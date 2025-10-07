บิ๊นท์ สิรีธร โรคจิตปาร้องเท้าใส่กลางฟิตเนส อึ้งซ้ำ ไม่มีกล้องวงจรปิด ขอลาขาด

บิ๊นท์ สิรีธร เล่านาทีระทึก ถูกจงใจปาปาดหน้าถึง 2 ครั้ง ถามกลับทำอะไรให้ อีกฝ่ายแสยะยิ้มแบบ ธี่หยด คำตอบเดิม “รองเท้าหลุดมือ” สุดช็อกฟิตเนสไม่มีกล้องวงจรปิด ตัดสินใจลาขาดทันทีเพราะหวั่นความปลอดภัย
ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงและตกใจไปตามๆ กัน เมื่อนางเอกสาวสวยจากช่องวัน 31 ดีกรีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกของไทย “บิ๊นท์-สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์” ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แชร์ประสบการณ์สุดหลอนที่เพิ่งเจอกับตัวสดๆ ร้อนๆ หลังถูกหญิงปริศนาคนหนึ่งจงใจปารองเท้าใส่หน้ากลางฟิตเนสชื่อดังที่เธอเป็นสมาชิกมานานเกือบ 3 ปี
“บิ๊นท์” ได้เล่าเหตุการณ์ระทึกว่า ขณะที่กำลังจะเดินออกจากคลับหลังเล่นคลาสเสร็จ จู่ๆ ก็มีรองเท้าลอยผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็ว เมื่อหันไปมองก็พบผู้หญิงคนหนึ่ง ก่อนที่อีกฝ่ายจะแสยะยิ้มแล้วบอกว่า “ขอโทษนะคะ รองเท้าหลุดมือ” พร้อมกับส่งรอยยิ้มที่ “บิ๊นท์” ถึงกับนิยามว่า “ยิ้มแบบธี่หยด”
ตอนแรกบิ๊นท์ก็คิดว่าอาจเป็นอุบัติเหตุ แต่แล้วก็ต้องเอะใจเมื่อผู้หญิงคนดังกล่าวรีบหยิบรองเท้าแล้ววิ่งหนีไปอีกทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตั้งใจเดินมาเพื่อก่อเหตุ ด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัย เธอจึงรีบเดินไปแจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์ แต่ยังไม่ทันคุยเสร็จ หญิงปริศนาคนเดิมก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็ว
เมื่อเผชิญหน้ากันอีกครั้ง บิ๊นท์จึงตัดสินใจถามไปว่าตนเองไปทำอะไรให้หรือไม่ แต่อีกฝ่ายกลับยิ้มแสยะกว้าง ดวงตาแข็งทื่อ แล้วตอบด้วยคำตอบเดิมว่า “ไม่นี่คะ รองเท้าหลุดมือ” ทำให้บิ๊นท์ตระหนักได้ถึงความไม่ปกติ ตัดสินใจปลีกตัวออกมาทันที พร้อมยอมรับว่ากลัวมาก “คือถ้าชีมีมีดในมือ คงบั้ยบายไปแล้วอ่ะ”
เรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่า คือการรับมือของทางฟิตเนสที่แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เนื่องจาก “ไม่มีกล้องวงจรปิด” ในบริเวณทางเดินดังกล่าว ทั้งๆ ที่เป็นพื้นที่สัญจรปกติ เมื่อไปสอบถามหญิงคนนั้นก็ยังคงยืนยันคำเดิม ทำให้บิ๊นท์ตัดดสินใจยุติการเป็นสมาชิกทันทีเพราะหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัย พร้อมกับโพสต์ขอคำแนะนำฟิตเนสแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ที่มีหลายสาขาและปลอดภัยกว่านี้ ท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆ ที่เข้ามาแสดงความห่วงใยเป็นจำนวนมาก
