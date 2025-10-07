รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส
เกือบซึ้ง! รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส ถกปมเหรียญหลวงปู่ทวดเก๊หรือแท้ สะดุดตาแฮชแท็ก ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น
บอกเลยว่ารายการโหนกระแสวันนี้ (7 ต.ค. 68) ดุเดือดสะเทือนไปทั้งวงการพระเครื่องทั่วไทย เมื่อหนุ่ม กรรชัย ได้จับให้ 2 เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ มานั่งถกเถียงกันในรายการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปม เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ว่าเป็นพระแท้หรือพระเก๊กันแน่ ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟน ๆ รายการ และแฟนคลับของเซียนพระทั้ง 2 คน
ขณะที่รายการยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นนั้น ทางด้านนักมวยชื่อดังอย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ข้อความฝากถึง บอย ท่าพระจันทร์ ในฐานะพี่น้องคนสนิท แต่ดันติดแฮชแท็กแทงใจดำจนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น ระบุว่า
“ครั้งแรกที่ได้ถ่ายรูปและได้พบเจอส่วนตัวผมคิดว่าพี่บอยคือของจริงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่บอยเหมือนเดิมตลอดเวลาแล้วคอยสอนแต่สิ่งนี้ให้น้องน้องเสมอมา #ติดอย่างเดียวคือลิเวอร์แพ้สามนัด”
อ้างอิงจาก : FB รถถัง จิตรเมืองนนท์
