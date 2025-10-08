ญาติ “เชฟหนุ่ม” โพสต์หลักฐานยืนยันเป็นเชฟจริง วอนหยุดซ้ำเติม
ญาติเชฟหนุ่มที่เสียชีวิตกัมพูชา ถามจะโกหกไปเพื่ออะไร โพสต์หลักฐานยืนยันเป็นเชฟจริง แต่ขาดการติดต่อมาพักใหญ่ วอนหยุดซ้ำเติม
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน โพสต์ข้อความญาติตามหา นายเมธาชาญ หรือ มีน ยอแสง อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเคยเป็นเชฟบนเรือ อยู่ในสภาพเร่รอนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในประเทศกัมพูชา ซึ่งทางโรงพยาบาลในกัมพูชาปฏิเสธที่จะรักษา และมีรายงานว่าเชฟหนุ่มคนดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้ว ท่ามกลางคำถามมากมายถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น
ล่าสุดเฟซบุ๊กญาติผู้เสียชีวิตโพสต์ข้อความว่า “เรื่องจริงก็คือเรื่องจริง ที่คุณบอกว่าน้องเป็นเชฟปลอม … มีหลักฐานมายืนยันมั้ย?
จะโกหกไปเพื่ออะไร แต่เราบอกไปแล้ว น้องขาดการติดต่อกับทางบ้านมาพักใหญ่ ติดต่อน้องไม่ได้ ทุกคนรับรู้ข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
ทางบ้านและครอบครัวก็อยากรู้ความจริง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หยุดซ้ำเติม หยุดประนาม และพิพากษาน้องเถอะค่ะ แค่นี้ก็เจ็บปวดกันมากพอแล้ว คนทั้งคนจะถูกจะผิด เค้าก็ไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว ให้น้องจากไปอย่างสงบ”
