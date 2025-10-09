โคตรแรร์! “หนุ่ม กรรชัย” เปิด หลวงพ่อทวดทองคำ ปี 05 “บอย” ประกาศรับเช่าทันที 7 ล้าน
จากดราม่าเหรียญปี 08 บานปลาย หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดังโชว์เหรียญแรร์โยงตระกูล จอมพลสฤษดิ์ ด้าน บอย ท่าพระจันทร์ ประกาศท้ารับเช่า 7 ล้าน ขาดตัว
เรียกได้ว่าเป็นการจุดประเด็นให้ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิม สำหรับดราม่าวงการพระเครื่อง เมื่อ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้สร้างความฮือฮาด้วยการนำเหรียญ หลวงพ่อทวดเนื้อทองคำ ปี 2505 ออกมาโชว์กลางรายการ ‘โหนกระแส’ พร้อมระบุว่าเป็นเหรียญที่หายากสุด ๆ และ ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน
หนุ่ม กรรชัย อ้างว่าเหรียญรุ่นดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพียง 2 องค์เท่านั้น โดยมีความเชื่อมโยงกับครอบครัวของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องราวนี้ได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ร่วมรายการและผู้ชมเป็นอย่างมาก
หลังจากรายการออกอากาศได้ไม่นาน ในช่วงเช้าวันนี้ (9 ต.ค. 68) บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระชื่อดังซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งเดิม ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ประกาศ ท้ารับเช่าและพร้อมพิสูจน์ เหรียญหลวงพ่อทวดปี 05 องค์ดังกล่าวตามมาตรฐานสากลของวงการทันที ซึ่งถือเป็นการยกระดับข้อพิพาทขึ้นไปอีกขั้น
“เมื่อวานไปตรวจสุขภาพ เลยไม่ได้ดูรายการ #โหนกระแส เพิ่งย้อนดูวันนี้ จึงได้มีโอกาสเห็นพระองค์นี้ ของพี่หนุ่ม
หากใครดูพระองค์นี้ปลอม(เพราะบอกว่า ไม่มีบันทึกการสร้าง) ผมบอยท่าพระจันทร์ ยินดีรับเช่า ในราคา7,000,000บาท(ขอดูองค์จริง)
อย่างที่ผมบอกเสมอ ใครจะดูแท้หรือปลอม(ย่อมพูดได้) #แต่ในความเป็นจริง ของแท้ตามมาตราฐาน ย่อมขาย #บอยท่าพระจันทร์ ได้แน่นอนครับ
ปล. ผมอยู่ห้างพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ชั้น3 ร้านบอยท่าพระจันทร์ ยินดีรับเช่าพระเครื่อง พระบูชา ของเก่า กระเพาะปลาเก่า นะครับ
#จะให้ผมพูดหรือแก้ต่างวิธีการทำพระปลอมของไอ้แถ ผมพูดไม่ได้(เพราะผมไม่เคยทำพระปลอมครับ)
#แต่ถ้าดูว่าพระแท้ แท้ยังไงผมวิเคราะห์ได้(แต่ถ้าบอกว่าแท้ แล้วไม่ซื้อ ไม่มีราคา ก็หาว่าพูดอย่างเดียวว่าแท้ ผมจึงต้องทำให้ รู้ว่า หากผมบอกว่าแท้ จึงต้องมีราคาและที่สำคัญ #คือผมซื้อ เจอ จ่าย จบ นะครับ หวังว่าคงเข้าใจนะครับ ว่าแท้ ของบอยท่าพระจันทร์ ต้องขายได้ และขายได้จริงๆครับ)”
การเปิดตัวเหรียญปี 05 ในครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่างการเผชิญหน้ากันของ บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ ที่กำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือดถึงความแท้-เก๊ของ ‘เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เนื้อทองคำ บล็อกไม่ผ่าปาก’
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญในรายการได้ตั้งข้อสังเกตถึงร่องรอยบางอย่างบนเหรียญปี 05 แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้จากภาพที่เห็นเพียงอย่างเดียว และยืนยันว่าต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบองค์จริงทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ “โทน บางแค” จากเด็กขายหอย สู่ผู้ทรงอิทธิพล วงการพระเครื่อง
- บทสรุป รอยขอบเหรียญ ยกเครื่องตัดสดๆ ในโหนกระแส พิสูจน์พระแท้-พระเก๊
- เปิดพอร์ตพันล้าน บอย ท่าพระจันทร์ 4 หุ้นใหญ่ในมือ โฟกัสหลักกลุ่ม JMART
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: