การเงินเศรษฐกิจ

เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 16:15 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 16:15 น.
60
เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว 16-22 ตุลาคม 2568 วิชาเอกที่เปิดรับ

ความฝันอยากเป็นครู สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2568 ทั้งหมด 13 ตำแหน่ง จำนวน 230 อัตรา

เงินเดือนค่าตอบแทนระหว่าง 18,220 – 19,120 บาทต่อเดือน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2568 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา แนะแนว 100 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา พลศึกษา 20 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา คหกรรม 15 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ 13 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรีสากล 10 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา อนุบาลศึกษา 10 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ประถมศึกษา 10 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา บรรณารักษ์ 10 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา เกษตรกรรม 10 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา นาฏศิลป์ 7 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา ดนตรีไทย 5 ตำแหน่ง
  • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา วัดผล 5 ตำแหน่ง

เงินเดือนครูผู้ช่วย กทม. ได้กี่บาท

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 18,220 บาท

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 19,120 บาท

ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 19,120 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิด รับสมัครสอบดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ ภายในวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 22 ตุลาคม2568

กรณีที่ผู้สมัครนําหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่มิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๓๑๖ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน้าที่สอน 2568

เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 22 ตุลาคมและต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก อย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการหรือ ทํางานในหน่วยงานของรัฐ

สมัครสอบครูผู้ช่วย ได้ที่เว็บไซต์ TeachBKK

https://teacherbkk.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่าง 16 – 22 ตุลาคม 2568 หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

4 นาที ที่แล้ว
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย บันเทิง

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

9 นาที ที่แล้ว
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

10 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัยทางกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย ข่าว

สรุปดราม่า “เจนนี่-แม่เกตุ” ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหม? เปิดข้อกฎหมายชัดๆ

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปหวาดเสียว นักฟุตบอลลีกจีนส่อเป็นอัมพาต ถูกคู่แข่งผลักชนป้ายโฆษณาข้างสนาม

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เตือน พื้นที่อันตราย ปชช. งดเข้าพื้นที่ชายแดน ยังมีระเบิดตกค้าง

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เช็ก พบ โครเอเชีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

25 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ บันเทิง

เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สกอตแลนด์ พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

40 นาที ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพวัดที่ตราดทำหุ่นเปรตฮุนเซน และ มาลี ข่าว

เปิดภาพ วัดไทยทำเปรตหน้า ฮุนเซน-มาลี เตือนใจคนทำชั่ว ชอบพูดโกหก

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อังกฤษ พบ เวลส์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 9 ต.ค. 68

55 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับใจหาย &quot;ซาโบ้&quot; สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก ข่าว

แฟนคลับใจหาย “ซาโบ้” สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ เศรษฐกิจ

เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุระทึกเพลิงไหม้คอนโด 38 ชั้น ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนนนท์เข้าควบคุมสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์และดาดฟ้าได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้คอนโดสูงย่านปิ่นเกล้า ชั้น 16 จนท. ช่วยคนติดค้าง-เพลิงสงบแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติสงฆ์สั่งพระมหาอุเทน ย้ายพ้นวัดชนะสงครามฯ ภายใน 30 วัน ข่าว

พระมหาอุเทน ตัดพ้อถูกบีบพ้นวัด ลั่น บวชมา 30 ปี ทำความดีมหาศาล ท้อจนอยากสึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ติ๊ก ชีโร่&quot; น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน บันเทิง

“ติ๊ก ชีโร่” น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มิตรหรือมิจ? กัมพูชาติดอันดับ 5 ประเทศที่เป็นมิตร เหนือ “ไทย-เวียดนาม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สืบนครบาล ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดนิติบุคคล “บริษัทม้า” พนง.แบงก์ร่วมด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดราคาเบนซ์ &quot;เจนนี่&quot; ซื้อให้แม่เกตุ โซเชียลตามสืบจากป้ายทะเบียน 7กท 5617 พบข้อมูลตรงกับประกาศขายรถมือสอง C350e W205 ราคา 7.9 แสนบาท ข่าว

เปิดราคาเบนซ์หรู “เจนนี่” ซื้อให้แม่เกตุ คาดเป็นรุ่น C350e มือสอง ไม่ถึงล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก หวังเหวินปิน (Wang Wenbin) ประวัติ เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาคนปัจจุบัน อดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ผู้มีบทบาทสำคัญในเวทีโลก ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ “หวังเหวินปิน” จากโฆษกนักรบหมาป่า สู่ทูตจีนผู้สนับสนุนกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตแล้วในวัย 50 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเล็ก&quot; ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70 ข่าว

“บิ๊กเล็ก” ลงใต้ครั้งแรก รับฟังปัญหาชายแดน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ ให้ มท.ภายในปี 70

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ้านหนองจาน ข่าว

กัมพูชา ส่งจดหมายถึงผู้ว่า ขอรอผลประชุม JBC อ้างชาวเขมรอยู่มานาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ นิยามแม่ที่ดี ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระให้ลูก หลังดราม่าเจนนี่-แม่เกตุ บันเทิง

แพรรี่ นิยาม ‘แม่ที่ดี’ ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระลูก ลั่น หยดน้ำนม ทดแทนหนี้สินไม่สิ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 16:15 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 16:15 น.
60
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
Back to top button