หดหู่ พบศพแม่กอดลูก ไฟไหม้บ้านระยอง เสียชีวิตยกครัว 7 ศพ
บีบหัวใจ อาสาพบศพแม่กอดลูก ไฟไหม้บ้านระยอง เสียชีวิตยกครัว 7 ศพ คาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
จากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ถนนทางไผ่ 2 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยหน่วยงานที่เข้าให้การช่วยเหลือ เทศบาลนครระยอง ได้นำรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน เข้าทำการระงับเหตุดังกล่าว สามารถควบคุมเพลิงได้ เวลาประมาณ 03.00 น. โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิต 7 ศพ เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันนั้น
เจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ศพ ออกมาจากตัวบ้านแล้ว โดยอาสาเล่าว่า พบแม่กอดลูกแน่นในสภาพถูกไฟคลอกเสียชีวิตไปพร้อมกัน พร้อมระบุว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใหญ่ 4 ศพ และเด็กอีก 3 ศพ
ขณะที่นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง เปิดเผยว่า เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยในช่วงเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนอนพักอยู่บนชั้น 2 ของบ้าน
เมื่อเพลิงไหม้พยายามหนีลงมาชั้นล่างแต่ไม่ทัน พบว่าบางคนเสียชีวิตอยู่บริเวณประตูชั้น 2 อย่างไรก็ตาม ได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและนักนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดต่อไป
