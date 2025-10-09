“เอม พินทองทา” ตอบ “ทักษิณ” ยังเข้มแข็ง แม้อยู่คุกครบเดือน มีนิ้วชาบ้าง
เอม พินทองทา ตอบ ยังเข้มแข็ง แม้อยู่คุกครบเดือน มีบ่นเรื่องนิ้วชาบ้าง ไม่ตอบกรณีขอยื่นพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่ 2
จากกรณีที่ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ชินวัตร นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำคลองเปรม หลังจากที่นายทักษิณอยู่ในเรือนจำครบ 1 เดือน ทั้งนี้ในวันนี้ น.ส.แพทองธาร ไม่ได้เดินทางมาเยี่ยมพ่อแต่อย่างใด เนื่องจากติดภารกิจนั้น
ล่าสุด เอม พินทองทา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณว่า จากการเข้าเยี่ยม คุณพ่อสุขภาพจิตดี ยังเข้มแข็งอยู่ ตอนนี้ก็น่าจะครบเดือนแล้ว นอกจากนี้ คุณพ่อมีบ่นนิ้วชาบ้าง
นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า คุณพ่อสุขภาพจิตแข็งแรง และยังคงกำลังใจดีอยู่ แต่มีบ่นเรื่องนิ้วชาบ้างอะไรบ้าง ส่วนกรณีที่มีเพื่อนร่วมรุ่นจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เดินทางมาให้กำลังใจ ตนได้แจ้งคุณพ่อให้ทราบแล้ว และคุณพ่อก็ฝากคำขอบคุณมาด้วย
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า เมื่อสักครู่ชาวบ้านแซวเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไป ยังสนใจอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าทาง น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ ต่างยิ้ม แต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม น.ส.พินทองทา ถึงกรณีที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม คนใหม่ได้ถวายความเห็นยกฎีกา ประเด็นที่นายทักษิณ ชินวัตร ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่ 2 ว่ายังคงมีลุ้นในส่วนของชั้นสำนักงานองคมนตรี ได้อยู่หรือไม่นั้นปรากฏว่า น.ส.พินทองทา ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว และเดินทางออกจากเรือนจำทันที
