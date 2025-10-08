ข่าว

เปิดภาพสุดท้าย เชฟหนุ่ม ใส่กางเกงตัวเดียวเดินไปขอเจ้าหน้าที่กลับไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 12:05 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 11:54 น.
เปิดภาพสุดท้าย เชฟหนุ่ม ใส่กางเกงตัวเดียวเดินไปขอเจ้าหน้าที่กลับประเทศไทย แต่ถูกปฏิเสธ เจ้าหน้าที่กัมพูชาเผยไม่มีเอกสาร

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน โพสต์ข้อความญาติตามหา นายเมธาชาญ หรือ มีน ยอแสง อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเคยเป็นเชฟบนเรือ อยู่ในสภาพเร่รอนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในประเทศกัมพูชา ซึ่งทางโรงพยาบาลในกัมพูชาปฏิเสธที่จะรักษา และมีรายงานว่าเชฟหนุ่มคนดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้วนั้น

ตัวแทนศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “น้องป่วยแทบลุกไม่ขึ้น ผมแจ้งว่าให้น้องไปที่หน้าด่านไปหาเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชา เพื่อขอเค้า และแจ้งเขาว่าขอกลับประเทศไทย

ตามภาพที่เห็นผมหดหู่มากน้องป่วยจนแทบลุกไม่ขึ้นน้องยังเดินไปสภาพกางเกงตัวเดียวเพื่อที่จะไปขอกลับประเทศไทย นั่นคือแรงพลังสุดท้ายของกำลังใจที่จะฮึดสู้เพื่อที่จะเดินไปขอกลับเข้าสู่แผ่นดินไทย

เชฟไทย นอนข้างถนนเสียชีวิตแล้ว หลังโรงพยาบาลกัมพูชาปฏิเสธการรักษา

แต่น้องก็โดนปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาว่าไม่มีเอกสารไม่ให้กลับ ผมเข้าใจได้ครับว่าไม่มีเอกสารติดตัว แต่อย่างที่บอกครับ
ตามหลักมนุษยธรรมและเพื่อนร่วมโลก ก็ควรจะละเว้นบ้างนะครับ ผมต้องขอแสดงความเสียใจและกราบขอโทษครอบครัวน้องอย่างสุดซึ้ง ที่ผมไม่สามารถพาน้องกลับประเทศไทยแบบมีลมหายใจครับ”

นอกจากนี้ยังมีการแนบแชทซึ่งเป็นการพูดคุยถึงการนำนายเมธาชาญ ในช่วงที่มีชีวิตอยู่กลับประเทศว่า “พาไปขอแล้ว เขาไม่ให้ออกเลย” พร้อมแนบภาพดังกล่าว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 12:05 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 11:54 น.
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

