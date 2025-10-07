อายุจริง บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระอันดับ 1 หน้าเด็กจนหลายคนตกใจ
เปิดอายุจริง “บอย ท่าพระจันทร์” เซียนพระเบอร์หนึ่งของไทย หน้าเด็กจนหลายคนตกใจ ประสบการณ์กว่า 3 ทศวรรษ
พักเรื่องประเด็นร้อนวงการพระเครื่อง “บอย ท่าพระจันทร์” หรือ อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย ออกโหนกระแส ปมดราม่า โอ๊ต บางแพ พิสูจน์ จริงเก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ที่หลายคนสนใจคือ เมื่อออกกล้อง บอย ดูหน้าตาเด็ก อ่อนเยาว์ จนหลายคนอยากรู้อายุที่แท้จริง เมื่อเทียบกับประสบการณ์และความสำเร็จในฐานะเซียนพระอันดับหนึ่งของประเทศแล้ว ทำให้หลายคนรู้สึกประหลาดใจกับใบหน้าที่ดูอ่อนกว่าวัย
จากข้อมูล ปัจจุบัน บอย ท่าพระจันทร์ มีอายุ 45 ปี (เกิด 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523) แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนทึ่งคือเส้นทางในวงการพระเครื่องที่ยาวนานกว่า 32 ปี เขาเริ่มต้นศึกษา เข้าสู่วงการนี้ตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี ด้วยความหลงใหลและสายตาที่เฉียบคม ทำให้ชื่อของ “บอย ท่าพระจันทร์” กลายเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว ก้าวขึ้นสู่การเป็นเซียนพระแถวหน้าของเมืองไทย
การคร่ำหวอดอยู่ในวงการมานานกว่า 3 ทศวรรษ ทำให้ภาพลักษณ์ของบอยในสายตาคนทั่วไปคือ “ปรมาจารย์” ผู้มากด้วยประสบการณ์ แต่เมื่อได้เห็นหน้าตาหรืออายุที่แท้จริง หลายคนมักจะแปลกใจ เพราะด้วยวัยเพียง 45 ปี เขากลับสั่งสมความรู้และความสำเร็จเทียบเท่ากับเซียนรุ่นใหญ่ที่อายุมากกว่า
สำหรับคู่กรณีอย่าง “โอ๊ต บางแพ” นั้น มีอายุ 46 ย่าง 47 ปี อยู่ในวงการพระเครื่องมาประมาณ 25-26 ปี ซึ่งแม้จะมีอายุมากกว่า แต่หากนับชั่วโมงบินในวงการแล้ว บอย ท่าพระจันทร์ ถือเป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่านั่นเอง
ดังนั้น นอกจากบทบาทเซียนพระผู้ทรงอิทธิพลและนักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จแล้วบอย ท่าพระจันทร์ ยังเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่พิสูจน์ให้เห็นว่าประสบการณ์และความสามารถ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเสมอไป การดูแลตัวเองจนมีภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนกว่าวัย ก็เป็นอีกหนึ่งภาพจำที่ทำให้ผู้คนจดจำเขาได้เป็นอย่างดี
