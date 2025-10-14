ข่าวดาราบันเทิง

“เจนนี่ไลฟ์สด” คืนนี้ 14 ต.ค. คอนเฟิร์มคิวดารา-รับเกินควบคุม แจ้งด่วน! ถึงแบรนด์ที่รอ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 10:37 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 10:39 น.
114
เจนนี่ไลฟ์สดขายสินค้า 200 แบรนด์ต่อวัน
แฟ้มภาพ

เจนนี่ไลฟ์สด คืนนี้ คอนเฟิร์มคิวดาราร่วม “Live” ขายสินค้า #เทศกาลเจนนี่ 14 ตุลาคม 2568 แขกท่านใดยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มคิว ห้ามมาที่โครงการบ้านเจนนี่เด็ดขาด ตอนนี้เกินความควบคุม

ตอนนี้แฟนคลับถึงกับแกล้งหยอกกันทำนอง “เหมือนบ้านเธอแจกทอง” อยู่หน้าบ้านยังไงยังนั้นเลยทีเดียว สำหรับ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น โดยหลังจากวานนี้ (13 ต.ค.) ไปเคลียร์ทั้งปรากฏการณ์ ไลฟ์สดขายของ 4 วัน โกยรายได้ผ่านโซเชียลไปกว่า 264 ล้านบาท

ล่าสุด บนเฟซบุ๊กในชื่อเดียวกับอินฟลูฯ – นักร้องลูกทุ่งสาวใต้วัย 30 ปี @รัชนก สุวรรณเกตุ (เจนนี่ เล่นเฟสนี้เฟสเดียว น๊าาา) ได้กางรายชื่อ 12 คิวฮอตฉ่า ! คอนเฟิร์ม คิว ดารามา live #เทศกาลเจนนี่ 14 ตุลาคม 2568 ดังนี้

ลิสต์ไลฟ์สด เจนนี่ คอนเฟิร์มคิวดาราร่วม “Live” ขายสินค้า #เทศกาลเจนนี่ 14 ตุลาคม 2568

  1. พี่อั้ม พัชราภา
  2. พี่เชียร์ ฑิฆัมพร / พี่การ์ตูน
  3. พี่ป๋อ ณัฐวุฒิ / พี่้เอ๋ พรทิพย์
  4. พี่เป้ย ปาดวาด
  5. พี่ชมพู ก่อนบ่าย
  6. พี่โดม ปกรลัม
  7. พี่น้ำ รพีพัฒน์
  8. แม่ดวงดาว / พี่เติ้ล ตะวัน
  9. พี่ใบเตย อาร์สยาม
  10. แอนนา เสือ
  11. น้องเกรซ มิสแกรนด์

“รับไหวแค่นี้นะคะ สำหรับพี่ๆดาราท่านอื่นที่อยากมาร่วมไลฟ์ เจนนี่รบกวนรอคอนเฟิร์มคิวก่อนนะคะ งดรับหน้างานแล้วงับ ขอบพระคุณพี่ๆเป็นอย่างสูงที่เข้าใจค่ะ”

เจนนี่ และ ยิว
ภาพจาก : ฉัตรมงคล สมแก้ว

ในเฟซบุ๊กดังกล่าว ยังมีการแจ้งไปถึงบรรดาแบรนด์จำนวนมากที่ถาโถมกันเข้ามาในเวลานี้ ในส่วนของตัวเจนนี่เองนั้น จำเป็นต้องระบุ “ด่วนที่สุด ! แขกท่านใดยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มคิว ห้ามมาที่โครงการบ้านเจนนี่เด็ดขาด ตอนนี้เกินความควบคุมจนเกิดปัญหาแล้วค่ะ”

“หลังจากนี้ ไม่อนุญาตให้เดินทางมาขอคิวทีบ้านนะคะ ตอนนี้หน้างานยุ่งกันมากค่ะ เกรงว่าจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจกันได้ รอเฟิร์มผ่านโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ กราบขอบพระคุณที่เข้าใจค่ะ”

