พระมหาอุเทน ตัดพ้อถูกบีบพ้นวัด ลั่น บวชมา 30 ปี ทำความดีมหาศาล ท้อจนอยากสึก
พระมหาอุเทน ตัดพ้อ หลังมติสงฆ์สั่งพ้นวัดชนะสงครามใน 30 วัน เหตุไม่มีคณะใดยอมรับเข้าสังกัด เจ้าตัวท้อใจบวชเรียนกว่า 30 ปี ไม่เห็นคุณงามความดี เคยคิดสละผ้าเหลือง
จากกรณีวิวาทะร้อนแรงระหว่าง พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระวัดชนะสงคราม กับฆราวาสหลายคน ทั้ง แพรรี่ ไพรวัลย, อาจารย์จตุรงค์ จงอาษา และ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม มีการใช้ถ้อยคำรุนแรงและคำพูดพาดพิงเหยียดเพศจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ ล่าสุด คณะสงฆ์วัดชนะสงครามได้มีมติสั่งย้ายพ้นวัดแล้ว
ที่ประชุมคณะสงฆ์วัดชนะสงครามได้มีมติให้ลงภาคทัณฑ์พระมหาอุเทน จากกรณีปัญหาการทะเลาะกับฆราวาสและคณะสงฆ์ด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม แต่สถานการณ์พลิกผันเพราะไม่มีคณะใดเลยในวัดชนะสงครามทั้ง 16 คณะ ยอมรับพระมหาอุเทนเข้าสังกัด ด้วยเหตุนี้จึงมีผลให้พระมหาอุเทนจำเป็นต้องย้ายออกจากวัดชนะสงครามภายใน 30 วัน เพื่อไปแสวงหาที่จำวัดใหม่ในคณะอื่น
ขณะเดียวกัน พระมหาอุเทนยอมรับว่าตนเองมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลภายนอกและเจ้าคณะจริง รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขณะนี้เขาเริ่มเก็บข้าวของออกจากกุฏิแล้ว โดยมีแนวโน้มที่จะย้ายไปจำวัดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
นอกจากคำสั่งการย้ายวัดแล้ว พระมหาอุเทนยังได้เปรยถึงแนวคิดที่จะสึกลาสิกขาหรือลาเพศบรรพชิต โดยให้เหตุผลด้วยความรู้สึกท้อใจว่าสิ่งที่ตนเองทำเพื่อพระพุทธศาสนาไม่มีใครมองเห็นคุณค่า ทั้งยังเกิดคำถามขึ้นในใจว่าตลอดเวลาที่บวชเรียนมากว่า 30 พรรษา ประพฤติตามพระธรรมวินัยมาตลอด ไม่เคยทำผิดวินัยร้ายแรง แต่กลับต้องมาเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้
“มัดมือชกเร็วมาก เรียกว่าบีบบังคับกันเลย หลวงพี่ถึงขนาดไปกราบขอขมาท่านถึงหน้าตักขอความเมตตาสำนึกผิดไปแล้ว ท่านก็ปัดบอกว่าท่านไม่เคารพผม ผกครองไม่ได้ หลวงพี่ก็จนใจที่จะพูดอะไรต่อไป ท่านคงจะเก็บอารมณ์ขุ่นเคืองต่อหลวงพี่มานานอยู่เหมือนกัน มันก็เลวร้ายนะ มันไม่ไหว เราไม่ใช่พระเลวทรามต่ำช้า ไม่เห็นคุณงามความดีของเราเลยหรอ ความดีของหลวงพี่ถ้าว่ากันแล้วมันก็มากมายมหาศาลอยู่เหมือนกัน แต่กลายเป็นว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพียงเท่านี้มีผลกระทบต่อวัดชนะสงคราม แล้วหลวงพี่ก็พลาดจริง ยอมรับว่าพลาดจริง
ในรายการโหนกระแสก็ทำการขอโทษและขอขมาแล้ว มันท้อใจถึงขนาดต้องลาสิกขา วัดชนะสงครามเราอยู่มาตั้งแต่อายุ 16 ปี แล้วมีที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายทุกอย่าง มีห้องน้ำ 3 ห้อง แล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่ไม่ชอบหลวงพี่เขาดูปรารถนาอย่างนั้น ถ้าลาสิกขาไปคงสะใจกัน ไม่ต้องมีใครบอกให้หลวงพี่สึกหรอก หลวงพี่จะสึก แต่ทางญาติโยมยับยั้งเอาไว้”
