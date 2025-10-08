ข่าว

คดีพลิก? เชฟไทยตายในกัมพูชา โผล่ชื่อเป็นบัญชีม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีหมายจับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 12:15 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 11:49 น.
629
คดีพลิก? เชฟไทยตายในกัมพูชา โผล่ชื่อเป็นบัญชีม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีหมายจับ

จากกรณี มีน เมธาชาญ ยอแสง เชฟหนุ่มวัย 24 ปี ถูกพบในสภาพคนเร่ร่อน ป่วยหนักอยู่ข้างถนนในประเทศกัมพูชา ก่อนสิ้นใจลงอย่างน่าเวทนา เนื่องจากโรงพยาบาลท้องถิ่นปฏิเสธการรักษา ให้เหตุผลเพียงว่าเขาไม่มีเงิน ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน ล่าสุดกำลังนำร่างกลับมาให้ครอบครัวบำเพ็ญกุศลที่ไทย

คำบอกเล่าจากครอบครัวยิ่งทำให้โศกนาฏกรรมนี้เต็มไปด้วยปริศนา “น้องมีน” คือเชฟอนาคตไกลบนเรือสำราญผู้เคยเดินทางรอบโลก แต่แล้วเขาก็ขาดการติดต่อไปนานกว่า 1 ปี ก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งในสภาพที่น่าสลดเสียชีวิตในที่สุด ครอบครัวได้แต่ตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจถูกหลอกไปทำงาน ก่อนจะถูกทำร้าย ปล้นชิงทรัพย์สินและเอกสารสำคัญไปจนหมดตัว

ต่อมาทางเพจ Drama-Addict ได้เปิดประเด็นข้อมูลใหม่ จากกระทู้พันทิป ที่โพสต์ไว้เมื่อ 26 กันยายน 2567 ปรากฎชื่อมีน เมธาชาญ ในฐานะบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโอนเงิน

จ้าของกระทู้ เล่าว่าตนเองเป็นแม่บ้าน กำลังเดือดร้อนด้านการเงิน ต้องการกู้เงินก้อนเพื่อไปปิดหนี้บัตรเครดิต แต่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารปกติได้เพราะไม่มีเอกสารรายได้ ถูกมิจฉาชีพหลอกให้กู้เงินออนไลน์ เธอถูกบีบให้โอนเงินเพื่อเป็นค่าปลดล็อกระบบถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกโอนไปยังบัญชีชื่อ “นายธนพัฒน์” และครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นยอดที่สูงกว่าเดิม โอนไปยังบัญชีธนาคาร ชื่อ “นายเมธาชาญ ก่อนที่เจ้าของกระทู้จะไหวตัวทันเมื่อถูกขอให้โอนเงินครั้งที่ 3 เป็นเงินอีกกว่าสองแสนบาท

สุดท้ายเจ้าของกระทู้ได้แจ้งความ พยายามอายัดบัญชี แต่คดียังไม่มีความคืบหน้า จึงตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยผู้อื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเหมือนตนเอง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า นายเมธาชาญ มีหมายจับที่ สน.พญาไท ปี 2568 ฐานร่วมกันฉ้อโกง และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

จิ๊กซอว์เริ่มต่อติด

ชื่อบนบัญชีม้าที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมตั้งแต่ปีก่อนหน้า คือชื่อของบุคคลเดียวกับเชฟหนุ่มที่เพิ่งเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในอีกหนึ่งปีต่อมา นี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ภาพของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติชัดเจนขึ้น นำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่น่าสะพรึงกลัว

การมีชื่อของนายเมธาชาญเป็นบัญชีม้าตั้งแต่ปี 2567 สอดคล้องกับที่ครอบครัวบอกว่าขาดการติดต่อไปประมาณ 1 ปี เป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิตได้เริ่มเข้าไปในประเทศกัมพูชาแล้ว อาจเป็นไปได้ทั้งเต็มใจหรือถูกหลอก แต่แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรข้ามชาติ ที่ใช้ประเทศกัมพูชาเป็นฐานที่มั่น และใช้ชื่อคนไทยในการเปิดบัญชีม้า

ล่าสุดหลังมีกระแสสังคมจำนวนมาก เฟซบุ๊กญาติผู้เสียชีวิตได้โพสต์ข้อความว่า “เรื่องจริงก็คือเรื่องจริง ที่คุณบอกว่าน้องเป็นเชฟปลอม … มีหลักฐานมายืนยันมั้ย?

