“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 15:39 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 15:39 น.
“พระมหาอุเทน” สวนกลับ “แพรรี่” อ้างถูกตัดต่อคลิปเทศนามาเผยแพร่ แฉกลับอีกฝ่ายเริ่มความขัดแย้งก่อนตั้งแต่ปีที่แล้ว ยืนยันไม่ได้เหยียดเพศ แค่พูดตามหลักพระวินัย

พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระลูกวัด วัดชนะสงคราม ได้ชี้แจงผ่านคลิปในรายการโหนกระแส หลังจากที่มีประเด็นกล่าวพาดพิงเชิงเหยียดเพศสภาพ รวมถึงการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงกับ แพรรี่ ไพรวัลย์, อ.เบียร์ คนตื่นธรรม และ อ.จตุรรงค์ จงอาษา โดยยืนยันว่าตนเองถูกตัดต่อคลิปเทศน์มาเผยแพร่เพียงบางส่วน และชี้ว่าความขัดแย้งทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นมาจากฝ่ายของแพรรี่เมื่อปีที่แล้ว

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร คนที่เอาหลวงพี่ไปออกในช่องนั้นช่องนี้ ออกข่าวตัวข่าวเฉพาะช่วงที่เป็นประเด็นแค่นิดเดียว แต่ไม่ได้ไปดูบริบทรอบข้างว่าพูดถึงเรื่องอะไร ที่จริงวันนี้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าคณะ เพราะว่าท่านมีหนังสือเตือนมาแล้วว่าไม่ให้หลวงพี่พูดแสดงออกไปในทำนองนี้ เพราะว่าท่านก็ไปดูเฉพาะตามข่าวนั่นล่ะ

มีคนรายงานท่านว่าพระมหาอุเทนใช้วาจารุนแรงเหยียดหยามเพศสภาพ ย่ำยีความเป็นมนุษย์ คือท่านก็ดูตามข่าวอย่างที่เขาว่า แต่ท่านไม่ไปดูข้อมูลทั้งหมดที่หลวงพี่พูด ถ้าท่านไปดูบริบทเนื้อความที่รายล้อมก่อนที่จะมาถึงประเด็นอย่างที่ว่า ก็จะเข้าใจได้ดีว่าหลวงพี่ไม่ใช่คนก้าวร้าว ไม่ใช่เป็นคนกักขฬะ กเฬวราก หยาบช้า ลามก คิดประทุษร้ายใครแต่อย่างใด

ที่จริงในเรื่องนี้ ถ้าพูดถึงว่าเริ่มมาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ปีที่แล้ว แพรรี่ก็ร่วมด้วย ในปีที่แล้วแพรรี่เอารูปของหลวงพี่แต่งให้ดูน่าเกลียดน่ากลัว แล้วก็ไปโพสต์เกาะกระแสว่า อาจารย์อุเทนไม่ชอบอาจารย์เบียร์ เริ่มต้นเขาเป็นกระแสที่พูดด่าบริภาษต่าง ๆ ออกมา ขึ้นกูขึ้นมึง แล้วเขาก็เริ่มดังขึ้นมามีชื่อเสียงขึ้นมา

พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ขณะชี้แจงในรายการโหนกระแส
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
หลวงพี่วันนั้นก็ยังไม่ค่อยได้ตั้งใจแสดงให้ชื่อว่า คนตื่นธรรม แต่ไม่รู้ธรรม แล้วก็พูดพระวจนาขึ้นต้นไว้ เพราะตอนนั้นเขาผิดเพี้ยนเยอะ แล้วคลิปนั้นก็เกิดเป็นกระแสไวรัลเหมือนกัน มีคนชมของหลวงพี่ประมาณ 40,000 แล้วเขาก็เอาคลิปนั้นตัดต่อไปแล้วไปล้อเลียน

เขาทำการบ้านมาไม่ดีแล้วก็มาด้นพูดเดาเอา ก็ทำให้เนื้อเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็ดี อรรถกถาก็ดี บิดเบือนไป หลวงพี่ก็ไม่สบายใจ ในเมื่อเขาจะมาเป็นผู้เผยแผ่ธรรม ก็ควรที่จะได้ทำความเพียร หลวงพี่ก็ทำเป็นตัวอย่าง เช่นเรื่อง ที่พูดว่าคนที่ตื่นธรรมทำไมหน้าตาจึงดูขรุขระ หลวงพี่ก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของกรรมที่ทำให้คนมีผิวพรรณทรามว่าอย่างไรในจูฬกัมมิวิภังคสูตร หลวงพี่ก็ทำการบ้านกำหนดจดจำว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ หลวงพี่ก็พูดให้ตรงตามนั้น นี่คือทำให้เป็นตัวอย่าง

แพรรี่เขาก็ต้องการที่จะสร้างกระแส เขาก็ออกคลิปมาว่าหลวงพี่ อาจารย์อุเทนก็เหลือเกิน ไปซ้ำเติมเขา คนเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็พอไปซ้ำเติมเขาต่อมาก็ออกลูกด่าว่า เขาไปกเฬวราก แล้วก็พูดถึงว่าเอาเวลาทำกรรมฐานเถอะ มาสอนเราอีกต่างหาก ก็กลายเป็นประเด็น เป็นประเด็นที่จะต้องชี้แจงถึงแพรรี่ด้วย ว่าตัวเธอเป็นอย่างไร ตัวเธอเป็นพระเคยทำวัตรปฏิบัติธรรมบ้างไหม อันนี้เงียบใช่หรือไม่

ไม่ได้มีเจตนาเหยียดเพศสภาพเลย พระพุทธองค์ก็ไม่มีเจตนา ก็ไม่เคยเหยียดเพศสภาพเหมือนกัน แต่ก็บอกตรง ๆ ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลต้องห้ามในอุปสัมปทาเปกขะ ก็หมายถึงว่าเขามาบวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ แต่หลวงพี่ก็ได้อธิบายต่อ ทำไมจึงเข้ามาบวชในศาสนานี้ไม่ได้ เพราะว่าร่างของเขาเป็นชาย แต่ใจของเขาเป็นหญิง ก็หมายถึงว่าชอบผู้ชาย เมื่อเขามาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนานี้แล้ว เขาก็จะมากวนพระที่เป็นผู้ชาย”

