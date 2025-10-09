ข่าวกีฬาฟุตบอล

เช็ก พบ โครเอเชีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 11:37 น.
52

9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป เช็ก พบ โครเอเชีย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เช็ก VS โครเอเชีย ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : เช็ก พบ โครเอเชีย
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : ฟอร์ทูน่า อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : Monomax
Credit : Česká fotbalová reprezentace

วิเคราะห์บอล เช็ก – โครเอเชีย

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เช็ก

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ อิวาน ฮาเซ็ค ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย มาเตย์ โควาร์, วลาดิเมียร์ คูฟัล, ลาดิสลาฟ เครย์ชี, วาคลาฟ เยเมลกา, ยาโรสลาฟ เซเลนี่, โทมัส ซูเช็ค, ลูคัส เชิร์ฟ, วาคลาฟ เซร์นี่, พาเวล ซุลช์, ลูคัส โพรวอด และ โทมัส โชรี่

Credit : Česká fotbalová reprezentace

โครเอเชีย

ขณะที่ทีมเยือน ทัพตาหมากรุก ของกุนซือ ซลตัโก้ ดาลิช ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โดมินิค ลิวาโควิช, คริสเตียน ยาคิช, โยซิป ซูตาโล่, ดูเย ชาเลตา-ชาร์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, ลูก้า โมดริช, มาริโอ ปาซาลิช, พีตาร์ ซูคิช, มาร์โก ปาซาลิช, อังเดร ครามาริช และ อิวาน เปริซิช

Credit : Hrvatski nogometni savez

สถิติการพบกันของ เช็ก – โครเอเชีย

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 09/06/25 โครเอเชีย 5-1 เช็กก (คัดบอลโลก)
  • 18/06/21 โครเอเชีย 1-1 เช็ก (คัดยูโร)
  • 17/06/16 เช็ก 2-2 โครเอเชีย (คัดยูโร)
  • 09/02/11 โครเอเชีย 4-2 เช็ก (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เช็ก

  • 08/09/25 เสมอ ซาอุดิอาระเบีย 1-1 (กระชับมิตร)
  • 05/09/25 ชนะ มอนเตเนโกร 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/06/25 แพ้ โครเอเชีย 1-5 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 ชนะ มอนเตเนโกร 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 25/03/25 ชนะ ยิบรอลตาร์ 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โครเอเชีย

  • 08/09/25 ชนะ มอนเตเนโก้ 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ หมู่เกาะฟาโร 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/06/25 ชนะ เช็ก 5-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 ชนะ ยิบยอลตาร์ 7-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 23/03/25 แพ้ ฝรั่งเศส 0-2 (แพ้จุดโทษ 4-5, ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
Credit : Česká fotbalová reprezentace

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เช็ก (4-2-3-1) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – วลาดิเมียร์ คูฟัล, ลาดิสลาฟ เครย์ชี, วาคลาฟ เยเมลกา, ยาโรสลาฟ เซเลนี่ – โทมัส ซูเช็ค, ลูคัส เชิร์ฟ – วาคลาฟ เซร์นี่, พาเวล ซุลช์, ลูคัส โพรวอด – โทมัส โชรี่

โครเอเชีย (4-3-3) : โดมินิค ลิวาโควิช (GK) – คริสเตียน ยาคิช, โยซิป ซูตาโล่, ดูเย ชาเลตา-ชาร์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – ลูก้า โมดริช, มาริโอ ปาซาลิช, พีตาร์ ซูคิช – มาร์โก ปาซาลิช, อังเดร ครามาริช, อิวาน เปริซิช

Credit : Hrvatski nogometni savez

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

เช็ก 1-1 โครเอเชีย

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

56 วินาที ที่แล้ว
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย บันเทิง

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

6 นาที ที่แล้ว
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

7 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัยทางกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย ข่าว

สรุปดราม่า “เจนนี่-แม่เกตุ” ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหม? เปิดข้อกฎหมายชัดๆ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปหวาดเสียว นักฟุตบอลลีกจีนส่อเป็นอัมพาต ถูกคู่แข่งผลักชนป้ายโฆษณาข้างสนาม

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เตือน พื้นที่อันตราย ปชช. งดเข้าพื้นที่ชายแดน ยังมีระเบิดตกค้าง

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เช็ก พบ โครเอเชีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

21 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ บันเทิง

เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สกอตแลนด์ พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

37 นาที ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพวัดที่ตราดทำหุ่นเปรตฮุนเซน และ มาลี ข่าว

เปิดภาพ วัดไทยทำเปรตหน้า ฮุนเซน-มาลี เตือนใจคนทำชั่ว ชอบพูดโกหก

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อังกฤษ พบ เวลส์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 9 ต.ค. 68

51 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับใจหาย &quot;ซาโบ้&quot; สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก ข่าว

แฟนคลับใจหาย “ซาโบ้” สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ เศรษฐกิจ

เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุระทึกเพลิงไหม้คอนโด 38 ชั้น ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนนนท์เข้าควบคุมสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์และดาดฟ้าได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้คอนโดสูงย่านปิ่นเกล้า ชั้น 16 จนท. ช่วยคนติดค้าง-เพลิงสงบแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติสงฆ์สั่งพระมหาอุเทน ย้ายพ้นวัดชนะสงครามฯ ภายใน 30 วัน ข่าว

พระมหาอุเทน ตัดพ้อถูกบีบพ้นวัด ลั่น บวชมา 30 ปี ทำความดีมหาศาล ท้อจนอยากสึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ติ๊ก ชีโร่&quot; น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน บันเทิง

“ติ๊ก ชีโร่” น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มิตรหรือมิจ? กัมพูชาติดอันดับ 5 ประเทศที่เป็นมิตร เหนือ “ไทย-เวียดนาม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สืบนครบาล ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดนิติบุคคล “บริษัทม้า” พนง.แบงก์ร่วมด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดราคาเบนซ์ &quot;เจนนี่&quot; ซื้อให้แม่เกตุ โซเชียลตามสืบจากป้ายทะเบียน 7กท 5617 พบข้อมูลตรงกับประกาศขายรถมือสอง C350e W205 ราคา 7.9 แสนบาท ข่าว

เปิดราคาเบนซ์หรู “เจนนี่” ซื้อให้แม่เกตุ คาดเป็นรุ่น C350e มือสอง ไม่ถึงล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก หวังเหวินปิน (Wang Wenbin) ประวัติ เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาคนปัจจุบัน อดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ผู้มีบทบาทสำคัญในเวทีโลก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ “หวังเหวินปิน” จากโฆษกนักรบหมาป่า สู่ทูตจีนผู้สนับสนุนกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตแล้วในวัย 50 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเล็ก&quot; ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70 ข่าว

“บิ๊กเล็ก” ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ้านหนองจาน ข่าว

กัมพูชา ส่งจดหมายถึงผู้ว่า ขอรอผลประชุม JBC อ้างชาวเขมรอยู่มานาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ นิยามแม่ที่ดี ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระให้ลูก หลังดราม่าเจนนี่-แม่เกตุ บันเทิง

แพรรี่ นิยาม ‘แม่ที่ดี’ ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระลูก ลั่น หยดน้ำนม ทดแทนหนี้สินไม่สิ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 11:37 น.
52
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
ไขข้อสงสัยทางกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย

สรุปดราม่า “เจนนี่-แม่เกตุ” ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหม? เปิดข้อกฎหมายชัดๆ

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
Back to top button