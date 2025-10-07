ข่าวดาราบันเทิง

บิ๊นท์ สิรีธร โรคจิตปาร้องเท้าใส่กลางฟิตเนส อึ้งซ้ำ ไม่มีกล้องวงจรปิด ขอลาขาด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 17:03 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 16:12 น.
63
บิ๊นท์ สิรีธร เล่านาทีระทึก ถูกจงใจปาปาดหน้าถึง 2 ครั้ง ถามกลับทำอะไรให้ อีกฝ่ายแสยะยิ้มคำตอบเดิม "รองเท้าหลุดมือ" สุดช็อกฟิตเนสไม่มีกล้องวงจรปิด ตัดสินใจลาขาดทันทีเพราะหวั่นความปลอดภัย

บิ๊นท์ สิรีธร เล่านาทีระทึก ถูกจงใจปาปาดหน้าถึง 2 ครั้ง ถามกลับทำอะไรให้ อีกฝ่ายแสยะยิ้มแบบ ธี่หยด คำตอบเดิม “รองเท้าหลุดมือ” สุดช็อกฟิตเนสไม่มีกล้องวงจรปิด ตัดสินใจลาขาดทันทีเพราะหวั่นความปลอดภัย

ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงและตกใจไปตามๆ กัน เมื่อนางเอกสาวสวยจากช่องวัน 31 ดีกรีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกของไทย “บิ๊นท์-สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์” ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แชร์ประสบการณ์สุดหลอนที่เพิ่งเจอกับตัวสดๆ ร้อนๆ หลังถูกหญิงปริศนาคนหนึ่งจงใจปารองเท้าใส่หน้ากลางฟิตเนสชื่อดังที่เธอเป็นสมาชิกมานานเกือบ 3 ปี

“บิ๊นท์” ได้เล่าเหตุการณ์ระทึกว่า ขณะที่กำลังจะเดินออกจากคลับหลังเล่นคลาสเสร็จ จู่ๆ ก็มีรองเท้าลอยผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็ว เมื่อหันไปมองก็พบผู้หญิงคนหนึ่ง ก่อนที่อีกฝ่ายจะแสยะยิ้มแล้วบอกว่า “ขอโทษนะคะ รองเท้าหลุดมือ” พร้อมกับส่งรอยยิ้มที่ “บิ๊นท์” ถึงกับนิยามว่า “ยิ้มแบบธี่หยด”

ตอนแรกบิ๊นท์ก็คิดว่าอาจเป็นอุบัติเหตุ แต่แล้วก็ต้องเอะใจเมื่อผู้หญิงคนดังกล่าวรีบหยิบรองเท้าแล้ววิ่งหนีไปอีกทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตั้งใจเดินมาเพื่อก่อเหตุ ด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัย เธอจึงรีบเดินไปแจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์ แต่ยังไม่ทันคุยเสร็จ หญิงปริศนาคนเดิมก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็ว

เมื่อเผชิญหน้ากันอีกครั้ง บิ๊นท์จึงตัดสินใจถามไปว่าตนเองไปทำอะไรให้หรือไม่ แต่อีกฝ่ายกลับยิ้มแสยะกว้าง ดวงตาแข็งทื่อ แล้วตอบด้วยคำตอบเดิมว่า “ไม่นี่คะ รองเท้าหลุดมือ” ทำให้บิ๊นท์ตระหนักได้ถึงความไม่ปกติ ตัดสินใจปลีกตัวออกมาทันที พร้อมยอมรับว่ากลัวมาก “คือถ้าชีมีมีดในมือ คงบั้ยบายไปแล้วอ่ะ”

เรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่า คือการรับมือของทางฟิตเนสที่แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เนื่องจาก “ไม่มีกล้องวงจรปิด” ในบริเวณทางเดินดังกล่าว ทั้งๆ ที่เป็นพื้นที่สัญจรปกติ เมื่อไปสอบถามหญิงคนนั้นก็ยังคงยืนยันคำเดิม ทำให้บิ๊นท์ตัดดสินใจยุติการเป็นสมาชิกทันทีเพราะหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัย พร้อมกับโพสต์ขอคำแนะนำฟิตเนสแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ที่มีหลายสาขาและปลอดภัยกว่านี้ ท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆ ที่เข้ามาแสดงความห่วงใยเป็นจำนวนมาก

บิ๊นท์ สิรีธร โรคจิตปาร้องเท้าใส่กลางฟิตเนส อึ้งซ้ำ ไม่มีกล้องวงจรปิด ขอลาขาด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชายชาวบราซิล ผู้มีอายุยืนที่สุดในโลก ฉลองวันเกิด 113 ปี กับครอบครัวสุดอบอุ่น

