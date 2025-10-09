ข่าวต่างประเทศ

มิตรหรือมิจ? กัมพูชาติดอันดับ 5 ประเทศที่เป็นมิตร เหนือ “ไทย-เวียดนาม”

ระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา อวด กัมพูชาติดอันดับ 5 ประเทศที่เป็นมิตร อ้างอิงจากนิตยสาร Condé Nast Traveller เหนือไทยและกัมพูชา

เพจเฟซบุ๊กกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับประเทศกัมพูชาติดอันดับ 5 ประเทศที่เป็นมิตรที่สุด อ้างอิงจาก Condé Nast Traveller 2025 Readers’ Choice Awards”

โดยจากกราฟฟิคที่ทางเพจโพสต์นั้น ระบุว่า กัมพูชาได้ 97.33 คะแนน แซงหน้าเวียดนาม 97.27 คะแนน ส่วนไทยอยู่อันดับ 8 ร่วมที่ 96.36 คะแนน

ทาง Condé Nast ระบุว่า ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ใช้ความ “เมตตา’ เป็นศูนย์กลาง ฉะนั้นแล้วไม่แปลกใจเลยที่ชาวกัมพูชาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความใจดีและความอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็นคนจะพื้นเพไหนก็ตาม

ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ๆ มากมาย เช่น พนมเปญ เมืองหลวงริมแม่น้ำที่คึกคัก และนครวัดอันงดงาม ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ลองมุ่งหน้าสู่ชนบทเพื่อสัมผัสประสบการณ์อันลึกซึ้งของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งโครงการโฮมสเตย์ของชาวเขมรเผยให้เห็นวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของหมู่บ้านทอผ้าไหมและฟาร์มปศุสัตว์”