เจนนี่โหนกระแสวันนี้ 13 ตุลาคม 2568
ภาพ @โหนกระแส

อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐบันเทิง สำหรับจุดเริ่มต้นของการไลฟ์จนเกิด “เทศกาลเจนนี่” คือ ตอนแรก “แม่เกตุ” สมรวย เพชรฤทธิ์ ขึ้นไลฟ์ก่อน แล้วแม่พูดรายละเอียดไป แต่เจนนี่ ได้หมดฯ รู้สึกสังคมคาใจเลยตัดสินใจขึ้นไลฟ์ในมุมของตัวเธอเองดูบ้าง โดยชี้แจงทุกอย่างตามข้อเท็จจริง ตลอดจนสิ่งที่อึดอัดมาโดยตลอด

เจนนี่สารภาพ เพราะอยากให้จบเสียที ปัญหาแก้กันมา 3-4 ปีไม่สิ้นสุดและคิดว่าจบแล้ว แต่พอพูดจบคนดูก็ยังอยู่ที่ 300,000 วิว

เจนนี่สารภาพจต่อแบบตรงๆ ประสาแม่ค้าอินฟลูฯ บ้านๆ ว่า ด้วยความที่หิวเงินบวกกับสายเลือดแม่ค้า หลังจากนั่งร้องไห้อยู่สักพักจึงลองถามคนดูว่า “หนูขอขายของได้มั้ยคะพี่”

คนดูตอบกลับมา “บอกว่าได้ๆ”

“หนูก็เลยปักตะกร้า จนขายหมดแล้วหนูก็เลยบอกว่า ของหนูหมดแล้ว ใครมีของให้หนูขายบ้าง แล้วก็บอกว่าถ้าใครมีของอยากให้ขายก็เอามาได้เลย”

“ขึ้นให้พี่หน่อย 10 นาที ก็เลยคิดว่าจะคิดเท่าไหร่เพราะหนูไลฟ์ 1 ชม. 200,000 บาท ก็เลยคิด 10 นาที 50,000 บาท”

เจนนี่สรุปต่อ ! หลังจากที่พอเริ่มจะไลฟ์ขายได้ คนแรกยอดตกที่ราว 3 ล้านบาท กลายเป็นว่า คนในไลฟ์เห็นแล้วมาถามว่า บ้านอยู่ไหน ? จะส่งแกร็บสินค้าไปให้ ก็มาเรื่อยๆ ยอมรับวันแรกไลฟ์ตั้งแต่ 11 โมงจนถึง 6 โมงเช้า ซึ่งวันแรกเริ่มนั้นได้ยอดทั้งหมด 24 ล้านกว่าบาทด้วยกัน

เจนนี่ และ หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

เปิดมุมวิเคราะห์ “การตลาดแบบเจนนี่” ผู้จัดซีรีส์วายช่องดังชี้ชัด ไม่ได้ขายแค่สินค้า แต่ขายความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจของ ?

ขณะที่ อาจารย์ม่อน ศุภกิตติ์ ผู้จัดซีรีส์วาย ช่อง 7 ถือโอกาสตีเหล็กตอนร้อนโดยอาสาวิเคราะห์ “การตลาดแบบเจนนี่” ว่า ไม่ได้ขายแค่สินค้า แต่ขายความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของคนดู

แค่ 3 นาทีต่อแบรนด์ กลับสร้างรายได้ระดับ 100 ล้านต่อวัน “เจนนี่” จึงไม่ใช่แค่แม่ค้าไลฟ์ แต่คือ “ระบบนายหน้าการตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ”

ทั้งนี้ เจนนี่ เปิดใจในรายการโหนกระแส เทปเมื่อวานที่ผ่านมา (13 ต.ค.) ยืนยันการทะเลาะกับแม่บังเกิดเกล้า ไม่ใช่คอนเทนต์ต่อยอดมาขายของจนเป็นไวรัลสนั่นจนถึงวันนี้ ยอดไลฟ์ปัจจุบันทั้งวันทำได้ประมาณ 200 แบรนด์ ทุกอย่างขอสารภาพตรงๆ ว่า “เรียลมาก” ฟันไม่ได้แปรง น้ำไม่อาบ เอาเงินไว้ก่อนก็เลยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็น.

