีดูพระแท้ พระปลอม โดยหลักการง่าย ๆ คือ อันดับแรก พระที่มีมูลค่าสูงมักเป็นพระที่เก่าและจำนวนเหลือน้อย
“เก่า” สำหรับพระเครื่องต้องเป็น 100 ปี หรือหลายร้อยปี ช่วงหนึ่ง โอ๊ต บางแพ ถึงกับเทียบวิธีดูพระแท้ พระปลอมง่ายๆ เลยว่า ไม่ต่างกับมือถือปุ่มกดกับมือถือรุ่นทัชสกรีน ต้องมีภาพจำ สรุปง่ายวันนี้ถ้านำพระมาตั้ง อะไรที่มี พ.ศ.ตำ่กว่าปี 2500 มักจะมีมูลค่ามากทั้งหมด วัดใดก็ได้แต่ต้องเป็นปีลึกที่ระบุไว้ ยกตัวอย่าง เหรียญปู่ศุข รุ่นปี 2466 เป็นหนึ่งใน เบญจภาคีเหรียญ (สุดยอด 5 เหรียญพระเกจิ) ถือเป็นเหรียญที่หายากอายุ 101 ปี โดยในรายการแฉอ้างว่ามีมูลค่าสูงถึงหลัก 5 ล้านบาท
“เรามีโอกาสเจอได้หมด ถ้ายังมีสิ่งนั้นสร้างอยู่บนโลก” โอ๊ต บางแพ ยืนกรานก่อนย้ำนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีเซียนพระเป็นของคู่กัน
ส่วนนอกจากปี พ.ศ.แล้ว ยังมีวิธีดูพรแท้อย่างไรต่อนั้น จากข้อมูลระบุถ้าพระที่สร้างในอดีตมักเป็นเหรียญที่ผลิตด้วยวิธีเดียวคือ “ข้างกระบอก” เหรียญที่ได้ก็จะเป็นทรงกลมๆ ไม่มีหูหรือห่วงแขวนห้อยสร้อยคอ โดยพระที่มีมูลค่าหลักล้านขึ้นไปคนในวงการจะทราบดีว่าต้องเป็น “ดิน-ชิน-ผง” (ใครที่อยากไปดูวิธีส่องพระแท้ เช็กพระปลอมฉบับเต็ม เชิญไปดูลิงก์รายการแฉฉบับเต็มด้านล่างได้เลย).
