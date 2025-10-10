ข่าว

รู้ตัวแล้ว ชายเหี้ยมอัดคลิปเตะแมว ขู่ ‘จะเอาให้ตายทุกตัว’ ท้าทายคนรักสัตว์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 10:41 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 10:41 น.
293
หนุ่มโหดอัดคลิปเตะแมว-โพสต์ขู่จะเอาให้ตายทุกตัว

โซเชียลเดือด! หนุ่มโหดอัดคลิปเตะแมวจนตกเตียง โพสต์ขู่ ‘จะทําให้หนักกว่านี้ เอาให้ตายทุกตัว’ ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก รู้ตัวคนแล้ว ขณะที่กลุ่มคนรักสัตว์บุกแจ้งความ สน.ดอนเมือง เอาผิด

กลายเป็นประเด็นที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนรักสัตว์ทั่วประเทศ เมื่อมีชายคนหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะที่ตนเองกำลังทำร้ายแมวตัวน้อยอย่างรุนแรง พร้อมเขียนคำบรรยายในเชิงข่มขู่ว่าจะทำให้หนักกว่านี้ ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ และกลุ่มจิตอาสาได้เข้าดำเนินการทางกฎหมายแล้ว

คลิปวิดีโอที่เป็นประเด็น ได้เผยให้เห็นภาพชายคนหนึ่งยืนอยู่ในห้อง โดยมีแมวตัวเล็กสีขาวนั่งอยู่บนเตียง จากนั้นชายคนดังกล่าวได้เดินถอยหลังและตั้งท่าเตะเข้าไปที่บริเวณหัวของแมวอย่างเต็มแรงจนร่างของแมวกระเด็นตกจากเตียงไปอย่างน่าเวทนา แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่า คือคำบรรยายที่เขาโพสต์พร้อมกับคลิปเป็นการท้าทายและข่มขู่คนรักแมวอย่างชัดเจน “ขออนุญาตคนรักแมวนะครับ ต่อไปจะทําให้หนักกว่านี้ รับรองว่าจะเอาให้ตาย ทุกตัว @แมว @ทาสแมว” จากการตรวจสอบพบว่าคลิปดังกล่าวถูกลบออกไปแล้ว

หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ ยังไม่ทราบชะตากรรมของแมวตัวน้อย เนื่องจากชายผู้ก่อเหตุได้คอมเมนต์ตอบเพื่อนของตนในทำนองว่า “อาจจะต้องฝังพรุ่งนี้” และ “โยนลงคลอง จบ ๆ” ขณะที่มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งระบุว่า มูลนิธิวอชด็อกกำลังพยายามประสานงานเพื่อนำแมวตัวดังกล่าวส่งโรงพยาบาล แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT ได้ออกมาโพสต์ยืนยันว่ารับทราบเรื่องแล้ว พร้อมระบุข้อความว่า “#WDTอัพเดทรู้ตัวคนทำแล้ว #กำลังดำเนินการ #รอแป๊บนะ #ตามครับ ทราบข้อมูลคนทำ inbox มาที่มูลนิธิได้เลยครับ”

ขณะที่ ชมรมจิตอาสาอาสารักษ์สัตว์ ออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวที่ สน.ดอนเมือง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชายเตะแมว
ภาพจาก : Facebook
ชายเตะแมว - 3
ภาพจาก : Facebook
ชายเตะแมว 1
ภาพจาก : Facebook
ชายเตะแมว - 2
ภาพจาก : Facebook
มูลนิธิวิชด็อกประกาศตามหาตัวคนเตะแมว
ภาพจาก Facebook : มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT
ชมรมจิตอาสารักษ์สัตว์แจ้งความชายเตะแมว
ภาพจาก Facebook : ชมรมจิตอาสารักษ์สัตว์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

