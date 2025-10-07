ข่าว

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 16:34 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 16:34 น.
74

ชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็น ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เซียนพระชื่อดัง ใช้ปากกา The Dog ไอเทมฮิตในตำนาน กลายเป็นไวรัลน่ารัก ๆ กลางรายการโหนกระแส

ทำเอาประเด็นร้อน ๆ ที่กำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือด ต้องกลายเป็นเรื่องรองไปในทันที เมื่อชาวเน็ตตาดีดันไปหลุดโฟกัสกับไอเทมสุดน่ารักในมือของ “บอย ท่าพระจันทร์” เซียนพระชื่อดังระดับประเทศ กลางรายการโหนกระแส

ในรายการโหนกระแสวันนี้ (7 ต.ค. 68) เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ สองเซียนพระชื่อดัง เพื่อถกเถียงหาข้อสรุปในประเด็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ว่าเป็นพระแท้หรือพระเก๊ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดและไม่มีใครยอมใคร

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว บอย ท่าพระจันทร์ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส-6

ท่ามกลางความดุเดือดนั้นเอง สายตาของชาวเน็ตกลับไปสะดุดเข้ากับ “ปากกา” ที่ บอย ท่าพระจันทร์ กำลังใช้จดข้อมูล ซึ่งไม่ใช่ปากกาหรูหราแบรนด์ดัง แต่กลับเป็น ปากกาลูกลื่น “The Dog” ในตำนาน ที่เคยเป็นไอเทมสุดฮิตของเด็กนักเรียนไทยเมื่อ 10-20 ปีก่อน

โมเมนต์ดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลในทันที ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างถล่มทลายในความน่ารักและคาดไม่ถึงของเซียนพระร้อยล้านที่มาขโมยซีนและเบรกความตึงเครียดของรายการไปได้อย่างราบคาบ “รายการกำลังเครียด แต่เห็นปากกาพี่บอยแล้ววาร์ปไป ป.4 เลยค่ะ”, “โอ๊ย! ปากกา The Dog ในตำนาน! สมัยนั้นใครมีคือโคตรเท่”, “นี่คือปากกาลูกลื่นด้ามแรกที่เคยซื้อใช้เลยนะ เห็นแล้วคิดถึงอดีตมาก”

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว บอย ท่าพระจันทร์ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส-3

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว บอย ท่าพระจันทร์ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส-7
ภาพจาก : X @oikwdw

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดใจแข้งไทยลีก 3 สู้ชีวิต “กนก ทัพซ้าย” ขับแกร๊บ-เก็บขวดขาย หารายได้เสริม

37 นาที ที่แล้ว
อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง เผยที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ซัด ‘โอ๊ต’ โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกตัวเองไม่ได้ หลังหาว่าเป็นพระเก๊

45 นาที ที่แล้ว
คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท เศรษฐกิจ

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

49 นาที ที่แล้ว
ตรวจเช็กคอ 2568 ข่าวต่างประเทศ

สาวเมืองผู้ดีวัย 25 ไปหาหมอเรื่องผื่น ก่อนได้บทเรียนราคาแพง เตือน “หมั่นเช็กลำคอ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใครกัน? สส.ทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ เกือบทำสภาไฟไหม้ “วันนอร์” ชี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แบบ 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าร้อน ในวงการเกม Silent Hill เมื่อแฟนคลับถาม KONAMI เรื่องทำสินค้าขายจนเกิดเสียงวิจารณ์สนั่น เปิดประเด็น &quot;ตำรวจด้อม&quot; และพื้นที่สีเทาที่อาจหายไป เกมส์

ดราม่าสนั่น ตำรวจด้อม Silent Hill f ถาม KONAMI “ทำของขายได้ไหม?” คำตอบทำวงการเดือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ บันเทิง

ประวัติ บอย ท่าพระจันทร์ จากเด็กติดเกมรับจ้างร้อยสายเสื้อในสู่เซียนพระระดับประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พส.จีนสร้างเรื่อง ชาร์จแบตฯสำรองจนไฟไหม้ ในโรงแรมหรูหน้าสถานีเกียวโต จี้รัฐแบนสินค้าจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เล่นใหญ่! รัฐบาลเขมร ออกแถลงประณามไทย นำรูป “ฮุนเซน” ไปใช้เป็นเป้ายิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;โอ๊ต บางแพ&quot; เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง ข่าว

ประวัติ “โอ๊ต บางแพ” เซียนพระชื่อดัง กับเรื่องราวปาฏิหาริย์สุดทึ่ง ก่อนเข้าวงการพระเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต บางแพ เดิมพันถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 เป็นของแท้จะเลิกเล่นพระ ข่าว

โอ๊ต บางแพ ท้าเลิกเล่นพระ ถ้าเหรียญหลวงปู่ทวด ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เป็นตัวตัดปี 08

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำนาจรื่นเริง ติดเหล้า ข่าวกีฬา

เสี่ยโบ๊ท เล่าปม อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกเมาปลิ้น ที่แท้ป่วย ? วอนรัฐช่วยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต้นสังกัด “พี่เบิร์ด” ร่อนแถลงโต้ เจอกุข่าวปลอมถูกจับเอี่ยวพนันออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“อมรเทพ คนหาญ” โพสต์เตือนภัย ถูกหลอกเรียนป.โทฟรี ย้ำไม่เกี่ยวกับมหาฯลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป บันเทิง

นุสบา ปลื้มใจลูกชาย น้องปุณณ์ เรียนจบหมอแล้ว เผย 6 ปีที่ผ่านมาเหมือนลูกหายไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เข้าเยี่ยม นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษป่วย มีบทบาทสำคัญช่วยหมูป่าอะคาเดมี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เริ่มลงทะเบียน 20 ต.ค.นี้ แถมสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้ เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว “คนละครึ่งพลัส” เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ แถมสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ เล่าที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เจอเสนอราคาพุ่ง 10 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“นอร์เวย์” บริจาคเงินให้ “กัมพูชา” 38 ล้านบาท ใช้ทำลายทุ่นระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กลุก-ไมค์ รักสุกงอม ลงขันซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ ประกาศข่าวดี &quot;พร้อมเริ่มต้นครอบครัวแล้ว&quot; บันเทิง

ปุ๊กลุก-ไมค์ รักสุกงอม ลงขันซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ ประกาศข่าวดี “พร้อมเริ่มต้นครอบครัวแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจหมอดังเตือน ฟันผุ เหงือกอักเสบ อาจทำให้ปอดเป็นหนองได้ พร้อมเผยอาการ-วิธีป้องกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 16:34 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 16:34 น.
74
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถถัง จิตรเมืองนนท์ โพสต์ถึง บอย ท่าพระจันทร์ หลังออกโหนกระแส

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
ตรวจเช็กคอ 2568

สาวเมืองผู้ดีวัย 25 ไปหาหมอเรื่องผื่น ก่อนได้บทเรียนราคาแพง เตือน “หมั่นเช็กลำคอ”

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

ใครกัน? สส.ทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ เกือบทำสภาไฟไหม้ “วันนอร์” ชี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แบบ 100%

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button