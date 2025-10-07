หลุดโฟกัส ชาวเน็ตแห่แซว ‘บอย ท่าพระจันทร์’ ใช้ปากกาในตำนานกลางโหนกระแส
ชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็น ‘บอย ท่าพระจันทร์’ เซียนพระชื่อดัง ใช้ปากกา The Dog ไอเทมฮิตในตำนาน กลายเป็นไวรัลน่ารัก ๆ กลางรายการโหนกระแส
ทำเอาประเด็นร้อน ๆ ที่กำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือด ต้องกลายเป็นเรื่องรองไปในทันที เมื่อชาวเน็ตตาดีดันไปหลุดโฟกัสกับไอเทมสุดน่ารักในมือของ “บอย ท่าพระจันทร์” เซียนพระชื่อดังระดับประเทศ กลางรายการโหนกระแส
ในรายการโหนกระแสวันนี้ (7 ต.ค. 68) เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง บอย ท่าพระจันทร์ และ โอ๊ต บางแพ สองเซียนพระชื่อดัง เพื่อถกเถียงหาข้อสรุปในประเด็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ว่าเป็นพระแท้หรือพระเก๊ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดและไม่มีใครยอมใคร
ท่ามกลางความดุเดือดนั้นเอง สายตาของชาวเน็ตกลับไปสะดุดเข้ากับ “ปากกา” ที่ บอย ท่าพระจันทร์ กำลังใช้จดข้อมูล ซึ่งไม่ใช่ปากกาหรูหราแบรนด์ดัง แต่กลับเป็น ปากกาลูกลื่น “The Dog” ในตำนาน ที่เคยเป็นไอเทมสุดฮิตของเด็กนักเรียนไทยเมื่อ 10-20 ปีก่อน
โมเมนต์ดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลในทันที ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างถล่มทลายในความน่ารักและคาดไม่ถึงของเซียนพระร้อยล้านที่มาขโมยซีนและเบรกความตึงเครียดของรายการไปได้อย่างราบคาบ “รายการกำลังเครียด แต่เห็นปากกาพี่บอยแล้ววาร์ปไป ป.4 เลยค่ะ”, “โอ๊ย! ปากกา The Dog ในตำนาน! สมัยนั้นใครมีคือโคตรเท่”, “นี่คือปากกาลูกลื่นด้ามแรกที่เคยซื้อใช้เลยนะ เห็นแล้วคิดถึงอดีตมาก”
อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
