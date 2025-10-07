ต้นสังกัด “พี่เบิร์ด” ร่อนแถลงโต้ เจอกุข่าวปลอมถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์
จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ร่อนแถลงโต้ หลังมิจฉาชีพกุข่าวปลอมว่า พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์ ลั่นถ้าไม่ลบข่าวปลอมจะดำเนินการถึงที่สุด
จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด ได้โพสต์ออกแถลงการณ์หลังจาก “พี่เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย์ นักร้องขวัญใจ ถูกมิจฉาชีพกุข่าวปลอมกล่าวหาว่าซุปตาร์คนดังถูกจับกุมเพราะเกี่ยวข้องพนันออนไลน์และบัญชีม้านั้น
โดยทางต้นสังกัดระบุว่า “ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตรวจพบว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพจงใจกระทำการผลิตบิดเบือน และนำเข้าข่าวปลอม (Fake News) ของศิลปิน “เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” (“ศิลปิน”) เกี่ยวกับการถูกจับกุมในเรื่องพนันออนไลน์ และบัญชีม้า เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ นั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยประการที่น่าจะทำให้ศิลปินเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอายจากการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ศิลปินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการพนันออนไลน์และบัญชีม้าดังกล่าวข้างต้นทั้งสิ้น และบริษัทขอให้ท่านระงับ หยุดเผยแพร่ และลบข่าวปลอม (Fake News) ดังกล่าว ออกจากบัญชีสื่อโซเชียลของท่านทันที นับตั้งแต่วันที่ลงในหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่าท่านไม่ได้ดำเนินการตามการแจ้งเตือนครั้งนี้ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะดำเนินคดีต่อท่านตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนคดีถึงที่สุดต่อไป”
