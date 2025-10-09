ข่าวดาราบันเทิง

เจนนี่ ไลฟ์สดพ้อ แม่ติดหนี้สีเทา-เปย์ผู้ชาย ยื่นคำขาด เลิกนิสัยเดิม เริ่มทำมาหากิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 13:20 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 13:20 น.
645

สรุปดราม่า เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์สด เรื่องแม่ เผย 3 ปีที่ต้องร้องไห้จนเข้าโรงพยาบาล ชี้แม่ติดหนี้ไม่เลิก-เอาไปเปย์ผู้ชาย ยื่นคำขาดให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับสีเทา พร้อมให้เงินเดือน-ที่อยู่เหมือนเดิม

ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตตกใจอย่างมาก นักร้อง-เจ้าของค่ายเพลงดัง เจนนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้ออกมาไลฟ์สด ระบายความอัดอั้นตันใจผ่านติ๊กตอก ยืนกราน จะไม่ยอมใช้หนี้เพื่อให้แม่เอาเงินไปจ่ายเกี่ยวกับเรื่องสีเทาอีกต่อไป

เจนนี่ระบายว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเธอต้องร้องไห้กับเรื่องนี้ซ้ำๆ จนเครียดและเคยเข้าโรงพยาบาล เธอรู้สึกว่าพอแล้วกับการที่แม่สร้างหนี้ไม่หยุด แม้ว่าตอนนี้ครอบครัวจะสุขสบายแล้วก็ตาม เจนนี่รู้มาตลอดว่าแม่นำเงินไปใช้กับอะไร ทั้งการเล่นหวย นำเงินไปให้ผู้ชาย แต่ที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่พูด

ปัญหานี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเจนนี่ แต่ยังลุกลามไปถึง ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น น้องสาว ที่เคยช่วยเหลือแม่จนตัวเองได้รับผลกระทบอย่างหนัก เจนนี่เผยว่า “ตอนนี้ลิลลี่ไม่มีบ้านจะอยู่ ต้องมาอยู่หลังเล็ก รถตู้ลิลลี่ก็ไม่มีแล้วเพราะไปเกี่ยวข้องกับคดีพวกสีเทา” เจนนี่จำเป็นต้องออกมาไลฟ์สด แม้ว่ารู้ว่าลิลลี่อาจจะไม่เข้าใจการตัดสินใจครั้งนี้

เจนนี่ได้ยื่นข้อเสนอให้แม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยต้องออกมาจากวงจรสีเทาทั้งหมด ตนยังคงจะให้เงินเดือนตามปกติ และมีที่อยู่ให้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่กรุงเทพฯ หรือที่ค่ายเพลง “ได้หมดถ้าสดชื่น” รวมถึงรถมินิคูเปอร์ที่ให้ใช้ ก็สามารถใช้ต่อไปได้ แต่อย่านำไปจำนำเพราะผิดกฎหมาย รถเป็นชื่อของตน

เจนนี่ยังเผยว่าสาเหตุที่แม่ไม่ชอบ ยิว สามีของเธอ เพราะยิวพยายามเข้ามาเตือนสติ ทำให้แม่ไม่ได้เงินง่ายเหมือนแต่ก่อน ที่ผ่านมาที่เธอต้องยอมจ่ายหนี้ให้ตลอดเพราะแม่มักจะขู่ว่า “อยากตาย” แต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวแล้ว ต้องเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตของลูกสาว น้องยูจิน บ้าง หากเกิดเรื่องร้ายขึ้นจริงๆ เธอก็พร้อมยอมรับผิดไปตลอดชีวิต

ก่อนหน้านี้ แม่เกตุ แม่ของเจนนี่ ได้ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตา ซึ่งเป็นสารตั้งต้นให้ฝั่งลูกสาวต้องออกมาชี้แจงความจริงหมดเปลือก

แม่ดเกตุยอมรับผิดในเรื่องหนี้สิน เป็นหนี้จริงมานาน 3 ปีไม่จบสิ้น เกิดจากการที่ตนอยากมีบ้าน มีรถ และลงทุนทำร้านผ้าของตัวเอง จึงไปกู้หนี้ยืมสินมา รวมถึงยอมรับว่าได้ลงทุนเกี่ยวกับหวยด้วย แต่ได้ปฏิเสธเสียงแข็งว่า “ไม่เคยเข้าบ่อนการพนัน” ตามที่มีกระแสข่าวลือ ตนอดทนกับคำพูดเหล่านี้มาตลอดตั้งแต่ปี 2566

