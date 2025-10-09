เจนนี่ ไลฟ์สดพ้อ แม่ติดหนี้สีเทา-เปย์ผู้ชาย ยื่นคำขาด เลิกนิสัยเดิม เริ่มทำมาหากิน

สรุปดราม่า เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์สด เรื่องแม่ เผย 3 ปีที่ต้องร้องไห้จนเข้าโรงพยาบาล ชี้แม่ติดหนี้ไม่เลิก-เอาไปเปย์ผู้ชาย ยื่นคำขาดให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับสีเทา พร้อมให้เงินเดือน-ที่อยู่เหมือนเดิม
ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตตกใจอย่างมาก นักร้อง-เจ้าของค่ายเพลงดัง เจนนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้ออกมาไลฟ์สด ระบายความอัดอั้นตันใจผ่านติ๊กตอก ยืนกราน จะไม่ยอมใช้หนี้เพื่อให้แม่เอาเงินไปจ่ายเกี่ยวกับเรื่องสีเทาอีกต่อไป
เจนนี่ระบายว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเธอต้องร้องไห้กับเรื่องนี้ซ้ำๆ จนเครียดและเคยเข้าโรงพยาบาล เธอรู้สึกว่าพอแล้วกับการที่แม่สร้างหนี้ไม่หยุด แม้ว่าตอนนี้ครอบครัวจะสุขสบายแล้วก็ตาม เจนนี่รู้มาตลอดว่าแม่นำเงินไปใช้กับอะไร ทั้งการเล่นหวย นำเงินไปให้ผู้ชาย แต่ที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่พูด
ปัญหานี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเจนนี่ แต่ยังลุกลามไปถึง ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น น้องสาว ที่เคยช่วยเหลือแม่จนตัวเองได้รับผลกระทบอย่างหนัก เจนนี่เผยว่า “ตอนนี้ลิลลี่ไม่มีบ้านจะอยู่ ต้องมาอยู่หลังเล็ก รถตู้ลิลลี่ก็ไม่มีแล้วเพราะไปเกี่ยวข้องกับคดีพวกสีเทา” เจนนี่จำเป็นต้องออกมาไลฟ์สด แม้ว่ารู้ว่าลิลลี่อาจจะไม่เข้าใจการตัดสินใจครั้งนี้
เจนนี่ได้ยื่นข้อเสนอให้แม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยต้องออกมาจากวงจรสีเทาทั้งหมด ตนยังคงจะให้เงินเดือนตามปกติ และมีที่อยู่ให้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่กรุงเทพฯ หรือที่ค่ายเพลง “ได้หมดถ้าสดชื่น” รวมถึงรถมินิคูเปอร์ที่ให้ใช้ ก็สามารถใช้ต่อไปได้ แต่อย่านำไปจำนำเพราะผิดกฎหมาย รถเป็นชื่อของตน
เจนนี่ยังเผยว่าสาเหตุที่แม่ไม่ชอบ ยิว สามีของเธอ เพราะยิวพยายามเข้ามาเตือนสติ ทำให้แม่ไม่ได้เงินง่ายเหมือนแต่ก่อน ที่ผ่านมาที่เธอต้องยอมจ่ายหนี้ให้ตลอดเพราะแม่มักจะขู่ว่า “อยากตาย” แต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวแล้ว ต้องเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตของลูกสาว น้องยูจิน บ้าง หากเกิดเรื่องร้ายขึ้นจริงๆ เธอก็พร้อมยอมรับผิดไปตลอดชีวิต
ก่อนหน้านี้ แม่เกตุ แม่ของเจนนี่ ได้ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตา ซึ่งเป็นสารตั้งต้นให้ฝั่งลูกสาวต้องออกมาชี้แจงความจริงหมดเปลือก
แม่ดเกตุยอมรับผิดในเรื่องหนี้สิน เป็นหนี้จริงมานาน 3 ปีไม่จบสิ้น เกิดจากการที่ตนอยากมีบ้าน มีรถ และลงทุนทำร้านผ้าของตัวเอง จึงไปกู้หนี้ยืมสินมา รวมถึงยอมรับว่าได้ลงทุนเกี่ยวกับหวยด้วย แต่ได้ปฏิเสธเสียงแข็งว่า “ไม่เคยเข้าบ่อนการพนัน” ตามที่มีกระแสข่าวลือ ตนอดทนกับคำพูดเหล่านี้มาตลอดตั้งแต่ปี 2566
ประเด็นสำคัญที่แม่เกตุชี้แจงคือเรื่องเงินเดือนที่ได้รับจากลูกสาว เธอยืนยันว่า “ไม่ได้เดือนละแสน” ตามที่หลายคนเข้าใจ และที่ผ่านมาที่เคยบอกใครต่อใครว่าได้เดือนละแสนนั้น เป็นเพราะต้องการปกป้องลูกสาวไม่อยากให้ถูกมองไม่ดี เธอยังเผยอีกว่าเงินเดือนเคยถูกหยุดไปพักใหญ่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นก่อนหน้านี้ (เรื่องเงินนี้ฝั่งเจนนี่ชี้แจงว่า เคยให้เืดอนละเป็นแสนจริง ต่อมาลดเหลือห้าหมื่น และเหลือสองหมื่น เนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้เงินของแม่ แต่แม่ก็ไม่พอใจที่ได้น้อย เลยพูดประชดว่าจะไม่เอาเงิน)
แม่เกตุได้ระบายความในใจทั้งน้ำตาว่า ทุกวันนี้เธอแทบไม่ได้ไปหา น้องยูจิน ผู้เป็นหลานสาวเลย เพราะถูกห้ามไม่ให้ไปที่บ้านหลังนั้น ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเป็นเพราะตนเองทำผิดพลาด (“แม่ทำตัวเองไง ถ้าแม่เป็นคนดีแล้วทำไมเขาจะไม่ให้ไปล่ะ”) แต่ก็รู้สึกเสียใจที่คิดถึงหลานแต่ไปหาไม่ได้
ส่วนเรื่องรถมินิคูเปอร์ แม่เกตุชี้แจงว่าเป็นรถที่ตนตั้งใจซื้อเป็นของขวัญให้ลิลลี่ ตนเป็นคนดาวน์และช่วยกันผ่อนกับลิลลี่ ไม่ใช่รถที่เจนนี่ซื้อให้ใช้ththe
แม่เกตุได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ต้องออกมาพูดเพราะ “ลูกเปิดแล้ว” และตนถูกต่อว่าอยู่ฝ่ายเดียวมาตลอด จึงอยากชี้แจงความจริงในมุมของตนบ้าง และพร้อมรับผลที่จะตามมาหลังจากนี้
