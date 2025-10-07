เปิดใจแข้งไทยลีก 3 สู้ชีวิต “กนก ทัพซ้าย” ขับแกร๊บ-เก็บขวดขาย หารายได้เสริม
เปิดใจแข้งสู้ชีวิตจากไทยลีก 3 “แม็ก” กนก ทัพซ้าย ของ เอฟซี พัทยา ที่ต้องขับแกร๊บส่งอาหาร เก็บขวดขาย สอนฟุตบอล เพื่อหารายได้เสริม
ต้นเรื่องมาจากเพจเฟซบุ๊ก วาไรตี้ลีก3 ที่ได้นำเสนอเรื่องราวของ “แม็ก” กนก ทัพซ้าย กองกลางวัย 21 ปีของสโมสร เอฟซี พัทยา ซิตี้ ทีมในไทบลีก 3 ที่นอกจากจะเล่นฟุตบอลอาชีพแล้ว เจ้าตัวยังรับทำอาชีพเสริมหลายอย่าง ทั้งเก็บขวดขาย ขับแกร๊บ รวมไปถึงสอนฟุตบอลให้กับเด็กในอะคาเดมี่
“ตอนนี้ผมทำ 3 อาชีพ ทั้งเป็นนักฟุตบอลให้กับบีเอฟบี พัทยา หลังจากซ้อมบอลเสร็จก็ไปสอนฟุตบอลเด็กในอคาเดมี และถ้าว่างๆ ก็ขับแกร็บรับ-ส่งอาหารด้วย”
“เพราะว่าบีเอฟบีเป็นสโมสรเล็กครับ บอสแอน (จีระยุทธ มณีโคตร ประธานสโมสร) ไม่ได้มีเงินเดือนให้กับนักเตะเยอะ เราต้องหาอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงตัวเอง ถึงจะเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ เพราะตอนนี้ยังมีแรงอยู่ก็ต้องสู้ให้เต็มที่”
“ส่วนใหญ่ผมตื่นเช้าถ้าว่างก็จะไปขับแกร็บก่อน จากนั้นบ่าย 3 ก็ไปซ้อมที่สโมสร พอซ้อมเสร็จก็ไปสอนฟุตบอลที่อคาเดมี ส่วนหลังจากนั้นถ้าว่างก็มีไปขับแกร็บด้วย”
“ความฝันของผมคืออยากไปเล่นไทยลีกในอนาคตให้ได้ อยากพัฒนาตัวเอง มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมแต่ละวัน เพราะอยากเล่นฟุตบอลในระดับสูงสุดสักครั้ง รวมถึงทีมชาติเช่นกัน เพราะทีมชาติเป็นความฝันของนักเตะทุกคนอยู่แล้ว”
