ใครอีก? เจ้าของ รร. แฉ ‘พระเอกหุ่นล่ำ’ ช่องหลายสี บุกใช้ฟิตเนสฟรี อ้างเคยมาพัก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 10:10 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 10:03 น.
73

เจ้าของโรงแรม แฉพฤติกรรม “ดาราชายหุ่นล่ำ” จากช่องหลายสี บุกเข้ามาเล่นฟิตเนสฟรีหน้าตาเฉย อ้างสิทธิ์เคยเข้าพักหลายเดือนก่อน ชาวเน็ตตามหาตัวกันวุ่น

ทำเอาต่อมเผือกของชาวเน็ตทำงานกันอย่างหนัก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมสุดมึนของ “ดาราชายหุ่นล่ำ” สังกัดช่องหลากสี ที่จู่ ๆ ก็เดินดุ่ม ๆ บุกเข้ามาใช้บริการฟิตเนสในโรงแรมแบบฟรี ๆ โดยให้เหตุผลว่า “เคยเข้ามาพักที่นี่เมื่อหลายเดือนก่อน”

“ดาราชายล่ำ ช่องหลายสี เคยมาพักที่โรงแรมเดือนก่อน วันนี้จู่จู่เดินเข้ามาใช้ฟิตเนสที่โรงแรม พอเข้าไปถามบอกเคยเป็นแขกเลยเข้าใจว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ #นี่-ึงโง่ #หรือ-ูโง่”

เหตุผลดังกล่าวทำเอาเจ้าของถึงกับปรี๊ดแตก แถมโพสต์ดังกล่าวก็ยังเป็นไวรัลที่มีชาวเน็ตแห่เข้ามารอใส่ใจพร้อมคาดเดากันในคอมเมนต์ไปต่าง ๆ นานาว่า ดาราชายหุ่นล่ำ คนดังกล่าวเป็นใครกันแน่

ทว่าสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ที่คำใบ้ไม่ได้มีแค่ ดาราชายล่ำช่องหลากสี เพราะในกล่องความคิดเห็นมีเบาะแสเพิ่มเติมว่า “เป็นดาราจักร ๆ วงศ์ ๆ” เสียด้วย งานนี้บอกเลยว่าไม่คณามือชาวเน็ตแน่นอน แม้โพสต์ดังกล่าวจะหายไปจากหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็ตาม ซึ่งหลังจากนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทีมข่าว เดอะไทเกอร์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

