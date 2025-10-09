หมอมนูญ เล่าเคส หญิงไอเรื้อรัง 8 ปี กินยารักษา “วัณโรคเทียม” แพ้รุนแรง ทำตาบอดสี-เห็นภาพขาวดำ
หมอมนูญแชร์อุทาหรณ์ หญิงวัย 63 ปี ไอเรื้อรัง กินยารักษาวัณโรคเทียม “อีแทมบูทอล” เกิดผลข้างเคียงรุนแรงจนตาบอดสี แนะผู้ป่วยสังเกตอาการทุกวัน
นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ ได้โพสต์เคสผู้ป่วยอุทาหรณ์ ผ่านเฟซบุ๊กเพจ “หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC” เตือนภัยผลข้างเคียงรุนแรงจากยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อวัณโรคเทียม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมองเห็นจนเกือบถาวร
ผู้ป่วยเป็นหญิงไทยอายุ 63 ปี มีประวัติไอแห้งเรื้อรังนานถึง 8 ปี ตรวจพบว่าเป็นโรคหลอดลมโป่งพอง และติดเชื้อวัณโรคเทียม ชนิด Mycobacterium intracellulare แพทย์ได้เริ่มการรักษาด้วยยา 3 ชนิด คือ rifampicin, ethambutol และ azithromycin ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568
หลังจากกินยาไปได้ประมาณ 3 เดือน 20 วัน แม้อาการไอจะดีขึ้น แต่ผู้ป่วยกลับมีอาการผิดปกติทางสายตาอย่างรุนแรง โดยตาเริ่มมัว มองไม่เห็นสี (เห็นเป็นภาพขาวดำ) มีจุดดำกลางภาพ และไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เช่น อ่านหนังสือ ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือขับรถ
แพทย์ได้สั่งหยุดยาทันที ส่งปรึกษาจักษุแพทย์ ซึ่งวินิจฉัยว่าสาเหตุเกิดจาก “ประสาทตาอักเสบ (Optic neuritis)” ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการแพ้ยา อีแทมบูทอล (Ethambutol) แม้ผู้ป่วยจะหยุดยามานานกว่า 3 เดือนแล้ว แต่การมองเห็นยังไม่ดีขึ้น จึงมาขอความเห็นที่ 2 กับ นพ.มนูญ
นพ.มนูญ ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญว่า ผลข้างเคียงนี้พบได้ไม่บ่อย (ประมาณ 1 ใน 100 คน) แต่เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่ง ผู้ป่วยที่ได้รับยาอีแทมบูทอล ต้องหมั่นเช็กสายตาและการมองเห็นสีของตนเองทุกวัน หากพบความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย ต้องหยุดยาทันที และรีบแจ้งแพทย์ผู้รักษา
สำหรับเคสผู้ป่วยรายนี้ นพ.มนูญ แนะนำให้หยุดยารักษาวัณโรคเทียมต่อไป ห้ามกลับไปกินยาอีแทมบูทอลอีกเด็ดขาด การมองเห็นจะค่อยๆ ดีขึ้นเอง แต่ต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี หลังจากหยุดยา
