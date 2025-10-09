ด่วน! ไฟไหม้คอนโดสูงย่านปิ่นเกล้า ชั้น 16 จนท. ช่วยคนติดค้าง-เพลิงสงบแล้ว
เหตุระทึกเพลิงไหม้คอนโด 38 ชั้น ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนนนท์เข้าควบคุมสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์และดาดฟ้าได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว
เกิดเหตุเพลิงไหม้ระทึกขวัญเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (9 ต.ค. 68) ณ คอนโดมิเนียมสูงแห่งหนึ่ง บริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้า ย่านปิ่นเกล้า โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 16 ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างในอาคารออกมาได้อย่างปลอดภัยหลายราย
ในระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยได้ให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารหลายจุด โดยสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ได้ 2 ราย และช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างบริเวณชั้นดาดฟ้าและบันไดหนีไฟได้อีก 12 ราย นำลงมายังพื้นที่ปลอดภัยได้เป็นที่เรียบร้อย
ไทม์ไลน์เหตุการณ์ไฟไหม้
- 13.55 น.: ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้คอนโด ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า
- 13.58 น.: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ถึงที่เกิดเหตุ พบกลุ่มควันบริเวณชั้น 16 ของอาคารสูง 38 ชั้น และเริ่มปฏิบัติการ
- 14.41 น.: ช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์ 2 ราย
- 14.46 น.: สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
- 14.55 น.: เพลิงสงบ
- 15.41 น.: ช่วยเหลือผู้ติดค้างจากดาดฟ้าและบันไดหนีไฟอีก 12 ราย
- 15.53 น.: ทีมโดรนบินสำรวจโดยรอบ ไม่พบผู้ติดค้างเพิ่มเติมจากภายนอกอาคาร
จุดเกิดเหตุอยู่บนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางในบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้และประเมินความเสียหายต่อไป
