สรุปตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 2

เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 09:29 น.
สรุปตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบการแข่งขันในเกมที่ 2 ครบทุกทีม

จบลงไปแล้วสำหรับเกมนัดที่ 2 ของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส โดยเหล่าทีมชั้นนำต่างเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ แต่ก็มีบางทีมที่สะดุดในเกมนี้

ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส

  1. บาเยิร์น มิวนิค แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
  2. เรอัล มาดริด แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
  3. เปแอสเช แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
  4. อินเตอร์ มิลาน แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
  5. อาร์เซนอล แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
  6. คาราบัก แข่ง 2 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 6 คะแนน
  7. ดอร์ทมุนด์ แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 4 คะแนน
  8. แมนฯ ซิตี้ แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 4 คะแนน
  9. สเปอร์ส แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 0 มี 4 คะแนน
  10. แอตเลติโก มาดริด แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  11. นิวคาสเซิล แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  12. มาร์กเซย แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  13. คลับ บรูซ แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  14. สปอร์ติ้ง ลิสบอน แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  15. แฟร้งค์เฟิร์ต แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  16. บาร์เซโลนา แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  17. ลิเวอร์พูล แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  18. เชลซี แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  19. นาโปลี แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  20. ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  21. กาลาตาซาราย แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  22. อตาลันต้า แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  23. ยูเวนตุส แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 0 มี 2 คะแนน
  24. โบโด กลิมท์ แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 0 มี 2 คะแนน
  25. เลเวอร์คูเซ่น แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 0 มี 2 คะแนน
  26. บียาร์เรอัล แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
  27. พีเอสวี แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
  28. โคเปนเฮเก้น แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
  29. โอลิมเปียกอส แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
  30. โมนาโก แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
  31. สลาเวีย ปราก แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
  32. ปาฟอส แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 1 คะแนน
  33. เบนฟิก้า แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน
  34. แอธเลติก บิลเบา แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน
  35. อาแจ็กซ์ แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน
  36. ไครัต แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 09:29 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 09:29 น.
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