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล คนไทยแบกช้าง กลางถนน เฉลยที่มาทำอึ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08” ความเป็นมาอย่างไร? เซียนพระซื้อ-ขายหลักล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใครกันนะ ดาราหุ่นล่ำ มาใช้ฟิตเนสโรงแรมฟรี คำตอบทำเอาอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตา “นพดล ปัทมะ” เปลี่ยนขั้ว ? เหตุพลังดูด ภท. ทำเพื่อไทยเลือดไหลไม่หยุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สองสาวกัมพูชา จ่ายเงินก้อนโต ลอบเข้าไทย หวังทำงานโรงเกลือ สุดท้ายโดนรวบ ข่าว

สองสาวกัมพูชา จ่ายเงินก้อนโต ลอบเข้าไทย หวังทำงานซักผ้า สุดท้ายโดนรวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 เผย เขมรยังเคลื่อนไหว ใช้แบ็กโฮขุดบังเกอร์ ส่งโดรนสอดแนม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด บอย ท่าพระจันทร์ หลังจบโหนกระแส ลั่น &quot;ความจริงอยู่ข้างความจริงเสมอ&quot; ข่าว

โพสต์ล่าสุด บอย ท่าพระจันทร์ หลังจบโหนกระแส ลั่น “ความจริงอยู่ข้างความจริงเสมอ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจาะลึก เหรียญพระเนื้ออัลปาก้า คืออะไร? หลัง ‘บอย-โอ๊ต’ ถกเดือดโหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊นท์ สิรีธร เล่านาทีระทึก ถูกจงใจปาปาดหน้าถึง 2 ครั้ง ถามกลับทำอะไรให้ อีกฝ่ายแสยะยิ้มคำตอบเดิม &quot;รองเท้าหลุดมือ&quot; สุดช็อกฟิตเนสไม่มีกล้องวงจรปิด ตัดสินใจลาขาดทันทีเพราะหวั่นความปลอดภัย บันเทิง

บิ๊นท์ สิรีธร โรคจิตปาร้องเท้าใส่กลางฟิตเนส อึ้งซ้ำ ไม่มีกล้องวงจรปิด ขอลาขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อายุจริง บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระอันดับ 1 หน้าเด็กจนหลายคนตกใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ตบางพระ วิธีดูพระแท้ ข่าว

วิธีดูพระแท้สไตล์ “โอ๊ต บางแพ” โชว์ซื้อ 2 พันปล่อย 1 ล้าน ก่อนเล่าอภินิหารรถตู้ชนกระเด็นไม่เป็นไร !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดใจแข้งไทยลีก 3 สู้ชีวิต “กนก ทัพซ้าย” ขับแกร๊บ-เก็บขวดขาย หารายได้เสริม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง เผยที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ซัด ‘โอ๊ต’ โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกตัวเองไม่ได้ หลังหาว่าเป็นพระเก๊

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท เศรษฐกิจ

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจเช็กคอ 2568 ข่าวต่างประเทศ

สาวเมืองผู้ดีวัย 25 ไปหาหมอเรื่องผื่น ก่อนได้บทเรียนราคาแพง เตือน “หมั่นเช็กลำคอ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใครกัน? สส.ทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ เกือบทำสภาไฟไหม้ “วันนอร์” ชี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แบบ 100%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าร้อน ในวงการเกม Silent Hill เมื่อแฟนคลับถาม KONAMI เรื่องทำสินค้าขายจนเกิดเสียงวิจารณ์สนั่น เปิดประเด็น &quot;ตำรวจด้อม&quot; และพื้นที่สีเทาที่อาจหายไป เกมส์

ดราม่าสนั่น ตำรวจด้อม Silent Hill f ถาม KONAMI “ทำของขายได้ไหม?” คำตอบทำวงการเดือด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ บันเทิง

ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พส.จีนสร้างเรื่อง ชาร์จแบตฯสำรองจนไฟไหม้ ในโรงแรมหรูหน้าสถานีเกียวโต จี้รัฐแบนสินค้าจีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เล่นใหญ่! รัฐบาลเขมร ออกแถลงประณามไทย นำรูป “ฮุนเซน” ไปใช้เป็นเป้ายิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;โอ๊ต บางแพ&quot; เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง ข่าว

ประวัติ “โอ๊ต บางแพ” เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต บางแพ เดิมพันถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เป็นของแท้จะเลิกเล่นพระ ข่าว

โอ๊ต บางแพ ท้าเลิกเล่นพระ ถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เป็นตัวตัดปี 08

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 17:03 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 16:12 น.
63
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชายชาวบราซิล ผู้มีอายุยืนที่สุดในโลก ฉลองวันเกิด 113 ปี กับครอบครัวสุดอบอุ่น

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

คลิปไวรัล คนไทยแบกช้าง กลางถนน เฉลยที่มาทำอึ้ง

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

ประวัติ “เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08” ความเป็นมาอย่างไร? เซียนพระซื้อ-ขายหลักล้าน

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

จับตา “นพดล ปัทมะ” เปลี่ยนขั้ว ? เหตุพลังดูด ภท. ทำเพื่อไทยเลือดไหลไม่หยุด

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button