ประเด็นสำคัญที่แม่เกตุชี้แจงคือเรื่องเงินเดือนที่ได้รับจากลูกสาว เธอยืนยันว่า “ไม่ได้เดือนละแสน” ตามที่หลายคนเข้าใจ และที่ผ่านมาที่เคยบอกใครต่อใครว่าได้เดือนละแสนนั้น เป็นเพราะต้องการปกป้องลูกสาวไม่อยากให้ถูกมองไม่ดี เธอยังเผยอีกว่าเงินเดือนเคยถูกหยุดไปพักใหญ่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นก่อนหน้านี้ (เรื่องเงินนี้ฝั่งเจนนี่ชี้แจงว่า เคยให้เืดอนละเป็นแสนจริง ต่อมาลดเหลือห้าหมื่น และเหลือสองหมื่น เนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้เงินของแม่ แต่แม่ก็ไม่พอใจที่ได้น้อย เลยพูดประชดว่าจะไม่เอาเงิน)

แม่เกตุได้ระบายความในใจทั้งน้ำตาว่า ทุกวันนี้เธอแทบไม่ได้ไปหา น้องยูจิน ผู้เป็นหลานสาวเลย เพราะถูกห้ามไม่ให้ไปที่บ้านหลังนั้น ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเป็นเพราะตนเองทำผิดพลาด (“แม่ทำตัวเองไง ถ้าแม่เป็นคนดีแล้วทำไมเขาจะไม่ให้ไปล่ะ”) แต่ก็รู้สึกเสียใจที่คิดถึงหลานแต่ไปหาไม่ได้

ส่วนเรื่องรถมินิคูเปอร์ แม่เกตุชี้แจงว่าเป็นรถที่ตนตั้งใจซื้อเป็นของขวัญให้ลิลลี่ ตนเป็นคนดาวน์และช่วยกันผ่อนกับลิลลี่ ไม่ใช่รถที่เจนนี่ซื้อให้ใช้ththe

แม่เกตุได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ต้องออกมาพูดเพราะ “ลูกเปิดแล้ว” และตนถูกต่อว่าอยู่ฝ่ายเดียวมาตลอด จึงอยากชี้แจงความจริงในมุมของตนบ้าง และพร้อมรับผลที่จะตามมาหลังจากนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพรรี่ ไพรวัลย์ นิยามแม่ที่ดี ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระให้ลูก หลังดราม่าเจนนี่-แม่เกตุ บันเทิง

แพรรี่ นิยาม ‘แม่ที่ดี’ ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระลูก ลั่น หยดน้ำนม ทดแทนหนี้สินไม่สิ้น

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดนมาร์กเตรียมออกกฎหมายใหม่ ห้ามเด็กต่ำกว่า 15 ปีใช้ “โซเชียลมีเดีย”

4 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ เล่าทั้งน้ำตา เกือบเลิกสามี ยิว ฉัตรมงคล เพราะปัญหาเรื่องเงินของ แม่เกตุ บันเทิง

เจนนี่ เล่าทั้งน้ำตา เกือบเลิกสามี ยิว ฉัตรมงคล เพราะปัญหาเรื่องเงินของ แม่เกตุ

16 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แม่เกตุ รับผิด ทำตัวเองทั้งนั้น ยืนยันไม่เคยเข้าบ่อน ไม่ได้เงินเดือนแสน หลังมีเรื่องกัน

26 นาที ที่แล้ว
Fandy ไลฟ์สดคลอดลูก ข่าวต่างประเทศ

วิจารณ์สนั่น! สตรีมเมอร์สาวชาวมะกันไลฟ์สดตัวเอง ขณะคลอดลูก

37 นาที ที่แล้ว
ย้อนชมคลิป เจนนี่ รัชนก โชว์น้ำตา ประกาศลั่น &quot;จะไม่จ่ายหนี้ให้ใครอีกแล้ว&quot; เพื่อลูกสาว เผยนาทีชีวิตพังทลาย หลังต้องจ่ายหนี้แทนคนในครอบครัวหลายล้านจนเป็นโรคแพนิก บันเทิง

ย้อนคลิป “เจนนี่ รัชนก” เปิดใจดราม่า ลั่น จะไม่จ่ายหนี้ให้ใครอีกแล้ว หลังเสีย 5 ล้าน

