เช็ก พบ โครเอเชีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป เช็ก พบ โครเอเชีย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เช็ก VS โครเอเชีย ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : เช็ก พบ โครเอเชีย
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : ฟอร์ทูน่า อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล เช็ก – โครเอเชีย
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เช็ก
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ อิวาน ฮาเซ็ค ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย มาเตย์ โควาร์, วลาดิเมียร์ คูฟัล, ลาดิสลาฟ เครย์ชี, วาคลาฟ เยเมลกา, ยาโรสลาฟ เซเลนี่, โทมัส ซูเช็ค, ลูคัส เชิร์ฟ, วาคลาฟ เซร์นี่, พาเวล ซุลช์, ลูคัส โพรวอด และ โทมัส โชรี่
โครเอเชีย
ขณะที่ทีมเยือน ทัพตาหมากรุก ของกุนซือ ซลตัโก้ ดาลิช ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โดมินิค ลิวาโควิช, คริสเตียน ยาคิช, โยซิป ซูตาโล่, ดูเย ชาเลตา-ชาร์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, ลูก้า โมดริช, มาริโอ ปาซาลิช, พีตาร์ ซูคิช, มาร์โก ปาซาลิช, อังเดร ครามาริช และ อิวาน เปริซิช
สถิติการพบกันของ เช็ก – โครเอเชีย
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 09/06/25 โครเอเชีย 5-1 เช็กก (คัดบอลโลก)
- 18/06/21 โครเอเชีย 1-1 เช็ก (คัดยูโร)
- 17/06/16 เช็ก 2-2 โครเอเชีย (คัดยูโร)
- 09/02/11 โครเอเชีย 4-2 เช็ก (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เช็ก
- 08/09/25 เสมอ ซาอุดิอาระเบีย 1-1 (กระชับมิตร)
- 05/09/25 ชนะ มอนเตเนโกร 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/06/25 แพ้ โครเอเชีย 1-5 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/06/25 ชนะ มอนเตเนโกร 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 25/03/25 ชนะ ยิบรอลตาร์ 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โครเอเชีย
- 08/09/25 ชนะ มอนเตเนโก้ 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 ชนะ หมู่เกาะฟาโร 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/06/25 ชนะ เช็ก 5-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/06/25 ชนะ ยิบยอลตาร์ 7-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 23/03/25 แพ้ ฝรั่งเศส 0-2 (แพ้จุดโทษ 4-5, ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เช็ก (4-2-3-1) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – วลาดิเมียร์ คูฟัล, ลาดิสลาฟ เครย์ชี, วาคลาฟ เยเมลกา, ยาโรสลาฟ เซเลนี่ – โทมัส ซูเช็ค, ลูคัส เชิร์ฟ – วาคลาฟ เซร์นี่, พาเวล ซุลช์, ลูคัส โพรวอด – โทมัส โชรี่
โครเอเชีย (4-3-3) : โดมินิค ลิวาโควิช (GK) – คริสเตียน ยาคิช, โยซิป ซูตาโล่, ดูเย ชาเลตา-ชาร์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – ลูก้า โมดริช, มาริโอ ปาซาลิช, พีตาร์ ซูคิช – มาร์โก ปาซาลิช, อังเดร ครามาริช, อิวาน เปริซิช
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
เช็ก 1-1 โครเอเชีย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: