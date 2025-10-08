ประวัติ เกรียง กัลป์ตินันท์ จาก สส.อุบลฯ สู่แม่ทัพอีสานเพื่อไทย-รมช.มหาดไทย
ประวัติ เกรียง กัลป์ตินันท์ จากนักการเมืองจากท้องถิ่นอุบลฯ ขึ้นชั้นแม่ทัพเลือกตั้งภาคอีสานของพรรคเพื่อไทย ก่อนเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลเศรษฐา
ในแวดวงการเมืองไทย ชื่อของ ‘เกรียง กัลป์ตินันท์’ เป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองมากประสบการณ์ และเป็นหนึ่งในขุนพลคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสาน เส้นทางของเขาคือตัวอย่างของนักการเมืองที่เติบโตจากระดับท้องถิ่นจนก้าวสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลกลาง
เกรียง กัลป์ตินันท์ รากฐานที่แข็งแกร่งจากอุบลราชธานี
นายเกรียง กัลป์ตินันท์ เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2495 ปัจจุบันอายุ 73 ปี เริ่มต้นเส้นทางการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ถึง 3 สมัย และเคยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี ซึ่งทำให้เขามีฐานเสียงและเครือข่ายที่แข็งแกร่งในพื้นที่
สู่บทบาท แม่ทัพอีสาน ของเพื่อไทย
หลังผ่านช่วงเว้นวรรคทางการเมืองในฐานะหนึ่งในสมาชิก บ้านเลขที่ 111 ในยุคพรรคไทยรักไทย นายเกรียงได้กลับมามีบทบาทสำคัญกับพรรคเพื่อไทย จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค และได้รับการยอมรับในฐานะ ‘แม่ทัพภาคอีสาน’ ผู้คุมยุทธศาสตร์การเลือกตั้งในหลายจังหวัด
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ด้วยประสบการณ์และความสำคัญในพรรค ในรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน (ครม.เศรษฐา 1) นายเกรียงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเขามีบทบาทในการกำกับดูแลงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ปัจจุบัน แม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว แต่นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ยังคงเป็นนักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการประสานงานและดูแลพื้นที่ภาคอีสานให้กับพรรคเพื่อไทย และยังคงเป็นชื่อที่ถูกจับตามองเสมอในทุกความเคลื่อนไหวทางการเมือง
