มหาดไทยกัมพูชาเผย คุมตัวชาวเกาหลีใต้ 80 คน อ้างไม่อยากกลับประเทศ
ทางการกัมพูชาเผยว่าได้ควบคุมชาวเกาหลีใต้ 80 คน พร้อมเผยว่ากลุ่มคนเหล่านี้ปฏิเสธที่จะกลับประเทศ แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าใช่กลุ่มเดียวกับที่สูญหายตามรายงานหรือไม่
นายทัช โซฮัก โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า กรมตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชา (General Department of Immigration) ได้ควบคุมตัวพลเมืองชาวเกาหลีใต้ประมาณ 80 คน ไว้ และทั้งหมดได้ปฏิเสธที่จะเดินทางกลับประเทศของตนเอง
โฆษกกล่าวกับสำนักข่าวซินหัว (Xinhua) ว่า ชาวเกาหลีใต้ทั้ง 80 คนยืนยันไม่กลับประเทศ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้จะเข้ามาติดต่อกับพวกเขาแล้วก็ตาม
คำกล่าวของโฆษกกัมพูชามีขึ้นหลังจากที่สื่อเกาหลีใต้หลายสำนักได้รายงานโดยอ้างอิงกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ว่า มีพลเมืองเกาหลีใต้ประมาณ 80 คนที่ยังคงสูญหาย ในกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
“นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้รับ” นายทัช โซฮัก กล่าว “ผมไม่ทราบว่าชาวเกาหลีใต้ 80 คนที่สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าสูญหายนั้น เป็นกลุ่มเดียวกับ 80 คนที่ถูกควบคุมตัวโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่”