จะโกหกไปเพื่ออะไร แต่เราบอกไปแล้ว น้องขาดการติดต่อกับทางบ้านมาพักใหญ่ ติดต่อน้องไม่ได้ ทุกคนรับรู้ข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

ทางบ้านและครอบครัวก็อยากรู้ความจริง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

หยุดซ้ำเติม หยุดประนาม และพิพากษาน้องเถอะค่ะ แค่นี้ก็เจ็บปวดกันมากพอแล้ว คนทั้งคนจะถูกจะผิด เค้าก็ไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว ให้น้องจากไปอย่างสงบ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;พระมหาอุเทน&quot; ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์ ข่าว

“พระมหาอุเทน” ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พารามอเตอร์ทิ้งระเบิดโจมตีกลางงานเทศกาล “ตะดิ่งจุ๊ต” ในเมียนมา มีผู้เสียชีวิต 24 ราย

6 นาที ที่แล้ว
สองผู้เชี่ยวชาญวงการพระเครื่อง อธิบายหลักการ ตัวตัด ที่เปรียบเสมือนลายนิ้วมือ พร้อมสาธิตตัดเหรียญให้ดูสด ๆ ชี้ ทางออกดราม่าหลวงปู่ทวดปี 08 ข่าว

บทสรุป รอยขอบเหรียญ ยกเครื่องตัดสดๆ ในโหนกระแส พิสูจน์พระแท้-พระเก๊

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แถลงปม เชฟไทยเสียชีวิต โต้ไม่ได้ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาว! ผู้บริหารส.ฟุตบอลญี่ปุ่นโดนจับที่ฝรั่งเศส ฐานดูสื่อลามกเด็กบนเครื่องบิน

48 นาที ที่แล้ว
อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง วัย 31 ปี เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนถึงวันเกิดเพียง 4 วัน จากภาวะเลือดออกในสมอง บันเทิง

อาลัย อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง วัย 31 ปี เสียชีวิตกะทันหัน จากภาวะเลือดออกในสมอง

52 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; ไม่ขวาง &quot;ทรัมป์&quot; เป็นตัวกลาง หากโน้มน้าวเขมร ทำตามข้อตกลงได้ ข่าว

“อนุทิน” ไม่ขวาง “ทรัมป์” เป็นตัวกลาง หากโน้มน้าวเขมร ทำตามข้อตกลงได้

57 นาที ที่แล้ว
ย้อนเส้นทาง โทน บางแค ประวัติ อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย จากเด็กชุมชนบางแคที่เริ่มต้นจากศูนย์ สู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการพระเครื่องยุคดิจิทัล และผู้ก่อตั้งบริษัทรับรองพระแท้ ข่าว

ประวัติ “โทน บางแค” จากเด็กขายหอย สู่ผู้ทรงอิทธิพล วงการพระเครื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มานี” ยอมรับไม่ได้ บอกดูหมิ่น “ฮุน เซน” เท่ากับดูหมิ่นประชาชนกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ตรีนุช” สั่งสอบด่วน ปมเชฟไทย เสียชีวิตที่กัมพูชา หลังถูก รพ.ปฏิเสธการรักษา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัน อยู่บำรุง ฝากข้อคิดปมดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ลั่น &quot;เป็นความเห็นส่วนตัว&quot; ข่าว

