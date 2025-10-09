แฟนคลับใจหาย “ซาโบ้” สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก
สุดอาลัย “สุนัขตำรวจตรีซาโบ้” K9 ขวัญใจมหาชนจากช่อง “โบกะโบ้” จากไปอย่างสงบแล้ว หลังป่วยมานาน ด้านคุณโบ ผู้เป็นคู่หูโพสต์ข้อความสุดซึ้ง ขอบคุณที่รับใช้ชาติ
9 ตุลาคม 2568 นับเป็นข่าวเศร้าของวงการคนรักสัตว์และแฟนคลับจำนวนมาก เมื่อ สิบตำรวจเอก จิรทีปต์ ดีพาชู หรือ “คุณโบ” เจ้าของช่องโซเชียลมีเดียชื่อดัง “โบกะโบ้” ได้แจ้งข่าวการจากไปของ “สุนัขตำรวจตรีซาโบ้” สุนัขตำรวจ K9 คู่ใจขวัญใจมหาชน ซึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวันนี้ หลังจากต่อสู้กับอาการป่วยมาเป็นระยะเวลานาน
“ซาโบ้” เป็นที่รักของแฟนๆ จากช่อง “โบกะโบ้” ด้วยภาพลักษณ์ของสุนัขตำรวจที่น่ารักและเป็นมิตรกับประชาชน ซึ่งแตกต่างจากภาพจำของสุนัข K9 ที่ดุดัน โดยเฉพาะคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถไฟฟ้าที่สร้างรอยยิ้มและทำให้หลายคนอยากเดินทางไปพบเจอตัวจริงสักครั้ง
คุณโบ โพสต์ข้อความอาลัยสุดซึ้งว่า “ขอบคุณที่รับใช้ประเทศชาติ ขอบคุณที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักหมาตำรวจเยอะขึ้น ขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทุกคน หมาตำรวจอะไรไม่มีใครกลัวเลย มีแต่คนอยากหยุม เก่งนะเนี่ยไอลูกหมาตัวแค่เนี้ย รักที่สุดเลยนะ ไว้เจอกันใหม่ไอรูปหล่อของพ่อ พี่ฟูของทุกคน
9 ต.ค. 2568 สุนัขตำรวจตรีซาโบ้”
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 คุณโบ เคยโพสต์คลิปของซาโบ้ หลังจากที่เพิ่งกลับมาจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกือบหนึ่งเดือน ซึ่งในขณะนั้นคุณโบ ได้ชี้แจงว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอาการป่วยทั้งหมดได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลทางราชการ เพราะ ซาโบ้ มีสถานะเป็นสุนัขหลวง ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
