วัดชนะสงคราม สั่งห้าม พระมหาอุเทน ใช้คำหยาบคายด่าคน เคยเตือนแล้วแต่ยังทำซ้ำ
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ออกหนังสือตักเตือน ‘พระมหาอุเทน’ ปมใช้คำหยาบด่าฆราวาส สั่งหยุดพฤติกรรมทันที ห้ามวิจารณ์ฆราวาสอีก หลังสร้างความเสื่อมเสียให้วัด
จากกรณีที่ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระนักเทศน์วัดชนะสงครามฯ ใช้ถ้อยคำรุนแรงกล่าวถึงเพศสภาพของแพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร รวมทั้งไปถึงอาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม และ อ.จตุรงค์ จงอาษา ล่าสุด วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ออกแถลงการณ์หนังสือคําสั่งตักเตือนอย่างเป็นทางการ
วันนี้ (3 ตุลาคม 2568) วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร โพสต์หนังสือคําสั่งตักเตือนผ่านเฟซบุ๊ก เผยหนังสือคําสั่งตักเตือน จากคณะ 9 วัดชนะสงคราม ระบุว่า “ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อทั้งโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับพระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต วัดชนะสงคราม ได้ก่อวิวาทะกล่าวพาดพิงถึงฆราวาส ด้วยถ้อยคําที่หยาบคาย ไม่เหมาะสม เหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของฆราวาสถือเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สมควรอย่างยิ่งแก่ผู้ที่เป็น สมณะ และไม่ต้องโดยพระพุทธภาษิตว่า “อนูปวาโท อนูปฆาโต” สร้างความวุ่นวายในสังคมจนก่อความเดือดร้อนมาถึงพระสงฆ์ สามเณรวัดชนะสงคราม
รวมถึงพระบวรพุทธศาสนาต้องถูกด่าทอบริภาษ รุกรานด้วยวาจาหยาบคาย อันเป็นวจีทุจริตจากบุคคลทั่วไปผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นเหตุให้วัดชนะสงคราม ได้รับความเสื่อมเสียอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้เหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วคราวหนึ่ง วัดชนะสงครามได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาจนทําให้เรื่องสงบลงได้ บัดนี้พระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต ได้ก่อเหตุเช่นเดียวกันนี้ขึ้นซ้ำอีก
จึงมีคําสั่งให้ พระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต หยุดพฤติกรรมไม่สมควรดังกล่าวโดยทันที รวมถึง ห้ามก่อวิวาทะและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของฆราวาสอีก เพื่อความอยู่เป็นสงบของพระภิกษุ สามเณร วัดชนะสงคราม รวมถึงเพื่อความเป็นสมณะของท่านสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568
พระราชวัชรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะ 9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม”
