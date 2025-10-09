สกอตแลนด์ พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป สกอตแลนด์ พบ กรีซ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 สกอตแลนด์ VS กรีซ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : สกอตแลนด์ พบ กรีซ
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : แฮมป์เดน พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล สกอตแลนด์ – กรีซ
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สกอตแลนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพวิสกี้ ภายใต้การคุมทีมของ สตีฟ คลาร์ก ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย แอนกัส กันน์, อารอน ฮิคกี้, แกรนท์ แฮนลี่ย์, จอห์น ซูตตาร์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, บิลลี่ กิลมอร์, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์, ลูอิส เฟอร์กูสัน, เบน โด๊ก, จอห์น แม็คกินน์ และ เช อดัมส์
กรีซ
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ อิวาน โยวาโนนิช ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โอดิสซีส์ วลาโชดิมอส, จอร์จอส วาเจียนนิดิส, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, คอนสแตนตินอส คูลิราคิส, คอสตาส ซิมิกาส, ดิมิทรอส คัวเบลิส, คริสตอส มูซาคิติส, คอนสแตนตินอส คาเร็ตซาส, อนาสตาซิออส บาคาเซตาส, คริสตอส โซลิส และ วานเจลิส พาฟลิดิส
สถิติการพบกันของ สกอตแลนด์ – กรีซ
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 23/03/25 สกอตแลนด์ 0-3 กรีซ (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
- 20/03/25 กรีซ 0-1 สกอตแลนด์ (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ สกอตแลนด์
- 08/09/25 ชนะ เบลารุส 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 เสมอ เดนมาร์ก 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/06/25 ชนะ ลิตเตนสไตน์ 4-0 (กระชับมิตร)
- 06/06/25 แพ้ ไอซ์แลนด์ 1-3 (กระชับมิตร)
- 23/03/25 แพ้ กรีซ 0-3 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ กรีซ
- 08/09/25 แพ้ เดนมาร์ก 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 ชนะ เบลารุส 5-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 ชนะ บัลแกเรีย 4-0 (กระชับมิตร)
- 07/06/25 ชนะ สโลวาเกีย 4-1 (กระชับมิตร)
- 23/03/25 ชนะ สกอตแลนด์ 3-0 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สกอตแลนด์ (4-3-1-2) : แอนกัส กันน์ (GK) – อารอน ฮิคกี้, แกรนท์ แฮนลี่ย์, จอห์น ซูตตาร์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ลูอิส เฟอร์กูสัน, บิลลี่ กิลมอร์, จอห์น แม็คกินน์ – สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ – เช อดัมส์, เบน โด๊ก
กรีซ (4-2-3-1) : โอดิสซีส์ วลาโชดิมอส (GK) – จอร์จอส วาเจียนนิดิส, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, คอนสแตนตินอส คูลิราคิส, คอสตาส ซิมิกาส – ดิมิทรอส คัวเบลิส, คริสตอส มูซาคิติส – คอนสแตนตินอส คาเร็ตซาส, อนาสตาซิออส บาคาเซตาส, คริสตอส โซลิส – วานเจลิส พาฟลิดิส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
สกอตแลนด์ 1-1 กรีซ
