สรุปตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 2

สรุปตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบการแข่งขันในเกมที่ 2 ครบทุกทีม
จบลงไปแล้วสำหรับเกมนัดที่ 2 ของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส โดยเหล่าทีมชั้นนำต่างเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ แต่ก็มีบางทีมที่สะดุดในเกมนี้
ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส
- บาเยิร์น มิวนิค แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
- เรอัล มาดริด แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
- เปแอสเช แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
- อินเตอร์ มิลาน แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
- อาร์เซนอล แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
- คาราบัก แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
- ดอร์ทมุนด์ แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 4 คะแนน
- แมนฯ ซิตี้ แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 4 คะแนน
- สเปอร์ส แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 4 คะแนน
- แอตเลติโก มาดริด แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- นิวคาสเซิล แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- มาร์กเซย แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- คลับ บรูซ แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- สปอร์ติ้ง ลิสบอน แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- แฟร้งค์เฟิร์ต แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- บาร์เซโลนา แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- ลิเวอร์พูล แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- เชลซี แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- นาโปลี แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- กาลาตาซาราย แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- อตาลันต้า แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- ยูเวนตุส แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 0 มี 2 คะแนน
- โบโด กลิมท์ แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 0 มี 2 คะแนน
- เลเวอร์คูเซ่น แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 0 มี 2 คะแนน
- บียาร์เรอัล แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
- พีเอสวี แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
- โคเปนเฮเก้น แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
- โอลิมเปียกอส แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
- โมนาโก แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
- สลาเวีย ปราก แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
- ปาฟอส แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
- เบนฟิก้า แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน
- แอธเลติก บิลเบา แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน
- อาแจ็กซ์ แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน
- ไครัต แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน
อ้างอิง : Facebook UEFA Champions League
