“แซก” มาแล้ว! เล่านิทานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทำเอาสะดุ้ง ฟังรอบเดียวอ๋อเลยว่าเป็นใคร
“แซ็ก” สามี “เม พรีมายา” ไลฟ์เล่านิทานสุดเอ็กคลูซีฟ แฉคลินิกมีเส้น เปิดโดยไม่มีใบอนุญาต แต่กลับรู้ตัวและปิดหนีการตรวจสอบไปอย่างน่าสงสัย
“แซก” สามีของ เม พรีมายา ได้ออกมาไลฟ์สดใน TikTok เมื่อคืนวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้เล่านิทานเรื่องหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาสุดพีก ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน ชนิดที่เรียกได้ว่ามีคนสะดุ้งแน่นอน
แซก เล่าว่า “ผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะ พอผมรู้ว่าไม่มีใบอนุญาต ผมก็ส่งสายไปบอกหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วกัน ทีนี้ผมส่งไปเลยว่า พี่ตรวจสอบให้หน่อย ยังไม่มีใบอนุญาตเลยไปเปิดแล้ว เชื่อไหมว่าอีกวันนึงปิดคลินิก แล้วดึงเลขออกทุกอย่าง รอจนใบอนุญาตออกแล้วค่อยกลับมาเปิดใหม่
ผมเชื่อเลยว่าเขามีเส้น ก็ไม่เป็นไร เราก็ว่ากันไปตามหลักฐานเพราะว่าเขาไปทำมาแล้ว ทำความผิดสำเร็จแล้ว เราได้แค่นั้นไม่เป็นไร จริง ๆ แล้วความตั้งใจของเราคืออยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบ แต่บังเอิญว่าอาจจะมีแบบว่า มีคอนเนคชั่นก็ทำให้เขาไม่โดนความผิดตรงนั้นไปด้วย อันนี้เป็นนิทานนะครับ”
