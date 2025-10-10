รู้ตัวแล้ว ชายเหี้ยมอัดคลิปเตะแมว ขู่ ‘จะเอาให้ตายทุกตัว’ ท้าทายคนรักสัตว์
โซเชียลเดือด! หนุ่มโหดอัดคลิปเตะแมวจนตกเตียง โพสต์ขู่ ‘จะทําให้หนักกว่านี้ เอาให้ตายทุกตัว’ ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก รู้ตัวคนแล้ว ขณะที่กลุ่มคนรักสัตว์บุกแจ้งความ สน.ดอนเมือง เอาผิด
กลายเป็นประเด็นที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนรักสัตว์ทั่วประเทศ เมื่อมีชายคนหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะที่ตนเองกำลังทำร้ายแมวตัวน้อยอย่างรุนแรง พร้อมเขียนคำบรรยายในเชิงข่มขู่ว่าจะทำให้หนักกว่านี้ ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ และกลุ่มจิตอาสาได้เข้าดำเนินการทางกฎหมายแล้ว
คลิปวิดีโอที่เป็นประเด็น ได้เผยให้เห็นภาพชายคนหนึ่งยืนอยู่ในห้อง โดยมีแมวตัวเล็กสีขาวนั่งอยู่บนเตียง จากนั้นชายคนดังกล่าวได้เดินถอยหลังและตั้งท่าเตะเข้าไปที่บริเวณหัวของแมวอย่างเต็มแรงจนร่างของแมวกระเด็นตกจากเตียงไปอย่างน่าเวทนา แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่า คือคำบรรยายที่เขาโพสต์พร้อมกับคลิปเป็นการท้าทายและข่มขู่คนรักแมวอย่างชัดเจน “ขออนุญาตคนรักแมวนะครับ ต่อไปจะทําให้หนักกว่านี้ รับรองว่าจะเอาให้ตาย ทุกตัว @แมว @ทาสแมว” จากการตรวจสอบพบว่าคลิปดังกล่าวถูกลบออกไปแล้ว
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ ยังไม่ทราบชะตากรรมของแมวตัวน้อย เนื่องจากชายผู้ก่อเหตุได้คอมเมนต์ตอบเพื่อนของตนในทำนองว่า “อาจจะต้องฝังพรุ่งนี้” และ “โยนลงคลอง จบ ๆ” ขณะที่มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งระบุว่า มูลนิธิวอชด็อกกำลังพยายามประสานงานเพื่อนำแมวตัวดังกล่าวส่งโรงพยาบาล แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT ได้ออกมาโพสต์ยืนยันว่ารับทราบเรื่องแล้ว พร้อมระบุข้อความว่า “#WDTอัพเดทรู้ตัวคนทำแล้ว #กำลังดำเนินการ #รอแป๊บนะ #ตามครับ ทราบข้อมูลคนทำ inbox มาที่มูลนิธิได้เลยครับ”
ขณะที่ ชมรมจิตอาสาอาสารักษ์สัตว์ ออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวที่ สน.ดอนเมือง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
