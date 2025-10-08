ข่าว
อ.อ๊อด วีรชัย สูญเสียคุณพ่อ แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ 12 ต.ค. นี้
รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อธีรพันธ์ พุทธวงศ์ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เผยกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดอรุณรังษี จ.หนองคาย
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของ อาจารย์อ๊อด รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ นักวิชาการชื่อดัง ที่ล่าสุดได้สูญเสีย คุณพ่อธีรพันธ์ พุทธวงศ์ ไปอย่างสงบด้วยโรคชรา
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พิธีบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้น ณ ศาลาสวดพระอภิธรรม วัดอรุณรังษี อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยมีกำหนดการดังนี้