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลือ “ท็อป วราวุธ” ย้ายซบเพื่อไทย นั่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรค

55 นาที ที่แล้ว
&quot;หมอเหรียญทอง&quot; อัด สปสช. ยกเลิกแถลงข่าวหนีหน้า ลั่นท้าให้ฟ้อง ปมปูดตัวเลขหนี้เกินจริง ข่าว

“หมอเหรียญทอง” อัด สปสช. ยกเลิกแถลงข่าวหนีหน้า ลั่นท้าให้ฟ้อง ปมปูดตัวเลขหนี้เกินจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด ยิว ฉัตรมงคล พูดถึง เจนนี่ รัชนก หลังเจอปัญหาซ้ำซากจาก แม่เกตุ บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ยิว ฉัตรมงคล พูดถึง เจนนี่ รัชนก หลังเจอปัญหาซ้ำซากจาก แม่เกตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เจนนี่ ไลฟ์สดพ้อ แม่ติดหนี้สีเทา-เปย์ผู้ชาย ยื่นคำขาด เลิกนิสัยเดิม เริ่มทำมาหากิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ประกาศ “อิสราเอล-ฮามาส” บรรลุข้อตกลงเฟสแรก ปูทางหยุดยิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 16 10 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16/10/68 ส่องเลขเด่นก่อนใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุสลดในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อลูกชายซึ่งมีประวัติป่วยทางจิตเวชและเพิ่งพ้นโทษในคดีฆ่าผู้อื่นได้เพียง 8 วัน ก่อเหตุใช้มีดพร้าทำร้ายแม่แท้ๆ จนเสียชีวิตคาบ้านพัก สาเหตุคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจที่ถูกแม่ตามให้กลับจากวงเหล้า ประกอบกับไม่ได้กินยาจนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวได้แล้ว เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ร.ต.อ.พรชัย แจ่มเชื้อ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้งเหตุลูกชายทำร้ายแม่เสียชีวิตที่บ้านหนองมะนาว ต.กุดลาด อ.เมือง จึงเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่เกิดเหตุบริเวณแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านพบร่าง นางเทียม อายุ 60 ปี นอนคว่ำหน้าเสียชีวิต สภาพมีบาดแผลฉกรรจ์ถูกฟันด้วยของมีคมบริเวณใบหน้า ลำคอ และท้ายทอย รวม 5 แผล และที่แขนซ้ายอีก 1 แผล ใกล้กันพบเอกสารรับอภัยโทษและเอกสารข้อมูลจิตเวชของผู้ก่อเหตุตกอยู่ ผู้ก่อเหตุคือ นายรัตนพล (ยิ้ม) อายุ 29 ปี ลูกชายของผู้เสียชีวิต ซึ่งหลังก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปพร้อมมีดพร้าที่ใช้เป็นอาวุธ จากการสอบสวน นางสีดา อายุ 56 ปี ผู้เป็นอา เปิดเผยว่า นายรัตนพลเคยคลุ้มคลั่งทำร้ายเพื่อนบ้านเสียชีวิตเมื่อปี 2560 จนถูกตัดสินจำคุก 8 ปี และเพิ่งได้รับการอภัยโทษออกมาเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา หลังออกมาได้ 2-3 วัน นายรัตนพลเริ่มมีอาการตาขวาง พกมีดพร้า และออกไปดื่มสุรา ก่อนเกิดเหตุ นายรัตนพลออกไปดื่มเหล้าตั้งแต่เที่ยงคืนและไม่ยอมกินยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อนบ้านเห็นท่าไม่ดีจึงมาบอกให้นางเทียมไปตามกลับบ้าน ทำให้นายรัตนพลไม่พอใจ จนกระทั่งช่วงค่ำได้กลับมาต่อว่าและมีปากเสียงกับแม่ ก่อนจะใช้มีดพร้าที่พกติดตัวมาฟันแม่จนเสียชีวิตดังกล่าว นางสีดายังเผยอีกว่า ก่อนเกิดเหตุหนึ่งวัน ตนเห็นนายรัตนพลอาการไม่ดีจึงเตือนให้นางเทียมแจ้งตำรวจแล้ว แต่ผู้เป็นแม่ไม่ได้แจ้ง จนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น ข่าวอาชญากรรม

