ยอดตายแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ พุ่งขึ้น 60 ศพ เจอเขย่าซ้ำ 200 ครั้ง
ยอดตายแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ พุ่งขึ้น 60 ศพ หลังเจอแผ่นดินไหวลูกใหญ่ระดับ 6.9 และยังมีรายงานอาฟเตอร์ช็อกเขย่าซ้ำอีก 200 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักข่าว BBC อัปเดตความคืบหน้า เหตุแผ่นดินไหวลูกใหญ่ระดับ 6.9 ในประเทศฟิลิปปินส์ ความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร โดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายฝั่งเมืองเซบู เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น
ล่าสุดนาย ราฟาเอลิโต อเลฮันโด รองผู้บริหารสำนักงานป้องกันพลเรือน (OCD) กล่าวว่า พวกเขาได้รับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวปรับขึ้นเป็น 60 ศพ นอกจากนี้ยังได้รับรายงานด้วยว่าเจออาฟเตอร์ช็อกซ้้ำอีก 225 ครั้ง
อย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตที่ชัดเจนนั้นอาจจะต้องใช้เวลาทางการฟิลิปปินส์ตรวจสอบยอดอย่างเข้มงวด พร้อมกันนีโรงพยาบาล ตำรวจ และ กู้ภัยอาจจะมีรายงานตัวเลขที่ต่างกันไป
พร้อมกันนี้รัฐบาลในเมืองเซบู ยังประกาศภาวะภัยพิบัติ อย่างไรก็ตามได้สั่งยกเลิกเตือนภัยสึนามิ หลังเฝ้าสังเกตแล้วไม่พบว่ามีภาวะเสี่ยงแล้ว
