ข่าวต่างประเทศ
แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ลูกใหญ่ระดับ 6.9 ตายแล้ว 22 ศพ
แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 6.9 บริเวณชายฝั่งเมืองเซบู ตายแล้ว 22 ศพ อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย รวมถึงสะพานด้วย
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 22 ศพจากเหตุแผ่นดินไหวลูกใหญ่ระดับ 6.9 ในประเทศฟิลิปปินส์ ความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร
โดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายฝั่งเมืองเซบู เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น
แผ่นดินไหวลูกดังกล่าวยังส่งผลกระทบให้บ้านเรือนและอาคารได้รับความเสียหายพังถล่มลงมา รวมไปถึงสะพานที่ได้รับความเสียหายด้วย
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุได้มีอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายลูก โดยที่รุนแรงสุดคือระดับ 6.0 อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานเตือนภัยสึนามิแต่อย่างใด
แผ่นดินไหวอัฟกานิสถาน ยอดตายพุ่ง 800 ศพ วอนนานาชาติช่วยเหลือด่วน
ด่วน! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 5.9 เขย่ารุนแรงกลางประเทศ
