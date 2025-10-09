เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว 16-22 ตุลาคม 2568 วิชาเอกที่เปิดรับ
ความฝันอยากเป็นครู สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2568 ทั้งหมด 13 ตำแหน่ง จำนวน 230 อัตรา
เงินเดือนค่าตอบแทนระหว่าง 18,220 – 19,120 บาทต่อเดือน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2568 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับ
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา แนะแนว 100 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา พลศึกษา 20 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คหกรรม 15 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ 13 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรีสากล 10 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา อนุบาลศึกษา 10 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ประถมศึกษา 10 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา บรรณารักษ์ 10 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา เกษตรกรรม 10 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา นาฏศิลป์ 7 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรีไทย 5 ตำแหน่ง
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา วัดผล 5 ตำแหน่ง
เงินเดือนครูผู้ช่วย กทม. ได้กี่บาท
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 18,220 บาท
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 19,120 บาท
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 19,120 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิด รับสมัครสอบดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ ภายในวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 22 ตุลาคม2568
กรณีที่ผู้สมัครนําหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่มิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๓๑๖ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน้าที่สอน 2568
เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 22 ตุลาคมและต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก อย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการหรือ ทํางานในหน่วยงานของรัฐ
สมัครสอบครูผู้ช่วย ได้ที่เว็บไซต์ TeachBKK
https://teacherbkk.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่าง 16 – 22 ตุลาคม 2568 หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2568