วัน อยู่บำรุง ฝากข้อคิดปมดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ลั่น “เป็นความเห็นส่วนตัว”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สวยแพ็กคู่! “ผอ.แตงโม” คัฟเวอร์ “เจนิส” นั่งวินสุดโซ๊ะ เจ้าตัวการันตีเหมือนเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทร. ขออภัย เครื่องบินมีปัญหา ทำปิดรันเวย์ภูเก็ต คาดเคลื่อนย้ายเสร็จ 3 โมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมออ้น เผยเคยโดนโกง คู่กรณีลูกเป็นดารา บันเทิง

สุดช้ำ! หมออ้นเคยโดนโกง แถมคู่กรณีลูกเป็นดารา ชาวเน็ตแห่เดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทภก. แจ้งเหตุอากาศยานของกองทัพเรือเกิดขัดข้องบนทางวิ่งเมื่อเวลา 11.14 น. วันนี้ (8 ต.ค.) อยู่ระหว่างเคลื่อนย้าย แนะผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินโดยตรง ข่าว

ด่วน! สนามบินภูเก็ต ประกาศปิดรันเวย์ชั่วคราว หลังเครื่องบินทหารขัดข้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมทางหลวงแก้แล้ว ทำป้ายชัดเจนบอกทางไป M81 ขึ้นง่ายๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เซอร์ไพรส์วันครบรอบสุดเจ็บปวด สาวปริ้นหลักฐาน แชทนอกใจ ให้แฟนหนุ่มดูซึ่งๆ หน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” มอง “ทรัมป์” อยากได้โนเบลเป็นเรื่องส่วนตัว รับปัญหาซุกพรมชายแดนเยอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาการวิกฤต! หามตัว นักร้องดังยุค 90 เข้า ICU ด่วน แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อังกฤษเมืองผู้ดี แต่โจรปล้นมือถือ พุ่ง 8 หมื่นเครื่องใน 1 ปี เครือข่ายข้ามชาติส่งขายจีน ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษเมืองผู้ดี ดงโจร ปล้นมือถือ 8 หมื่นเครื่องใน 1 ปี เครือข่ายข้ามชาติส่งขายจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีม &#039;สารวัตรแจ๊ะ&#039; ล่ำบึ้ก ล่อจับหมอเถื่อน ฉีดยาปลุกเซ็กซ์ให้กลุ่มเกย์ ระทึกเกือบโดนล่อเอง ข่าวอาชญากรรม

ทีม ‘สารวัตรแจ๊ะ’ ล่ำบึ้ก ล่อจับหมอเถื่อน ฉีดยาไอซ์ให้กลุ่มเกย์ ระทึกเกือบโดนล่อเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กตายพุ่ง 14 ศพ ยาน้ำแก้ไอ Coldrif ปนเปื้อนสารพิษ อินเดียเร่งสอบ อย.ไทยยัน ไม่มีขาย ข่าวต่างประเทศ

เด็กตายพุ่ง 14 ศพ ยาน้ำแก้ไอ Coldrif ปนเปื้อนสารพิษ อินเดียเร่งสอบ อย.ไทยยัน ไม่มีขาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีพลิก? เชฟไทยตายในกัมพูชา โผล่ชื่อเป็นบัญชีม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีหมายจับ ข่าว

คดีพลิก? เชฟไทยตายในกัมพูชา โผล่ชื่อเป็นบัญชีม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพสุดท้าย เชฟหนุ่ม ใส่กางเกงตัวเดียวเดินไปขอเจ้าหน้าที่กลับไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 12:15 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 11:49 น.
629
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

สลด พารามอเตอร์ทิ้งระเบิดโจมตีกลางงานเทศกาล “ตะดิ่งจุ๊ต” ในเมียนมา มีผู้เสียชีวิต 24 ราย

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

กัมพูชา แถลงปม เชฟไทยเสียชีวิต โต้ไม่ได้ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธ

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

ฉาว! ผู้บริหารส.ฟุตบอลญี่ปุ่นโดนจับที่ฝรั่งเศส ฐานดูสื่อลามกเด็กบนเครื่องบิน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
Back to top button