ว่าที่นายกเล็กเยอรมัน ถูกแทงหน้าบ้าน บาดเจ็บสาหัส ยังไม่พ้นขีดอันตราย
ว่าที่นายกเล็กเยอรมัน ถูกแทงหน้าบ้าน บาดเจ็บสาหัส อาการยังไม่พ้นขีดอันตราย เบื้องต้นตำรวจยังจับกุมผู้ก่อเหตุไม่ได้ แต่เชื่อว่าไม่เกี่ยวกับเหตุการเมือง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า นางไอริส สตัลท์เซอร์ หญิงวัย 57 ปี ว่าที่นายกเทศมนตรีในเมืองเฮอร์เดคเก ประเทศเยอรมนี ถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณหน้าบ้านพักของเธอ และต้องถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาล โดยขณะนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ ทั้งนี้ตำรวจระบุว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นมีมูลเหตุจูงใจทางด้านการเมือง และคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเธอ
ขณะที่ ฟรีดริช เมอซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวประณามเหตุการณ์ดังกล่าวและระบุว่าเป็นการกระทำที่ชั่วร้าย และอวยพรให้นางสตัลท์เซอร์อาการดีขึ้นในเร็ววัน
สำหรับ นางสตัลท์เซอร์ เป็นผู้สมัครจากพรรคสังคมประชาธิปไตย (SDP) หลังชนะเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน และเธอมีกำหนดจะเข้าทำงานอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
