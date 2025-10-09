ข่าวกีฬาฟุตบอล

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 13:08 น.
9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป เบลารุส พบ เดนมาร์ก The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เบลารุส VS เดนมาร์ก ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : เบลารุส พบ เดนมาร์ก
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : แซดทีอี อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล เบลารุส – เดนมาร์ก

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เบลารุส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ คาร์ลอส อาลอส ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย พาเวล พาฟวูเชนโก้, อีกอร์ พาร์โคเมนโก้, ซาคาร์ โวลคอฟ, พาเวล ซาเบลิน, เซร์กี คาร์โปวิช, มักซิม มีอาคิช, วลาดิสลาฟ คาลินิน, คิริล เพเชนิน, แม็กซ์ เอบ็อง, เอฟเจนี่ มาลาเชวิช และ เจอเมน บาร์คอฟสกี้

Credit : АБФФ / Белорусская федерация футбола

เดนมาร์ก

ขณะที่ทีมเยือน ทัพโคนม ของกุนซือ ไบรอัน รีเมอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ราสมุส คริสเตนเซ่น กับ โยนาส วินด์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล, แอนทอน กาอี, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, อันเดรียส คริสเตนเซ่น, โยอาคิม เมห์เล่, ปิแอร์ ฮอยเบียร์, มอร์เท่น ยุลมันด์, คริสเตียน อีริคเซ่น, กุสตาฟ อิซัคเซ่น, ราสมุส ฮอยลุนด์ และ มิคเกล ดาร์มสการ์ด

Credit : Herrelandsholdet

สถิติการพบกันของ เบลารุส – เดนมาร์ก

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เบลารุส

  • 08/09/25 แพ้ สกอตแลนด์ 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 แพ้ กรีซ 1-5 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 แพ้ รัสเซีย 1-4 (กระชับมิตร)
  • 05/06/25 ชนะ คาซัคสถาน 4-1 (กระชับมิตร)
  • 25/03/25 ชนะ อาเซอร์ไบจาน 2-0 (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เดนมาร์ก

  • 08/09/25 ชนะ กรีซ 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 เสมอ สกอตแลนด์ 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 ชนะ ลิทัวเนีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/06/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 2-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 23/03/25 แพ้ โปรตุเกส 2-5 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
Credit : АБФФ / Белорусская федерация футбола

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบลารุส (4-4-2) : พาเวล พาฟวูเชนโก้ (GK) – อีกอร์ พาร์โคเมนโก้, ซาคาร์ โวลคอฟ, พาเวล ซาเบลิน, เซร์กี คาร์โปวิช – มักซิม มีอาคิช, วลาดิสลาฟ คาลินิน, คิริล เพเชนิน, แม็กซ์ เอบ็อง – เอฟเจนี่ มาลาเชวิช, เจอเมน บาร์คอฟสกี้

เดนมาร์ก (4-3-3) : แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล (GK) – แอนทอน กาอี, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, อันเดรียส คริสเตนเซ่น, โยอาคิม เมห์เล่ – ปิแอร์ ฮอยเบียร์, มอร์เท่น ยุลมันด์, คริสเตียน อีริคเซ่น – กุสตาฟ อิซัคเซ่น, ราสมุส ฮอยลุนด์, มิคเกล ดาร์มสการ์ด

Credit : Herrelandsholdet

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

เบลารุส 0-3 เดนมาร์ก

 