ลูกทรพี เพิ่งออกคุกคดีฆ่าคน ฉุนแม่ตามกลับจากวงเหล้า มีดพร้าฟันแม่ดับคาบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.หญิง” โต้ “เท้ง” อัดเลิกอ้างแก้ รธน. 4 เดือนเป็นเกราะ เลิกค้ำรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียงสะท้อนร้านค้า ทำไม คนละครึ่งพลัส อาจไปไม่ถึงทุกครัวเรือน เมื่อบางร้านค้า ไม่อยากเสียภาษี เศรษฐกิจ

เสียงสะท้อนร้านค้า ไม่ขอสมัคร “คนละครึ่งพลัส” เพราะไม่อยากเสียภาษี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวิจัยชี้ &quot;ฟิแนสเทอไรด์&quot; ยารักษาผมร่วงที่คนใช้ทั่วโลก เสี่ยงซึมเศร้า-คิดสั้น สุขภาพและการแพทย์

งานวิจัยชี้ “ฟิแนสเทอไรด์” ยารักษาผมร่วงที่คนใช้ทั่วโลก เสี่ยงซึมเศร้า-คิดสั้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เจนนี่ รัชนก ไม่ทน! ตกเป็นคู่กรณี แม่เกตุ หลังโดนขู่ไลฟ์แฉ ลั่น รักมากแต่ไม่ไหวแล้ว บันเทิง

เจนนี่ รัชนก สวนกลับ แม่เกตุ หลังตกเป็นคู่กรณี-โดนขู่ไลฟ์แฉ ลั่น “สบายใจก็ทำเลย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทย พบ ไต้หวัน ดูบอลสด ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก วันที่ 9 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เงียบผิดสังเกต ทหารไทยจับตาใกล้ชิด ก่อน 10 ต.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรกดเงินสด KTC PROUD กดเงินสดก็ได้ ผ่อนของ 0% ก็ดี ใบเดียว รับจบ การเงิน

บัตรกดเงินสด KTC PROUD กดเงินสดก็ได้ ผ่อนของ 0% ก็ดี ใบเดียว รับจบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รร.ดังโพสต์ยินดีครู อ่านข้อความแล้วเอ๊ะ แถมทรงผมเด่นแย่งซีน แห่แซวสนั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอม พินทองทา” ตอบ “ทักษิณ” ยังเข้มแข็ง แม้อยู่คุกครบเดือน มีนิ้วชาบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จากดราม่าเหรียญปี 08 บานปลาย หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดังโชว์เหรียญแรร์โยงตระกูล จอมพลสฤษดิ์ ด้าน บอย ท่าพระจันทร์ ประกาศท้ารับเช่า 7 ล้าน ขาดตัว บันเทิง

โคตรแรร์! “หนุ่ม กรรชัย” เปิด หลวงพ่อทวดทองคำ ปี 05 “บอย” ประกาศรับเช่าทันที 7 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามไส้! คนญี่ปุ่นใจดีเลี้ยงกาแฟแท็กซี่ แต่กลับโดนฉกมือถือ วอนล่าตัว มีข้อมูลสำคัญ ข่าว

งามไส้! คนญี่ปุ่นใจดีเลี้ยงกาแฟแท็กซี่ แต่กลับโดนฉกมือถือ วอนล่าตัว มีข้อมูลสำคัญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชฟมีน ร่างกลับถึงไทยแล้ว พี่สาวติดใจการตาย รับมีหมายจับมาบ้านจริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 13:20 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 13:20 น.
645
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เดนมาร์กเตรียมออกกฎหมายใหม่ ห้ามเด็กต่ำกว่า 15 ปีใช้ “โซเชียลมีเดีย”

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
Fandy ไลฟ์สดคลอดลูก

วิจารณ์สนั่น! สตรีมเมอร์สาวชาวมะกันไลฟ์สดตัวเอง ขณะคลอดลูก

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
Axi ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อนักเทรดชาวไทย ด้วยบริการซัพพอร์ตภาษาไทย โซลูชันการชำระเงิน และบริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

Axi ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อนักเทรดชาวไทย ด้วยบริการซัพพอร์ตภาษาไทย โซลูชันการชำระเงิน และบริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568

ลือ “ท็อป วราวุธ” ย้ายซบเพื่อไทย นั่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรค

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
Back to top button