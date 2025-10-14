“เจนนี่ไลฟ์สด” คืนนี้ 14 ต.ค. คอนเฟิร์มคิวดารา-รับเกินควบคุม แจ้งด่วน! ถึงแบรนด์ที่รอ

เจนนี่ไลฟ์สด คืนนี้ คอนเฟิร์มคิวดาราร่วม “Live” ขายสินค้า #เทศกาลเจนนี่ 14 ตุลาคม 2568 แขกท่านใดยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มคิว ห้ามมาที่โครงการบ้านเจนนี่เด็ดขาด ตอนนี้เกินความควบคุม
ตอนนี้แฟนคลับถึงกับแกล้งหยอกกันทำนอง “เหมือนบ้านเธอแจกทอง” อยู่หน้าบ้านยังไงยังนั้นเลยทีเดียว สำหรับ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น โดยหลังจากวานนี้ (13 ต.ค.) ไปเคลียร์ทั้งปรากฏการณ์ ไลฟ์สดขายของ 4 วัน โกยรายได้ผ่านโซเชียลไปกว่า 264 ล้านบาท
ล่าสุด บนเฟซบุ๊กในชื่อเดียวกับอินฟลูฯ – นักร้องลูกทุ่งสาวใต้วัย 30 ปี @รัชนก สุวรรณเกตุ (เจนนี่ เล่นเฟสนี้เฟสเดียว น๊าาา) ได้กางรายชื่อ 12 คิวฮอตฉ่า ! คอนเฟิร์ม คิว ดารามา live #เทศกาลเจนนี่ 14 ตุลาคม 2568 ดังนี้
ลิสต์ไลฟ์สด เจนนี่ คอนเฟิร์มคิวดาราร่วม “Live” ขายสินค้า #เทศกาลเจนนี่ 14 ตุลาคม 2568
- พี่อั้ม พัชราภา
- พี่เชียร์ ฑิฆัมพร / พี่การ์ตูน
- พี่ป๋อ ณัฐวุฒิ / พี่้เอ๋ พรทิพย์
- พี่เป้ย ปาดวาด
- พี่ชมพู ก่อนบ่าย
- พี่โดม ปกรลัม
- พี่น้ำ รพีพัฒน์
- แม่ดวงดาว / พี่เติ้ล ตะวัน
- พี่ใบเตย อาร์สยาม
- แอนนา เสือ
- น้องเกรซ มิสแกรนด์
“รับไหวแค่นี้นะคะ สำหรับพี่ๆดาราท่านอื่นที่อยากมาร่วมไลฟ์ เจนนี่รบกวนรอคอนเฟิร์มคิวก่อนนะคะ งดรับหน้างานแล้วงับ ขอบพระคุณพี่ๆเป็นอย่างสูงที่เข้าใจค่ะ”
ในเฟซบุ๊กดังกล่าว ยังมีการแจ้งไปถึงบรรดาแบรนด์จำนวนมากที่ถาโถมกันเข้ามาในเวลานี้ ในส่วนของตัวเจนนี่เองนั้น จำเป็นต้องระบุ “ด่วนที่สุด ! แขกท่านใดยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มคิว ห้ามมาที่โครงการบ้านเจนนี่เด็ดขาด ตอนนี้เกินความควบคุมจนเกิดปัญหาแล้วค่ะ”
“หลังจากนี้ ไม่อนุญาตให้เดินทางมาขอคิวทีบ้านนะคะ ตอนนี้หน้างานยุ่งกันมากค่ะ เกรงว่าจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจกันได้ รอเฟิร์มผ่านโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ กราบขอบพระคุณที่เข้าใจค่ะ”
อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐบันเทิง สำหรับจุดเริ่มต้นของการไลฟ์จนเกิด “เทศกาลเจนนี่” คือ ตอนแรก “แม่เกตุ” สมรวย เพชรฤทธิ์ ขึ้นไลฟ์ก่อน แล้วแม่พูดรายละเอียดไป แต่เจนนี่ ได้หมดฯ รู้สึกสังคมคาใจเลยตัดสินใจขึ้นไลฟ์ในมุมของตัวเธอเองดูบ้าง โดยชี้แจงทุกอย่างตามข้อเท็จจริง ตลอดจนสิ่งที่อึดอัดมาโดยตลอด
เจนนี่สารภาพ เพราะอยากให้จบเสียที ปัญหาแก้กันมา 3-4 ปีไม่สิ้นสุดและคิดว่าจบแล้ว แต่พอพูดจบคนดูก็ยังอยู่ที่ 300,000 วิว
เจนนี่สารภาพจต่อแบบตรงๆ ประสาแม่ค้าอินฟลูฯ บ้านๆ ว่า ด้วยความที่หิวเงินบวกกับสายเลือดแม่ค้า หลังจากนั่งร้องไห้อยู่สักพักจึงลองถามคนดูว่า “หนูขอขายของได้มั้ยคะพี่”
คนดูตอบกลับมา “บอกว่าได้ๆ”
“หนูก็เลยปักตะกร้า จนขายหมดแล้วหนูก็เลยบอกว่า ของหนูหมดแล้ว ใครมีของให้หนูขายบ้าง แล้วก็บอกว่าถ้าใครมีของอยากให้ขายก็เอามาได้เลย”
“ขึ้นให้พี่หน่อย 10 นาที ก็เลยคิดว่าจะคิดเท่าไหร่เพราะหนูไลฟ์ 1 ชม. 200,000 บาท ก็เลยคิด 10 นาที 50,000 บาท”
เจนนี่สรุปต่อ ! หลังจากที่พอเริ่มจะไลฟ์ขายได้ คนแรกยอดตกที่ราว 3 ล้านบาท กลายเป็นว่า คนในไลฟ์เห็นแล้วมาถามว่า บ้านอยู่ไหน ? จะส่งแกร็บสินค้าไปให้ ก็มาเรื่อยๆ ยอมรับวันแรกไลฟ์ตั้งแต่ 11 โมงจนถึง 6 โมงเช้า ซึ่งวันแรกเริ่มนั้นได้ยอดทั้งหมด 24 ล้านกว่าบาทด้วยกัน
เปิดมุมวิเคราะห์ “การตลาดแบบเจนนี่” ผู้จัดซีรีส์วายช่องดังชี้ชัด ไม่ได้ขายแค่สินค้า แต่ขายความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจของ ?
ขณะที่ อาจารย์ม่อน ศุภกิตติ์ ผู้จัดซีรีส์วาย ช่อง 7 ถือโอกาสตีเหล็กตอนร้อนโดยอาสาวิเคราะห์ “การตลาดแบบเจนนี่” ว่า ไม่ได้ขายแค่สินค้า แต่ขายความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของคนดู
แค่ 3 นาทีต่อแบรนด์ กลับสร้างรายได้ระดับ 100 ล้านต่อวัน “เจนนี่” จึงไม่ใช่แค่แม่ค้าไลฟ์ แต่คือ “ระบบนายหน้าการตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ”
ทั้งนี้ เจนนี่ เปิดใจในรายการโหนกระแส เทปเมื่อวานที่ผ่านมา (13 ต.ค.) ยืนยันการทะเลาะกับแม่บังเกิดเกล้า ไม่ใช่คอนเทนต์ต่อยอดมาขายของจนเป็นไวรัลสนั่นจนถึงวันนี้ ยอดไลฟ์ปัจจุบันทั้งวันทำได้ประมาณ 200 แบรนด์ ทุกอย่างขอสารภาพตรงๆ ว่า “เรียลมาก” ฟันไม่ได้แปรง น้ำไม่อาบ เอาเงินไว้ก่อนก็เลยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็น.
