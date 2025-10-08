การเงินเศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตพันล้าน บอย ท่าพระจันทร์ 4 หุ้นใหญ่ในมือ โฟกัสหลักกลุ่ม JMART

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 11:06 น.
61
เผยกลยุทธ์ความรวย เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ ขาย PLANB-MGC หันตุนหุ้น JMART-JMT-SGC
ภาพจาก : FB/อรรถวัติ บอย ท่าพระจันทร์ ศิริสิทธิธงไชย

เผยกลยุทธ์ความรวย เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ ขาย PLANB-MGC หันตุนหุ้น JMART-JMT-SGC

ชื่อของ บอย ท่าพระจันทร์ หรือ อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย ไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในวงการเซียนพระเครื่องเท่านั้น แต่ในแวดวงตลาดทุน เขายังเป็นนักลงทุนรายใหญ่ระดับพันล้านบาทที่การเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนถูกจับตามองอยู่เสมอ

โฟกัสพอร์ตหุ้นใหญ่ บอย ท่าพระจันทร์

จากการรวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน พบว่าปัจจุบัน บอย ท่าพระจันทร์ ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มธุรกิจของ JMART ได้แก่

 

JMART (เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์)

  • ผู้ถือหุ้นใหญ่ “อันดับ 6” ของบริษัท 61.27 ล้านหุ้น (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ 26 ก.พ. 2568 บนเว็บบริษัท); หน้าข้อมูล SET ระบุยอดที่สูงกว่านั้นในบางช่วง (เช่น 71.82 ล้านหุ้น, 4.88% ตามหน้าผู้ถือหุ้นล่าสุดของ SET) สะท้อนการเพิ่มพอร์ตตามจังหวะตลาด
บอย ถือหุ้นรายใหญ่ Jaymart
ภาพจาก : Jaymart

JMT (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส)

  • ติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 2 อย่างเป็นทางการของบริษัท (ล่าสุด 47.70 ล้านหุ้น, 3.27% จากหน้า IR/SET) สะท้อนธีมการลงทุน “เกาะโฮลดิ้ง–ลูกโซ่ธุรกิจหนี้เสีย” ของกลุ่ม JMART

SGC (เอสจี แคปปิตอล)

  • เริ่มเข้าถือ SGC (เอสจี แคปปิตอล) ในสัดส่วนระดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ราว 1.19% ณ ก.พ. 68 ตามข่าว) แม้ไม่อยู่ในลิสต์ “4 บริษัท” ของรายงานเดือนมี.ค. 2567 ก็ตาม
พอร์ตความรวย บอย ท่าพระจันทร์
ภาพจาก : FB/อรรถวัติ บอย ท่าพระจันทร์ ศิริสิทธิธงไชย

PLANB (แพลน บี มีเดีย)

  • เคยถือ 77 ล้านหุ้น (1.80%) มูลค่าราว 658 ล้านบาท (ตามรายงานเดือนมี.ค. 2567) ก่อนมีข่าว “ปรับพอร์ตขายออก” ปลายปี 2567

MGC มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

  • ช่วงเข้าตลาดปี 2566 เข้าติด Top 10 ผู้ถือหุ้น (ประมาณ 1.07%) และยังปรากฏในบทความรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่วันแรกเทรด; ต่อมาปลายปี 2567 มีข่าว “ขายเกลี้ยงพอร์ต” คู่กับ PLANB
บอยท่าพระจันทร์ โหนกระแส
ภาพจาก : FB/อรรถวัติ บอย ท่าพระจันทร์ ศิริสิทธิธงไชย

สไตล์การลงทุนของ บอย ท่าพระจันทร์ มีความโดดเด่นคือการ เดิมพันแบบเข้มข้นในธีมที่เชื่อมั่น (Concentrated Bet) โดยเน้นลงทุนในระบบนิเวศของกลุ่ม JMART ทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูก ซึ่งทำให้พอร์ตเติบโตไปพร้อมกับทิศทางของกลุ่มธุรกิจ

สำหรับผู้ที่สนใจติดตาม ควรตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นจากแหล่งที่เป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) เสมอ และต้องเข้าใจว่าข่าวการซื้อหรือขายมักจะออกมาหลังจากที่รายการเกิดขึ้นแล้ว อีกทั้งการลงทุนที่กระจุกตัวย่อมมีความเสี่ยงและความผันผวนสูง

61
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

