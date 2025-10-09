“ติ๊ก ชีโร่” น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน
“ติ๊ก ชีโร่” เปิดใจทั้งน้ำตา อัปเดตคดีเมาแล้วขับเมื่อปีก่อน ยืนยันไม่เคยหนีและทำดีที่สุดแล้ว เผยสภาพจิตใจย่ำแย่จนต้องเยียวยาด้วยเสียงเพลง แต่ง “เมาไม่ขับ” เป็นอุทาหรณ์
9 ตุลาคม 2568 “ติ๊ก ชีโร่” ศิลปินชื่อดัง ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของคดีความ กรณีอุบัติเหตุขับรถตู้ชนรถจักรยานยนต์จนมีผู้เสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคม 2567 โดยเจ้าตัวได้เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาคลอถึงสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา และเผยว่าได้แต่งเพลง “เมาไม่ขับ” เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคม
ติ๊ก ชีโร่ กล่าวว่า “สำหรับความคืบหน้าของคดีที่หลายคนเป็นห่วงผมขอยังไม่พูดเรื่องนี้ เพราะในขณะนี้ก็ยังไปรายงานตัวอยู่ ถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ ไม่ได้หนีหายไปไหน ทำตัวอย่างถูกต้องที่สุดและดีที่สุด น้ำตาจะไหลนะเนี่ย”
ติ๊ก ชีโร่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะศิลปิน เขาได้แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาหนึ่งเพลง ชื่อว่า “เมาไม่ขับ” โดยกล่าวว่า “สิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือร้องเพลง แต่งเพลงครับ”
“สภาพจิตใจ ที่ดูอ่อนไหวมาก ๆ มันยากมาก มันมีผลกระทบถึงหัวใจ และการดำเนินชีวิต แม้กระทั่งเรื่องหน้าที่การงาน ระหว่างทางก็อาจจะมีท้อบ้างในเรื่องที่จะต้องเยียวยา เราก็สม่ำเสมอ ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ให้มันเป็นไปตาม กฎหมาย อย่างถูกต้อง อุบัติเหตุก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบสังคม
ตอนนี้พยายามที่จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะ พูดจาน่ารักตลกขบขัน เป็นที่รักของพี่เพื่อนน้อง อยู่ตรงไหนก็มีรอยยิ้ม”
