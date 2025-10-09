บันเทิง

“ติ๊ก ชีโร่” น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 15:53 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 15:53 น.
72
"ติ๊ก ชีโร่" น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน

“ติ๊ก ชีโร่” เปิดใจทั้งน้ำตา อัปเดตคดีเมาแล้วขับเมื่อปีก่อน ยืนยันไม่เคยหนีและทำดีที่สุดแล้ว เผยสภาพจิตใจย่ำแย่จนต้องเยียวยาด้วยเสียงเพลง แต่ง “เมาไม่ขับ” เป็นอุทาหรณ์

9 ตุลาคม 2568 “ติ๊ก ชีโร่” ศิลปินชื่อดัง ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของคดีความ กรณีอุบัติเหตุขับรถตู้ชนรถจักรยานยนต์จนมีผู้เสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคม 2567 โดยเจ้าตัวได้เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอถึงสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา และเผยว่าได้แต่งเพลง “เมาไม่ขับ” เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคม

ติ๊ก ชีโร่ กล่าวว่า “สำหรับความคืบหน้าของคดีที่หลายคนเป็นห่วงผมขอยังไม่พูดเรื่องนี้ เพราะในขณะนี้ก็ยังไปรายงานตัวอยู่ ถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ ไม่ได้หนีหายไปไหน ทำตัวอย่างถูกต้องที่สุดและดีที่สุด น้ำตาจะไหลนะเนี่ย”

ติ๊ก ชีโร่ ขณะก้มกราบผู้เสียชีวิต หลังจากเมาแล้วขับชนคนขับ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2567 / แฟ้มภาพ
ติ๊ก ชีโร่ ขณะก้มกราบผู้เสียชีวิต หลังจากเมาแล้วขับชนคนขับรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2567 / แฟ้มภาพ

ติ๊ก ชีโร่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะศิลปิน เขาได้แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาหนึ่งเพลง ชื่อว่า “เมาไม่ขับ” โดยกล่าวว่า “สิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือร้องเพลง แต่งเพลงครับ”

“สภาพจิตใจ ที่ดูอ่อนไหวมาก ๆ มันยากมาก มันมีผลกระทบถึงหัวใจ และการดำเนินชีวิต แม้กระทั่งเรื่องหน้าที่การงาน ระหว่างทางก็อาจจะมีท้อบ้างในเรื่องที่จะต้องเยียวยา เราก็สม่ำเสมอ ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ให้มันเป็นไปตาม กฎหมาย อย่างถูกต้อง อุบัติเหตุก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบสังคม

ตอนนี้พยายามที่จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะ พูดจาน่ารักตลกขบขัน เป็นที่รักของพี่เพื่อนน้อง อยู่ตรงไหนก็มีรอยยิ้ม”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

5 นาที ที่แล้ว
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย บันเทิง

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

10 นาที ที่แล้ว
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

11 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัยทางกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย ข่าว

สรุปดราม่า “เจนนี่-แม่เกตุ” ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหม? เปิดข้อกฎหมายชัดๆ

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปหวาดเสียว นักฟุตบอลลีกจีนส่อเป็นอัมพาต ถูกคู่แข่งผลักชนป้ายโฆษณาข้างสนาม

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เตือน พื้นที่อันตราย ปชช. งดเข้าพื้นที่ชายแดน ยังมีระเบิดตกค้าง

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เช็ก พบ โครเอเชีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

26 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ บันเทิง

เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สกอตแลนด์ พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

41 นาที ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพวัดที่ตราดทำหุ่นเปรตฮุนเซน และ มาลี ข่าว

เปิดภาพ วัดไทยทำเปรตหน้า ฮุนเซน-มาลี เตือนใจคนทำชั่ว ชอบพูดโกหก

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อังกฤษ พบ เวลส์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 9 ต.ค. 68

56 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับใจหาย &quot;ซาโบ้&quot; สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก ข่าว

แฟนคลับใจหาย “ซาโบ้” สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ เศรษฐกิจ

เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุระทึกเพลิงไหม้คอนโด 38 ชั้น ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนนนท์เข้าควบคุมสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์และดาดฟ้าได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้คอนโดสูงย่านปิ่นเกล้า ชั้น 16 จนท. ช่วยคนติดค้าง-เพลิงสงบแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติสงฆ์สั่งพระมหาอุเทน ย้ายพ้นวัดชนะสงครามฯ ภายใน 30 วัน ข่าว

พระมหาอุเทน ตัดพ้อถูกบีบพ้นวัด ลั่น บวชมา 30 ปี ทำความดีมหาศาล ท้อจนอยากสึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ติ๊ก ชีโร่&quot; น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน บันเทิง

“ติ๊ก ชีโร่” น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มิตรหรือมิจ? กัมพูชาติดอันดับ 5 ประเทศที่เป็นมิตร เหนือ “ไทย-เวียดนาม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สืบนครบาล ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดนิติบุคคล “บริษัทม้า” พนง.แบงก์ร่วมด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดราคาเบนซ์ &quot;เจนนี่&quot; ซื้อให้แม่เกตุ โซเชียลตามสืบจากป้ายทะเบียน 7กท 5617 พบข้อมูลตรงกับประกาศขายรถมือสอง C350e W205 ราคา 7.9 แสนบาท ข่าว

เปิดราคาเบนซ์หรู “เจนนี่” ซื้อให้แม่เกตุ คาดเป็นรุ่น C350e มือสอง ไม่ถึงล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก หวังเหวินปิน (Wang Wenbin) ประวัติ เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาคนปัจจุบัน อดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ผู้มีบทบาทสำคัญในเวทีโลก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ “หวังเหวินปิน” จากโฆษกนักรบหมาป่า สู่ทูตจีนผู้สนับสนุนกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตแล้วในวัย 50 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเล็ก&quot; ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70 ข่าว

“บิ๊กเล็ก” ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ้านหนองจาน ข่าว

กัมพูชา ส่งจดหมายถึงผู้ว่า ขอรอผลประชุม JBC อ้างชาวเขมรอยู่มานาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ นิยามแม่ที่ดี ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระให้ลูก หลังดราม่าเจนนี่-แม่เกตุ บันเทิง

แพรรี่ นิยาม ‘แม่ที่ดี’ ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระลูก ลั่น หยดน้ำนม ทดแทนหนี้สินไม่สิ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 15:53 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 15:53 น.
72
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
ไขข้อสงสัยทางกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย

สรุปดราม่า “เจนนี่-แม่เกตุ” ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหม? เปิดข้อกฎหมายชัดๆ

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
Back to top button