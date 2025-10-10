อดีตสมาชิกแฉ “คริสตจักร” อ้าง “พิธีไล่ผีด้วยไฟ” ชี้ ไม่มีคำสอนนี้ในไบเบิล
กลุ่มอดีตลูกศิษย์ร้องเรียนพฤติกรรมคริสตจักรแห่งหนึ่ง อ้างใช้ไฟพระวิญญาณไล่ผี-สร้างความกลัว ด้านประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ยันไบเบิลไม่มีคำสอนเช่นนี้
กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างยิ่งในวันนี้ (10 ต.ค. 68) หลังจากรายการ ‘โหนกระแส’ ได้เชิญกลุ่มอดีตสมาชิกของคริสตจักรแห่งหนึ่ง มาเปิดเผยเรื่องราวและพฤติกรรมของผู้นำกลุ่มที่อ้างว่ามีการบิดเบือนคำสอน โดยเฉพาะการทำพิธีกรรม ‘ล่ผีด้วยไฟ ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับลูกศิษย์
ฝั่งอดีตสมาชิกได้เล่าว่า ผู้นำกลุ่มอ้างว่าได้รับ ไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาใช้ในพิธีไล่วิญญาณชั่วร้าย โดยจะใช้มือแตะที่ศีรษะ ซึ่งทำให้ลูกศิษย์บางคนมีอาการชักเกร็ง
นายโอ๊ต (นามสมมติ) หนึ่งในอดีตสมาชิก เปิดเผยว่า ผู้นำกลุ่มมักจะบอกว่าทุกคนมีผีสิง โดยบอกกับตนว่ามีผี 7 ตัว และหากไม่มาโบสถ์ 1 สัปดาห์ ผีจะเพิ่มเป็น 21 ตัว บางคนถูกบอกว่ามีผีสิงมากกว่า 2,000 ตัว นอกจากนี้ยังมีการสร้างวัฒนธรรมแห่งความกลัว ห้ามตั้งคำถาม และห้ามพูดคุยกับคนนอก
ด้าน ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ ซึ่งมาร่วมให้ข้อมูลในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า พิธีกรรมไล่ผีด้วยไฟหรือการนับจำนวนผีเป็นตัวๆ นั้น “ไม่ใช่คำสอนตามคัมภีร์ไบเบิล” แต่เป็นสิ่งที่กลุ่มดังกล่าวสร้างขึ้นมาเอง ไม่ใช่หลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของศาสนาคริสต์
ขณะนี้ เรื่องราวดังกล่าวยังคงเป็นคำกล่าวอ้างจากฝั่งอดีตสมาชิก และยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากคริสตจักรที่ถูกพาดพิง ซึ่งประเด็นนี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งในด้านความถูกต้องของคำสอนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมพิธี
