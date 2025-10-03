เดือด! พระมหาอุเทน ด่า จตุรงค์ กะเทยเฒ่า-หมูถูกน้ำร้อน ถูกสวนแรง ‘ชายแท้จ้องด่าคน’
‘พระมหาอุเทน’ แต่งกลอนด่า ‘อ.จตุรงค์’ กะเทยเฒ่าเขลาปัญญา ลั่น ไม่เคยให้ราคา เจอร่ายยาวสวน ชายด่าโยมอ้างเทศน์ ประกาศชัดหากหมิ่นประมาทจะดำเนินคดีให้ขาดจากผ้าเหลือง
จากกรณีที่ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระนักเทศน์วัดชนะสงคราม ออกมาโพสต์ข้อความถึง อ.จตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการอิสระ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ระบุว่า “กะเทยเฒ่า เจ้าจตุรงค์ ก็มาร่วมวง (ฝูง) กับเขาแล้ว
จะฝากมาด่าอย่างไรฝากไปเถิด
เราไม่เปิดฟังอยู่แล้วย่อมแคล้วคลาด
ปากพวกเอ็งโสโครกมากไม่สะอาด
ไม่ฉลาดสำรากสำรอกกลิ่นออกมา
หมูถูกน้ำร้อนเดือดดิ้นให้สิ้นฤทธิ์
อย่ามีจิตสงบไปในภายหน้า
เราไม่เคยให้ค่าให้ราคา
กะเทยเฒ่าเขลาปัญญาจาตุรงค์เลย
ก่อนหน้านั้นด่าเรานี้อีปากเบี้ยว
มะม่วงเปรี้ยวเน่ามาวาจาเผย
เฒ่าปากร้ายด่าสบายได้ตามเคย
อย่าหยุดเอ่ยวจีกรรมที่ต่ำทราม
เล่นจุกปากอีกคนเห็นผลแน่
กะเทยแก่ตวัดลิ้นมาหมิ่นหยาม
หางจุกตูดวิ่งหนีไกลติดไปตาม
จนถึงความดับดิ้นสิ้นชีวิตเทอญ ฯ”
ล่าสุด อ.จตุรงค์ ออกมาโต้กลับผ่านเฟซบุ๊ก Jaturong Jongarsa เผยว่า “หากใครพบการพาดพิงผม/หมิ่นประมาทผม โดยพระมหาอุเทน วัดชนะสงคราม ขอความเมตตาส่งหลักฐานทั้งในอดีตและปัจจุบันให้ผมด้วยนะครับ จะได้ดำเนินคดีให้มันขาดจากผ้าเหลืองเสียที #รําคาญ”
นอกจากนี้ยังออกมาโพสต์กลอนร่ายยาวว่า “พระอุมาร พาลพา ไปหาผิด
พระดัดจริต พาลพา ไปหาศาล
พระส้นตี่น แกว่งกวัด สัตว์สันดาน
พระจัณฑาล พาลพา วัดล่มจม
สุภาพบุรุษ หยุดข่ม กะเทยเด็ก
สุภาพมะเหงก แสดงธรรม นำขื่นขม
สภาพปาก สภาพคอ น่าระทม
สภาพชม แมนจริงๆ หน้าขิงงอ
ใส่จีวร หอนแดก ไม่ทำกิจ
ใส่สบง ทรงวิปริต แต๋วแตกหอ
ใส่เสื้อยอง ลองสึกมา คิงหัวค.
ใส่สะดอ รอทำกิน เยี่ยงญาติโยม
ชายแท้อะไร ไส้เน่า เด้าแต่กล้อง
ชายแท้จ้อง ย่องด่าคน ยลดูโฉม
ชายสาวแตก แหกปาก ดากเสื่อมโทรม
ชายด่าโยม อ้างว่าเทศน์ เปรตจริง ๆ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แพรรี่” ไม่ทน! ถามกลับ “พระมหาอุเทน” เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน
- พระมหาอุเทน ฝากถึง อ.เบียร์ คนตื่นธรรม แค่เด็กเมื่อวานซืน ใช้พระพุทธเจ้าบังหน้า
- อ.เบียร์ ซัดกลับ พระมหาอุเทน จีบปากจีบคอ ไม่อยากให้ค่าก๊วนพระเกาะแสง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: