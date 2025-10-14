กาชาดสากล ยืนยัน ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังไทยคุมตัว ปลอดภัยดี กินได้ปกติ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ยืนยันว่า ทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวไว้ มีสุขภาพแข็งแรงดี พร้อมทำหน้าที่ส่งสารกาชาด เชื่อมการสื่อสารกับครอบครัว
14 ตุลาคม 2568 นายจอร์จ มอนทานี หัวหน้าคณะผู้แทนประจำภูมิภาคของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้ยืนยันว่าทหารกัมพูชา 18 นาย ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไทย ทั้งหมดมีสุขภาพแข็งแรงดีและรับประทานอาหารได้ตามปกติ
นายจอร์จ มอนทานี เข้าพบ เพชร จันมุนี ประธานสภากาชาดกัมพูชา ณ สำนักงานใหญ่สภากาชาดกัมพูชา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบสารกาชาด ซึ่งเป็นจดหมายข่าวสารจากครอบครัวของทหารทั้ง 18 นายด้วย
นายจอร์จ มอนทานีตอบคำถามต่อ เพชร จันมุนี เกี่ยวกับสวัสดิภาพของทหารทั้ง 18 นายว่า จากการที่เขาได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมด้วยตนเองทั้งสองครั้งนั้น พบว่าทหารทุกนายสามารถรับประทานอาหารและพักผ่อนได้เป็นปกติ ไม่มีสิ่งใดน่าเป็นห่วง
เพชร จันมุนี ได้กล่าวขอบคุณ ICRC อย่างสุดซึ้งที่ได้เข้าเยี่ยมทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายเป็นครั้งที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำจดหมายจากครอบครัวผ่านสภากาชาดกัมพูชาไปส่งให้ถึงมือ และนำจดหมายตอบกลับมามอบให้ครอบครัว ซึ่งถือเป็นข่าวสารที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว รัฐบาล และประชาชนกัมพูชาที่กำลังรอคอยข่าวคราวที่แท้จริงของทหารทุกนาย
