การเงินเศรษฐกิจ

กทม.จ่อปรับค่าโดยสาร ‘รถไฟฟ้าสายสีเขียว’ ไปใกล้จ่ายถูกลง ไปไกลจ่ายแพงขึ้น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 09:33 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 09:33 น.
58
กทม.จ่อปรับค่าโดยสาร 'รถไฟฟ้าสายสีเขียว' ไปใกล้จ่ายถูกลง ไปไกลจ่ายแพงขึ้น

“ชัชชาติ” เตรียมปรับโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ คาดเก็บสูงสุดไม่เกิน 65 บาทตลอดสาย หลังเตรียมจ่ายหนี้ก้อนใหญ่ 3.2 หมื่นล้านบาทสิ้นเดือนนี้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาหนี้สินและค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยยืนยันว่า กทม. อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งคาดว่า ราคาจะไม่เกิน 65 บาทตลอดสาย ในขณะที่ กทม. กำลังเตรียมชำระหนี้ก้อนใหญ่ของโครงการฯ ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

นายชัชชาติ ชี้แจงว่า ภายหลังศาลปกครองมีคำสั่งให้ชำระหนี้ในคดีที่สอง ขณะนี้ กทม. อยู่ในกระบวนการนำเงินสะสมจ่ายขาด ซึ่งเป็นเงินที่ไม่มีภาระผูกพัน มาชำระหนี้เป็นจำนวนเงินประมาณ 32,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ และยืนยันว่าการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร

รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวกำลังวิ่งให้บริการ
ภาพจาก: Wikipedia

นายชัชชาติให้เหตุผลที่ต้องเร่งชำระหนี้ว่า หากปล่อยไว้ กทม. จะต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR +1 ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ กทม. ได้รับอยู่มาก การชำระหนี้จึงเป็นการลดภาระทางการเงินในระยะยาว และหลังจากการชำระหนี้แล้ว กทม. จะยังคงเหลือเงินสะสมอยู่ประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท สำหรับใช้ในโครงการที่จำเป็นต่อไป

สำหรับประเด็นเรื่องค่าโดยสาร นายชัชชาติได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยปัจจุบัน กทม. มีภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างเดินรถประมาณปีละ 8,000 ล้านบาท แต่สามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้เพียงประมาณ 2,000 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนต่างที่เกิดขึ้นต้องนำงบประมาณส่วนอื่นซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนมาอุดหนุน ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานครจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยจะยังคงเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน 65 บาทตลอดสาย แต่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาตามระยะทาง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ที่เดินทางในระยะสั้น ๆ มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ในขณะที่ผู้ที่เดินทางในระยะไกลอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยนายชัชชาติยืนยันว่าจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 09:33 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 09:33 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

