ครอบครัว “ทักษิณ” เดินทางเข้าเยี่ยมที่เรือนจำคลองเปรม อยู่คุกครบ 1 เดือน
ครอบครัว “ทักษิณ” เว้นแต่ แพทองธาร ที่วันนี้ติดภารกิจ เดินทางเข้าเยี่ยมที่เรือนจำคลองเปรม หลังวันนี้ครบ 1 เดือนที่ ทักษิณ นอนคุก
น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ชินวัตร นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำคลองเปรม หลังจากที่นายทักษิณอยู่ในเรือนจำครบ 1 เดือน ทั้งนี้ในวันนี้ น.ส.แพทองธาร ไม่ได้เดินทางมาเยี่ยมพ่อแต่อย่างใด เนื่องจากติดภารกิจ
โดยครอบครัวของนายทักษิณได้ยกมือไหว้สื่อมวลชน แต่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สนับสนุนนายทักษิณ และ เพื่อนร่วมรุ่นของนายทักษิณที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รหัส 2508 มาร่วมให้กำลังใจอดีตนายกด้วย
