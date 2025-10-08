คดีพลิก? เชฟไทยตายในกัมพูชา โผล่ชื่อเป็นบัญชีม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีหมายจับ
จากกรณี มีน เมธาชาญ ยอแสง เชฟหนุ่มวัย 24 ปี ถูกพบในสภาพคนเร่ร่อน ป่วยหนักอยู่ข้างถนนในประเทศกัมพูชา ก่อนสิ้นใจลงอย่างน่าเวทนา เนื่องจากโรงพยาบาลท้องถิ่นปฏิเสธการรักษา ให้เหตุผลเพียงว่าเขาไม่มีเงิน ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน ล่าสุดกำลังนำร่างกลับมาให้ครอบครัวบำเพ็ญกุศลที่ไทย
คำบอกเล่าจากครอบครัวยิ่งทำให้โศกนาฏกรรมนี้เต็มไปด้วยปริศนา “น้องมีน” คือเชฟอนาคตไกลบนเรือสำราญผู้เคยเดินทางรอบโลก แต่แล้วเขาก็ขาดการติดต่อไปนานกว่า 1 ปี ก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งในสภาพที่น่าสลดเสียชีวิตในที่สุด ครอบครัวได้แต่ตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจถูกหลอกไปทำงาน ก่อนจะถูกทำร้าย ปล้นชิงทรัพย์สินและเอกสารสำคัญไปจนหมดตัว
ต่อมาทางเพจ Drama-Addict ได้เปิดประเด็นข้อมูลใหม่ จากกระทู้พันทิป ที่โพสต์ไว้เมื่อ 26 กันยายน 2567 ปรากฎชื่อมีน เมธาชาญ ในฐานะบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโอนเงิน
จ้าของกระทู้ เล่าว่าตนเองเป็นแม่บ้าน กำลังเดือดร้อนด้านการเงิน ต้องการกู้เงินก้อนเพื่อไปปิดหนี้บัตรเครดิต แต่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารปกติได้เพราะไม่มีเอกสารรายได้ ถูกมิจฉาชีพหลอกให้กู้เงินออนไลน์ เธอถูกบีบให้โอนเงินเพื่อเป็นค่าปลดล็อกระบบถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกโอนไปยังบัญชีชื่อ “นายธนพัฒน์” และครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นยอดที่สูงกว่าเดิม โอนไปยังบัญชีธนาคาร ชื่อ “นายเมธาชาญ ก่อนที่เจ้าของกระทู้จะไหวตัวทันเมื่อถูกขอให้โอนเงินครั้งที่ 3 เป็นเงินอีกกว่าสองแสนบาท
สุดท้ายเจ้าของกระทู้ได้แจ้งความ พยายามอายัดบัญชี แต่คดียังไม่มีความคืบหน้า จึงตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยผู้อื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเหมือนตนเอง
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า นายเมธาชาญ มีหมายจับที่ สน.พญาไท ปี 2568 ฐานร่วมกันฉ้อโกง และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
จิ๊กซอว์เริ่มต่อติด
ชื่อบนบัญชีม้าที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมตั้งแต่ปีก่อนหน้า คือชื่อของบุคคลเดียวกับเชฟหนุ่มที่เพิ่งเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในอีกหนึ่งปีต่อมา นี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ภาพของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติชัดเจนขึ้น นำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่น่าสะพรึงกลัว
การมีชื่อของนายเมธาชาญเป็นบัญชีม้าตั้งแต่ปี 2567 สอดคล้องกับที่ครอบครัวบอกว่าขาดการติดต่อไปประมาณ 1 ปี เป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิตได้เริ่มเข้าไปในประเทศกัมพูชาแล้ว อาจเป็นไปได้ทั้งเต็มใจหรือถูกหลอก แต่แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรข้ามชาติ ที่ใช้ประเทศกัมพูชาเป็นฐานที่มั่น และใช้ชื่อคนไทยในการเปิดบัญชีม้า
ล่าสุดหลังมีกระแสสังคมจำนวนมาก เฟซบุ๊กญาติผู้เสียชีวิตได้โพสต์ข้อความว่า “เรื่องจริงก็คือเรื่องจริง ที่คุณบอกว่าน้องเป็นเชฟปลอม … มีหลักฐานมายืนยันมั้ย?
จะโกหกไปเพื่ออะไร แต่เราบอกไปแล้ว น้องขาดการติดต่อกับทางบ้านมาพักใหญ่ ติดต่อน้องไม่ได้ ทุกคนรับรู้ข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
ทางบ้านและครอบครัวก็อยากรู้ความจริง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หยุดซ้ำเติม หยุดประนาม และพิพากษาน้องเถอะค่ะ แค่นี้ก็เจ็บปวดกันมากพอแล้ว คนทั้งคนจะถูกจะผิด เค้าก็ไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว ให้น้องจากไปอย่างสงบ”