ยอดขายสินค้าเจนนี่รวม 4 วัน 264 ล้านบาท
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
อ่านข่าวบันเทิงที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2568 แซ่บ ๆ !

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

26 นาที ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

33 นาที ที่แล้ว
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม ข่าวกีฬา

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

38 นาที ที่แล้ว
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว บันเทิง

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ &quot;ครูเบียร์&quot; กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมครั้งแรก บันเทิง

“เจนนี่” ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ “ครูเบียร์” กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมคู่ครั้งแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้อนถาม “เขมร” ยิงจรวดกับเสียงผี ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคยสังเกตไหมว่าถุงแกงร้อน ๆ หรือกล่องอาหารตามสั่งที่คุณซื้อ มีลายมือเขียนด้วยปากกาเมจิกอยู่? ความสะดวกสบายเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ อาจกลายเป็นภัยเงียบ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว ข่าว

ภัยเงียบใกล้ตัว! สภาผู้บริโภคเตือน ปากกาเมจิกเขียนถุงร้อน เสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงมหาดไทย โยกย้ายข้าราชการระดับสูง 45 ตำแหน่ง ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ “กระทรวงมหาดไทย” โยกย้ายข้าราชการบริหารระดับสูง 45 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับสมัครข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ข่าว

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท เช็กตำแหน่งว่างด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 4 ทหารอิสราเอลบนเกาะพะงัน เสียงดัง-เล่นยาฉลองยุติสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดคลิปเขมรเหยียบภาพ สาปแช่ง “ครอบครัวจอมพลัง-อนุทิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวเทียนเฉิน แผลเท้า ข่าว

เบื้องหลัง โจว เทียน-เฉิน กัดฟันสู้ 1 ชม. 17 นาที ก่อนพลิกดับ “วิว กุลวุฒิ” สุดระทึก 2-1 เกม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน ควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น &quot;เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง&quot; เดี๋ยวแม่ลูกเขาก็ดีกัน บันเทิง

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” โยนให้ “อนุทิน-สีหศักดิ์” ตอบ “กัน จอมพลัง” เปิดเสียงผีเหมาะสมไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์สุภาพ ทิป 150 บาท ข่าว

“ลูกค้าอยากกินกุ้งเผา” ไกล 18 โล ไม่เคยเจอไรเดอร์สุภาพเท่านี้ ทิป 150 บ. ส่งแชตกลับมาใจฟู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “สว.อังคณา นีละไพจิตร” สตรีนักสู้เพื่อสิทธิฯ เจ้าของรางวัล โนเบลแห่งเอเชีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านบุรีรัมย์เสียชีวิต ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ นึกว่าน้ำอัดลม ข่าว

แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง หนุ่มดับ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งสอบด่วน ไกด์เถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวจีนซื้อของในไทย ไม่งั้นไม่ให้กลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยโรคแปลก หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด บันเทิง

ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยกะทันหัน หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ไลฟ์สดขายสินค้า 200 แบรนด์ต่อวัน บันเทิง

“เจนนี่ไลฟ์สด” คืนนี้ 14 ต.ค. คอนเฟิร์มคิวดารา-รับเกินควบคุม แจ้งด่วน! ถึงแบรนด์ที่รอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สายการบินไต้หวันเข้าสอบ แอร์หญิงเสียชีวิต หลังถูกบังคับให้ทำงานแม้ป่วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กาชาดสากล ยืนยัน ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังไทยคุมตัว ปลอดภัยดี กินได้ปกติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 10:37 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 10:39 น.
114
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button